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Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"

5
5 отзывов
Юрий П.
Юрий П. – Гид из Тбилиси
Современный интерактивный формат экскурсии 🧭 для всех путешественников.

Никаких скучных и утомительных рассказов с сотнями имен и дат.

Это интерактивное приключение, которое сделает вас добрыми друзьями с Тбилиси и оставит множество запоминающихся эмоций.

Вы будете решать оригинальные задания квеста, узнавать от гида самые сочные истории 📖 о городе и его жителях и шаг за шагом открывать для себя Тбилиси.

Вам покажут живописные места как будто с фотокарточек и предложат поучаствовать во множестве активностей.

А в конце вас ждут приятные подарки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $75 за экскурсию

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Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"
Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"

Что вы увидите

  • 1. Путешествие начинается возле Театра оперы и балета Тбилиси.
  • 2. Древняя церковь Кашвети
  • 3. Блошиный рынок
  • 4. Монумент "Языку матери"
  • 5. Дом юстиции
  • 6. Кала - аристократический район Старого Тбилиси
  • 7. Падающая башня Резо Габриадзе
  • 8. Винный погреб князя Каралашвили
  • 9. Анчисхати - самый древний храм Тбилиси
  • 10. Посетим район Серных бань - Абанотубани
Исследовать Тбилиси со вкусом и смыслом в интерактивном формате
Краткое описание
Иммерсивная квест-экскурсия «Тбилишвили» - это вовлекающее приключение в Тбилиси с загадками, историями, интерактивами. За 4 часа вы подружитесь с Тбилиси и узнаете секреты путешествий по Грузии. Вы увидите Тбилиси абсолютно с разных сторон, будете слушать его прекрасную музыку, вдыхать его сладко-пряные ароматы и пробовать его на вкус. Вы пообщаетесь с местными жителями, найдете уникальные сувениры 🎁, попробуете авторское вино 🍷 и загадаете желание, которое обязательно исполнится!
Что вас ожидает
На иммерсивной квест-экскурсии «Тбилишвили» вы научитесь "быть своим" в Тбилиси и узнаете неочевидные лайфхаки путешествий по Грузии.
Квест-экскурсия состоит из трех частей.
Задания квеста
Вы будете узнавать локации маршрута, отгадывая загадки с помощью своей эрудиции и логики, слуха и обоняния, осязания и общения. Почему Тбилиси 40 раз возрождался из пепла? Как связаны азбука Морзе, таблица Менделеева и мост Мира? Как стать звездой застолья, выучив всего 2 слова на грузинском? Почему в центре Старого города стоит памятник простому дворнику? Как за секунду узнать вес земли? Вас ждет много интересного.
Живые истории 📖 о городе
Вы услышите отборные истории о Тбилиси и его жителях, которые точно останутся в вашей памяти. Вы узнаете ответы на многие вопросы. Например, как птицы помогли основать Тбилиси или как Грузии удалось победить коррупцию. Почему самое красивое 🤩 место в Тбилиси последние 50 лет было скрыто от людей? Почему недвижимость в центре Тбилиси 100 лет назад стоила дороже, чем в Москве? Как правильно выбирать грузинское вино? Какому тбилисцу посвящена самая известная песня Аллы Пугачевой?
Интерактивы
На разных локациях вы будете участвовать в занятных активностях, чтобы закрепить полученные знания 🎓. Почувствуете себя сомелье, научитесь получать скидку в 30% где угодно, запомните колоритные фразочки на грузинском, поизучаете город 🏙️ с закрытыми глазами, побудете немного арт-критиком и загадаете заветное желание в самом мощном тбилисском месте силы.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят познакомиться с Тбилиси в современном интерактивном формате без утомительных рассказов.
Что входит
  • Услуги гида
  • дегустация вина
  • подарки от организаторов
Начало
🚩 Театр оперы и балеты Тбилиси, Ш. Руставели 25
Место завершения
🏁 Улица Абано 11
Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"
Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"
Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"
Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"
Иммерсивная квест-экскурсия по Тбилиси "Тбилишвили"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий П.
Юрий П.
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5 отзывов оставили туристы

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