Исследовать Тбилиси со вкусом и смыслом в интерактивном формате

Краткое описание

Иммерсивная квест-экскурсия «Тбилишвили» - это вовлекающее приключение в Тбилиси с загадками, историями, интерактивами. За 4 часа вы подружитесь с Тбилиси и узнаете секреты путешествий по Грузии. Вы увидите Тбилиси абсолютно с разных сторон, будете слушать его прекрасную музыку, вдыхать его сладко-пряные ароматы и пробовать его на вкус. Вы пообщаетесь с местными жителями, найдете уникальные сувениры 🎁, попробуете авторское вино 🍷 и загадаете желание, которое обязательно исполнится!

Что вас ожидает

На иммерсивной квест-экскурсии «Тбилишвили» вы научитесь "быть своим" в Тбилиси и узнаете неочевидные лайфхаки путешествий по Грузии.

Квест-экскурсия состоит из трех частей.

Задания квеста

Вы будете узнавать локации маршрута, отгадывая загадки с помощью своей эрудиции и логики, слуха и обоняния, осязания и общения. Почему Тбилиси 40 раз возрождался из пепла? Как связаны азбука Морзе, таблица Менделеева и мост Мира? Как стать звездой застолья, выучив всего 2 слова на грузинском? Почему в центре Старого города стоит памятник простому дворнику? Как за секунду узнать вес земли? Вас ждет много интересного.

Живые истории 📖 о городе

Вы услышите отборные истории о Тбилиси и его жителях, которые точно останутся в вашей памяти. Вы узнаете ответы на многие вопросы. Например, как птицы помогли основать Тбилиси или как Грузии удалось победить коррупцию. Почему самое красивое 🤩 место в Тбилиси последние 50 лет было скрыто от людей? Почему недвижимость в центре Тбилиси 100 лет назад стоила дороже, чем в Москве? Как правильно выбирать грузинское вино? Какому тбилисцу посвящена самая известная песня Аллы Пугачевой?

Интерактивы

На разных локациях вы будете участвовать в занятных активностях, чтобы закрепить полученные знания 🎓. Почувствуете себя сомелье, научитесь получать скидку в 30% где угодно, запомните колоритные фразочки на грузинском, поизучаете город 🏙️ с закрытыми глазами, побудете немного арт-критиком и загадаете заветное желание в самом мощном тбилисском месте силы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Тбилиси в современном интерактивном формате без утомительных рассказов.