Возьмите курс на север, выехав из Тбилиси по Военно-Грузинской дороге, единственной дороге, соединяющей Грузию и Россию через высокие кавказские горные хребты. Прежде всего вы посетите Жинвали, гидроэлектростанцию на реке Арагви. Несмотря на искусственное происхождение, водохранилище прекрасно вписалось в природный ландшафт и радует посетителей своими бирюзовыми водами. Когда вы спуститесь к берегам водохранилища вы увидите руины церкви, стоявшей в поселении, которое было перенесено из подверженной наводнениям зоны рядом с водохранилищем.

Далее, посетите крепость Ананури, знаменитую своими потрясающими панорамными видами. Крепость была построена герцогами Арагви, а ее самые старые элементы восходят к XIII веку. После этого, вы изучите Гудаури, горнолыжный курорт, расположенный на Главном Кавказском хребте. Все склоны Гудаури находятся выше границы леса.

Откройте для себя памятник Георгиевскому трактату, возведенный в 1983 году в честь двухсотлетней годовщины этого договора и продолжения дружбы Грузии с Россией. Внутри монумента имеется мозаичное панно, выложенное по кругу памятника и изображающее сцены из грузинский истории. Последним пунктом программы тура станет посещение Троицкой церкви в Гергети. Церковь находится у подножия горы Казбек, и когда-то была популярным перевалочным пунктом для путешественников на дороге, соединяющей Россию с Грузией. На исходе дня возвратитесь в Тбилиси.