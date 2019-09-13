Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги

Совершите однодневный тур с выездом из Тбилиси в горный регион Ананури и Казбеги

4.8
26 отзывов
В группе
до 100 чел.
Совершите однодневный тур с выездом из Тбилиси в горный регион Ананури и Казбеги.

Посетите несколько туристических районов, таких как архитектурный комплекс Ананури, Жинвальское водохранилище, Троицкая церковь в Гергети и деревня Казбеги.
Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги
Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги
Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги
Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги
Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги
Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги
Из Тбилиси: культурный тур в горы Ананури-Казбеги

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк Казбеги
  • Троицкая церковь, Гергети
  • Ананури
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Жинвали, гидроэлектростанцию на реке Арагви
  2. Откройте для себя крепость Ананури, находящуюся на берегу реки Арагви
  3. Изучите Гудаури, горнолыжный курорт, расположенный на Главном Кавказском хребте
  4. Узнайте историю старинной грузинской Троицкой церкви в Гергети
  5. Совершите захватывающее путешествие в горы Ананури-Казбеги
Возьмите курс на север, выехав из Тбилиси по Военно-Грузинской дороге, единственной дороге, соединяющей Грузию и Россию через высокие кавказские горные хребты. Прежде всего вы посетите Жинвали, гидроэлектростанцию на реке Арагви. Несмотря на искусственное происхождение, водохранилище прекрасно вписалось в природный ландшафт и радует посетителей своими бирюзовыми водами. Когда вы спуститесь к берегам водохранилища вы увидите руины церкви, стоявшей в поселении, которое было перенесено из подверженной наводнениям зоны рядом с водохранилищем.
Далее, посетите крепость Ананури, знаменитую своими потрясающими панорамными видами. Крепость была построена герцогами Арагви, а ее самые старые элементы восходят к XIII веку. После этого, вы изучите Гудаури, горнолыжный курорт, расположенный на Главном Кавказском хребте. Все склоны Гудаури находятся выше границы леса.
Откройте для себя памятник Георгиевскому трактату, возведенный в 1983 году в честь двухсотлетней годовщины этого договора и продолжения дружбы Грузии с Россией. Внутри монумента имеется мозаичное панно, выложенное по кругу памятника и изображающее сцены из грузинский истории. Последним пунктом программы тура станет посещение Троицкой церкви в Гергети. Церковь находится у подножия горы Казбек, и когда-то была популярным перевалочным пунктом для путешественников на дороге, соединяющей Россию с Грузией. На исходе дня возвратитесь в Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Еда и напитки
  • При желании вы можете совершить платную поездку в Троицкую церковь на внедорожнике (15 лари с человека)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание: тур не подходит для посетителей в инвалидных колясках
  • Пожалуйста, обратите внимание, что с 20 ноября 2018 года восхождение в Троицкую церковь в Гергети не проводится (изменения в туре носят сезонный характер)
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
13 сен 2019
(Германия)
Пунктуальность отъезда, удобный автобус, достаточно свободных мест (низкий сезон), гид информирует на английском. / Русские, останавливаться на достопримечательностях уместно, так как их много. Во второй половине дня в ресторане готовят хорошую еду на заказ во время посещения Геретической церкви, к которой подъезжают джипы (дополнительно 15 лари). Живописное представление о Кавказе великолепно. Возвращение вечером в 19.30. Все было здорово. Соотношение цена / качество отличное. Отличный способ познакомиться с частью Грузии, что было бы намного сложнее самостоятельно с общественными автобусами, если вы не умеете читать и говорить по-грузински.
M
30 окт 2019
(Великобритания)
Beautiful region to explore, especially the last stop with the off road to the monastery, once we reached Stepanmindsa. The military road is an interesting road to drive on. And the Ananury place is outstanding with a breath taking view over the river. The food was delicious at the restaurant in Stepanmindsa. I highly recommend this tour.
А
15 сен 2019
(Бразилия)
Тур захватывающий, вид красивый, и оно того стоит. Две вещи заставили меня получить «средний балл»: 1. Водитель ехал небезопасно. 2. Ресторан мог быть лучше.

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