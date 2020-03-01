Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Бодбийский монастырь и крепость Сигнахи

По дороге в Сигнахи мы заедем в кахетинскую деревню и попробуем свежайшую чурчхелу из натуральных продуктов и знаменитые грузинские сыры со свежеиспеченным хлебом. Во время остановки в Бодбе вы увидите храм Святого Георгия, где похоронена святая равноапостольная Нино, принесшая христианство в нашу страну. В Сигнахи, известном своей крепостной стеной, подниметесь на крепостную башню, где я расскажу об особенностях обороны таких сооружений.

Панорамы долины

После этой «обязательной программы», без которой не обходится ни один маршрут в Кахетии, мы спустимся в долину и посетим малоизвестный храм Квелацминда — я объясню, в чем уникальность его архитектуры, и расскажу легенду о матери и ребенке, нашедших спасение у этих стен. Храм находится на склоне хребта, делящего Кахетию на субтропическую и степную части: перед вами раскинется во всю ширь Алазанская долина и величественный Кавказ.

Грязевой курорт и обед по-кахетински

Затем нас ждут настоящие грязевые вулканы: они «спрятаны» от туристов, и при этом находятся на самом виду! Лечебные грязи этого курорта помогают при многих заболеваниях. При желании вы сможете принять грязевые ванны, а после мы отправимся на обед в кахетинский дом. Вы увидите, как делается вино по древнейшей в мире технологии, продегустируете вина и чачу, а так же отобедаете традиционными блюдами Кахетии.