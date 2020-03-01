Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

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  3. Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!

Посетить Сигнахи и грязевой курорт, полюбоваться Алазанской долиной и попробовать грузинские блюда

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
На экскурсии вас ждут не только «must-see» места, но и малоизвестные уголки Кахетинского края.

Вы увидите уникальную базилику 9-го века и панорамы Кавказа. Прогуляетесь по улочкам «города любви», посетите монастырь в Бодбе, а по желанию искупаетесь в грязевых ваннах.

И обязательно попробуете местную кухню, лучшие вина, чурчхелу и сыры!
€135
122 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Авлабари
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Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!

Что вас ожидает

Бодбийский монастырь и крепость Сигнахи
По дороге в Сигнахи мы заедем в кахетинскую деревню и попробуем свежайшую чурчхелу из натуральных продуктов и знаменитые грузинские сыры со свежеиспеченным хлебом. Во время остановки в Бодбе вы увидите храм Святого Георгия, где похоронена святая равноапостольная Нино, принесшая христианство в нашу страну. В Сигнахи, известном своей крепостной стеной, подниметесь на крепостную башню, где я расскажу об особенностях обороны таких сооружений.

Панорамы долины
После этой «обязательной программы», без которой не обходится ни один маршрут в Кахетии, мы спустимся в долину и посетим малоизвестный храм Квелацминда — я объясню, в чем уникальность его архитектуры, и расскажу легенду о матери и ребенке, нашедших спасение у этих стен. Храм находится на склоне хребта, делящего Кахетию на субтропическую и степную части: перед вами раскинется во всю ширь Алазанская долина и величественный Кавказ.

Грязевой курорт и обед по-кахетински
Затем нас ждут настоящие грязевые вулканы: они «спрятаны» от туристов, и при этом находятся на самом виду! Лечебные грязи этого курорта помогают при многих заболеваниях. При желании вы сможете принять грязевые ванны, а после мы отправимся на обед в кахетинский дом. Вы увидите, как делается вино по древнейшей в мире технологии, продегустируете вина и чачу, а так же отобедаете традиционными блюдами Кахетии.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7 человек), доплата составит 35 евро за всех вместе.
  • Отдельно оплачивается:
    — обед и дегустация вин в кахетинском доме — 60 лари/чел,
    — посещение грязевого курорта — 10 лари/чел,
    — отдых в грязевых ваннах в лечебнице (по желанию) — 40 лари/чел.
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!
Известная и неизведанная Кахетия: из грязи — в князи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
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