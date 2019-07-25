10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!

Отдохнуть от шумной грузинской столицы и посетить кахетинские деревни и виноградники

Maria
Задать вопрос
Maria – ваш гид
Кахетия — это рай для гурманов.

Именно отсюда родом чурчхела, специфический овечий сыр Гуда, самый лучший шашлык, впитавший в себя запах виноградной лозы, и многое другое! Предлагаю на один день отдохнуть от шумной грузинской столицы и посетить кахетинские деревни и виноградники.

На автомобиле я отвезу вас в самые красивые уголки региона.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!
Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!

Программа

Мы прогуляемся по центру милого городка Сигнахи, живописно расположившегося на верхушке горы. С крепостной стены, окружающей город, открывается волшебный вид на Алазанскую долину. Посетим дегустационный зал и попробуем несколько видов вина, сравним приготовленные по европейской технологии с приготовленными по кахетинскому методу. Остановимся на рынке с самым большим выбором вкуснейших чурчхел, посетим женский монастырь Бодбе – одно из главных святых мест Грузии.

При желании вы сможете искупаться в целебном источнике (температура воды в купальне – 6°C круглый год) и посетить крупный винзавод, где во время познавательной экскурсии узнаете все о производственном цикле и опять же будете дегустировать местные сокровища.

Ну, и конечно, нас ждет знаменитый грузинский шашлык! Мы будем останавливаться в любом понравившемся месте, пробовать и сравнивать, подбирать вино к шашлыку и сыру, обсуждать традиции и культуру.

Хорошее настроение гарантированно!

Организационные детали

Стоимость экскурсии на заводе и дегустации оплачиваются самостоятельно на месте.

Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!
Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!
Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!
Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!
Кахетия: вино, чурчхела, шашлык и многое другое!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maria
Maria
Я много путешествовала по миру, но поняла, что самое большое удовольствие мне доставляет Грузия. Люди, которых я встречала, и личный опыт позволяют получить запоминающиеся воспоминания всем моим гостям. Я провожу экскурсии, потому что мне нравится учиться, я люблю мир и люблю делиться своими знаниями с другими. Мои экскурсии гибкие, принимаются все ваши предложения и пожелания. Концепция персонального гида нравится мне тем, что люди видят то, что им действительно интересно. В зависимости от погоды, физподготовки и времени мы можем: изучать старинные церкви и монастыри; гулять по паркам; кататься на лошадях; заходить в музеи; отдыхать в аутентичных ресторанах или даже готовить грузинские блюда. Обещаю вам, что вы уедете из Грузии с огромным багажом приятных воспоминаний и желанием вернуться вновь.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 июля 2019
Мы семьей первый раз приехали в Грузию и хотя в планах было взять авто и самим все объехать, для первоначального знакомства решили заказать экскурсию. То что выбор выпал на эту программу, мы считаем большой удачей. Во-первых Мария очень позитивный и интересный человек и общение с ней просто приятно. Во-вторых она увлеченный человек и поэтому ее рассказы по теме и познавательны и содержательны и нескучны. Посещение винодельни было живо, вкусно и впечатлило. А как машину водит.... Все на экскурсию с Марией !
5 сентября 2018
Мария прекрасный рассказчик, отличный водитель, очень коммуникабельный, грамотный гид. Поездка в Кахетию очень впечатлила!
12 августа 2018
Были семьей на экскурсии с Марией 10 августа. Очень понравилось, Мария очень интересный рассказчик, собеседник, преподнесла много интересной информации как по теме экскурсии, так и по Грузии в целом. Большое спасибо, море впечатлений!
27 июня 2018
Замечательная экскурсия ! Маша- интересный собеседник. Отлично ведет машину. Посмотрели интересные места. Кахетия -чудесное место.
14 июня 2018
Все было хорошо.
1 мая 2018
Экскурсия понравилась, Мария замечательно-надёжный водитель, учитывая, что материал в основном подаётся в машине было бы хорошо на будущее предусмотреть микрофон - сзади плохо слышно.
Сердечно благодарны за внимание к нашим интересам и пожеланиям, доп. возможности во время экскурсий - например экспозиция картин Пиросмани. Гибкость и широкий кругозор Марии позволили нам посетить очень интересную частную семейную винодельню в Телави. А также у нас была возможность посетить замечательную романтическую усадьбу Александра Чавчавадзе, погулять по самому красивому парку в Грузии. Мария, спасибо Вам!
19 апреля 2018
Все было интересно и круто! Спасибо большое!)))
27 июля 2017
Отлично составлен маршрут, осмотрено максимальное количество значимых исторических объектов . Легкая и конкретная подача информации, ничего лишнего . Мария много рассказывает не только о истории , но и посто о людях, взаимоотношениях, регионах. Если желаете провести экскурсию в легком и не принуждённом общении , как со " старым знакомым" - вам к Марии. Мы с радостью рекомендуем эту экскурсию друзьям и знакомым . Кахетия невероятно красива!
Татьяна
18 января 2017
Благодарим Мария за интереснейшую экскурсию. Мария очень увлеченый человек и интересный рассказчик. Экскурсия в Кахетию оставила незабываемые впечатления. Мы узнали много интересных фактов о виноделие, вине, и, конечно же, о солнечной Грузии. В следующий наш приезд мы обязательно закажем у нее экскурсию. Полуэктовы.
11 октября 2016
Хорошо наполненная экскурсия,Мария готова изменить намеченный маршрут по вашему желанию ,терпелива,коммуникабельна и ненавязчива,нам это очень подошло.Поехали бы с ней ещё раз!

Maria проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка по главным достопримечательностям ТбилисиПрогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
75 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Главные достопримечательности Тбилиси известны потому, что они уникальны. Этот тур даст вам общее представление о том, что я называю «классикой»: о городе, его истории и жизни. В процессе этой неспешной прогулки я расскажу вам множество легенд и преданий. А также полезную информацию о том, куда можно сходить, где есть и где жить.

Гастрономические экскурсии в Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!
От 28 за экскурсию
2.5 часа
179 отзывов
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семье
30 за человека
5 часов
51 отзыв
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
От 20 за экскурсию
1.5 часа
242 отзыва
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
253 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Винный тур по ТбилисиВинный тур по ТбилисиВинный тур по Тбилиси
32 за человека
2.5 часа
142 отзыва
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике