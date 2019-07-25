10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы прогуляемся по центру милого городка Сигнахи, живописно расположившегося на верхушке горы. С крепостной стены, окружающей город, открывается волшебный вид на Алазанскую долину. Посетим дегустационный зал и попробуем несколько видов вина, сравним приготовленные по европейской технологии с приготовленными по кахетинскому методу. Остановимся на рынке с самым большим выбором вкуснейших чурчхел, посетим женский монастырь Бодбе – одно из главных святых мест Грузии.

При желании вы сможете искупаться в целебном источнике (температура воды в купальне – 6°C круглый год) и посетить крупный винзавод, где во время познавательной экскурсии узнаете все о производственном цикле и опять же будете дегустировать местные сокровища.

Ну, и конечно, нас ждет знаменитый грузинский шашлык! Мы будем останавливаться в любом понравившемся месте, пробовать и сравнивать, подбирать вино к шашлыку и сыру, обсуждать традиции и культуру.

Хорошее настроение гарантированно!