храм Святой Троицы в Гергети высоко в горах на высоте 2170 м.
гора Казбек.
Что вас ждет:
Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.
По пути мы посетим множество достопримечательностей таких, как архитектурный комплекс Ананури, слияние Белой и Чёрной Арагви, Арка Дружбы Народов, Крестовый перевал.
По прибытии в Казбеги мы арендуем внедорожник с водителем для того, чтобы подняться к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 м. В хорошую погоду здесь можно насладиться завораживающим видом знаменитой горы Казбек.
🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
❗️ Экскурсию проведу я либо мой надёжный напарник.
Аренда внедорожника в Гергети ≈ 18$ за всю машину.
Личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу оттуда, где вы живете.
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.