Казбек — одна из высочайших вершин Кавказа.



«Гора с ледяной вершиной» – так в переводе с грузинского языка звучит название Казбек.



Эти места дышат чистым воздухом свободы, притягивая тысячи людей к подножью и вершине этой горы.



По пути мы с вами посетим также много других интересных достопримечательностей.