Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Казбек - одна из высочайших вершин Кавказа

5
2 отзыва
Казбек — одна из высочайших вершин Кавказа.

«Гора с ледяной вершиной» – так в переводе с грузинского языка звучит название Казбек.

Эти места дышат чистым воздухом свободы, притягивая тысячи людей к подножью и вершине этой горы.

По пути мы с вами посетим также много других интересных достопримечательностей.
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Что вы увидите 🤩

  • Жинвальское водохранилище
  • крепость Ананури
  • слияние Белой и Черной Арагви
  • Арка Дружбы народов
  • храм Святой Троицы в Гергети высоко в горах на высоте 2170 м.
  • гора Казбек.

Что вас ждет:

  • Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.
  • По пути мы посетим множество достопримечательностей таких, как архитектурный комплекс Ананури, слияние Белой и Чёрной Арагви, Арка Дружбы Народов, Крестовый перевал.
  • По прибытии в Казбеги мы арендуем внедорожник с водителем для того, чтобы подняться к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 м. В хорошую погоду здесь можно насладиться завораживающим видом знаменитой горы Казбек.
  • 🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
  • ❗️ Экскурсию проведу я либо мой надёжный напарник.
👍 Другие мои экскурсии смотрите по ссылке: https://www.sputnik8.com/ru/guides/145179-ruslan-g

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
$100

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • Аренда внедорожника в Гергети ≈ 18$ за всю машину.
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу оттуда, где вы живете.
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Руслан Г.
Руслан Г.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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