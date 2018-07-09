Что вас ожидает

Военно-Грузинская дорога — по стопам великого комбинатора

За много веков до того, как по Военно-Грузинской дороге прошествовал товарищ Бендер с предводителем дворянства, она была описана у Страбона и Плиния, как одна из самых главных торговых и, по сути, единственная через Кавказский хребет дорога, соединяющая Восток с Европой. О ее дальнейшей истории, начавшейся в 1 веке до н.э. вы узнаете во время экскурсии, одновременно наслаждаясь захватывающими дух пейзажами. Дорога не покажется утомительной, так как периодически вы будете выходить, чтобы полюбоваться различными чудесами природы, например, местом слияния Белой и Черной Арагви или сверкающими на солнце травертинами, а также чтобы сделать бесподобные фотографии со смотровой площадки Арки Дружбы народов и у Крестового перевала — самой высокой точки дорги.

Гергети — монастырь за облаками

Храм Святой Троицы, воспетый Пушкиным, находится на горе Гергети выше города Степанцминда. Посторенный в 14 веке, он является единственным в Грузии находящимся на такой высоте христианским храмом. Величественная строгость монастыря на фоне заснеженного пика Казбеги никого не оставляет равнодушным. А вид, открывающийся на долину и ущелье Терека — один из самых лучших на Кавказе.

В этой поездке хорошо совмещаются и близость к природе, и знакомство с самобытной историей горного края Грузии, средневекого храма и связанного с ним праздника Гергетоба.