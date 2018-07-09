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Самобытная история и фантастическая природа горной Грузии

Марина
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Марина – ваш гид
Побывать в горах — это все равно что пережить катарсис.

А пережить катарсис, по мнению Канта, это почти что найти Бога.

Свидание с Казбегом даст вам понимание того, что на земле нет ничего совершеннее творений природы.

И только 150 км по Военно-Грузинской дороге отделяет вас от этого совершенства.
185 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
На встречу с величественным Казбеком
На встречу с величественным Казбеком

Что вас ожидает

Военно-Грузинская дорога — по стопам великого комбинатора
За много веков до того, как по Военно-Грузинской дороге прошествовал товарищ Бендер с предводителем дворянства, она была описана у Страбона и Плиния, как одна из самых главных торговых и, по сути, единственная через Кавказский хребет дорога, соединяющая Восток с Европой. О ее дальнейшей истории, начавшейся в 1 веке до н.э. вы узнаете во время экскурсии, одновременно наслаждаясь захватывающими дух пейзажами. Дорога не покажется утомительной, так как периодически вы будете выходить, чтобы полюбоваться различными чудесами природы, например, местом слияния Белой и Черной Арагви или сверкающими на солнце травертинами, а также чтобы сделать бесподобные фотографии со смотровой площадки Арки Дружбы народов и у Крестового перевала — самой высокой точки дорги.

Гергети — монастырь за облаками
Храм Святой Троицы, воспетый Пушкиным, находится на горе Гергети выше города Степанцминда. Посторенный в 14 веке, он является единственным в Грузии находящимся на такой высоте христианским храмом. Величественная строгость монастыря на фоне заснеженного пика Казбеги никого не оставляет равнодушным. А вид, открывающийся на долину и ущелье Терека — один из самых лучших на Кавказе.

В этой поездке хорошо совмещаются и близость к природе, и знакомство с самобытной историей горного края Грузии, средневекого храма и связанного с ним праздника Гергетоба.

Организационные детали

  • По вашему желанию в начале Военно-Грузинской дороги можно посетить средневековую крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища.
  • Подъем на Гергети к Храму Святой Троицы потребует пересадки на внедорожник в Степанцминда, а следовательно дополнительных расходов.
  • Поселок Пасанаури на Военно-Грузинской дороге славится лучшими в Грузии хинкали, поэтому на обратном пути можно сделать остановку в местном ресторане.
На встречу с величественным Казбеком
На встречу с величественным Казбеком
На встречу с величественным Казбеком
На встречу с величественным Казбеком
На встречу с величественным Казбеком
На встречу с величественным Казбеком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 июля 2018
Великолепная экскурсия! Марина экскурсовод от Бога. Экскурсия была длительной, но оно того стоило. Горы и великолепный рассказ Марины - это все что только нужно для шикарного отдыха.
Марина порекомендовала потрясающее заведение в котором мы ели просто волшебную еду. Она обязательно Вам даст совет что и где лучше заказать и в какой ресторан сходить. Это очень важно, когда ты путешествуешь. Марина отлично знает историю Грузии, преподносит всю информацию в очень интересном формате. Марина очень комфортный человек, что создает ощущение полного комфорта на экскурсии.
От экскурсии с Мариной Вы действительно получаете истинное наслаждение и удовольствие. Рекомендую Вам очень !!!

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