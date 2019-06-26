15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Атмосфера грузинской столицы в вечерней иллюминации

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Обаятельный Тбилиси в темное время суток, как и любой город, обретает особое очарование.

В это время не нужно прилагать усилий, чтобы вообразить древние и средневековые эпохи — среди невидимых ночью линий фасадов и улиц координаты времени будто стираются и остаются лишь очертания, выразительно подчеркнутые подсветкой.

На прогулке я покажу вам дворец Сачино, величественную крепость Нарикала, мост Мира и лучшие точки с панорамными видами.

Конечно, не обойдется без винной дегустации, а в пути вас будут сопровождать мои рассказы об истории столицы и культуре грузинского народа.
От
€50
43 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро Авлабари
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У этой экскурсии15 отзывов
4.8
Огни ночного Тбилисо
Огни ночного Тбилисо

Что вас ожидает

Самые красивые места ночного Тбилиси
Встретимся у входа в метро Авлабари, где я расскажу вам, что означает это таинственное слово, и переместимся к подножию Сачино, где вы услышите печальную историю царского дворца. Прогуляемся по парку Рике, который совсем недавно был островом, откуда выйдем на мост Мира — в вечерней подсветке фотографии получаются особенно красивыми. Я познакомлю вас с прошлым крепости Нарикала, стоявшей на страже Великого шелкового пути, и покажу памятник, олицетворяющий собой грузинский характер. Из центра старого Тифлиса путь продолжится к подножью святой горы Мтацминда, с которой вы вознесетесь вверх на знаменитом тбилисском фуникулере. Прогулка по парку Бонбора подарит вам лучшие виды на город, а если вы прокатитесь на колесе обозрения, панорама ночного Тбилиси вас просто покорит!

Ужин на вершине горы Мтацминда
Закончим вечер мы на вершине святой горы Мтацминда. По вашему желанию, вы можете остаться в ресторане и провести вечер в духе партийной элиты Советского Союза, либо спуститься вместе со мной к проспекту Руставели. На память об этой прогулке у вас останется множество потрясающих фотографий и интересных историй, а я постараюсь сделать так, чтобы вы непременно захотели сюда вернуться еще не раз!

Организационные детали

  • Начало экскурсии: с 20:30 и позже в летнее время, с 19:30 в зимний период.
  • Дополнительные расходы: подъем на фуникулере (6 лари/чел), билет на колесо обозрения (по желанию, 5 лари/чел).
Огни ночного Тбилисо
Огни ночного Тбилисо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 июня 2019
Мы приехали в Тбилиси вечером и сразу же пошли на ночную прогулку с Елизаветой!
В городе мы впервые, но влюбились в него с первого взгляда, благодаря Лизе. В непринужденной обстановке мы слушали интересные истории и легенды о людях и временах, много фотографировались, зашли в атмосферное местное кафе, посетили несколько монастырей и в завершении вечера поднялись на фуникулере на захватывающую дух смотровую площадку!
17 июня 2019
Легко, доступно и очень интересно.
Спасибо Елизавете!
Казалось, что мы просто прогулялись по интересным местам, а сколько информации о Тбилиси за это время получили, любуясь прекрасными видами.
Рекомендуем!
20 мая 2019
Обязательная экскурсия для первого посещения Тбилиси. Отличные виды. В вечернем освещении все ощущается немного по-другому. Лиза рассказала много интересных фактов из истории старого Тбилиси,провела по не совсем известным туристам местах. Все было хорошо и очень красиво.
9 мая 2019
Елизавета очень старается, что весьма приятно и заслуживает похвалы
28 апреля 2019
Интересно, информативно, прогуляли почти 3 часа. Узнал много нового не только про город, но и про Грузию в целом. Если у Вас есть всего 1 день на знакомство с Тбилиси, очень рекомендую!
15 апреля 2019
Нам с мамой безумно понравилась эта увлекательная, познавательная и неутомительная экскурсия. Елизавета - прекрасный гид, очень начитанная и интересная собеседница. Благодаря ей, мы открыли для себя совершенно другой, удивительный Тбилиси и побывали там, где без неё точно не оказались бы. Побольше бы таких чутких, внимательных экскурсоводов, действительно любящих своё дело!Елизавете огромное спасибо и самый теплый привет из Петербурга!
6 апреля 2019
Экскурсия отличная, со знанием материала, чётко ориентирована на группу, для которой проводится данная экскурсия. Елизавета экскурсовод заинтересованный, ей хотелось рассказать как можно больше и провести нас там, "где ещё не ступала нога экскурсанта". Спасибо ей за созданный настрой, за почерпнутые знания, за любовь, которой она и нас заразила, к этому прекрасному городу.
Абросимов
6 февраля 2019
Хотим сказать спасибо Елизавете за отведенную экскурсию 05.02.19г. Были поведаны истории о проходах, улочках, сказаниях... Пройденные места достаточно колоритны, запоминающиеся. Пройдемся по ним снова, для закрепления материала.
Большое спасибо!
30 декабря 2018
Отличная экскурсия, спасибо Лиза за интересный рассказ о Тбилиси, отличнейшие знания истории, очень интересно структурирован поход по вечернему городу, ничего лишнего, никакой "воды", рекомендую однозначно гида Лизу.
25 декабря 2018
Елизавета - замечательный гид и очень позитивный человек! Экскурсия пролетела как один яркий миг! За эти часы узнали столько, заглянули в такие места - что от информации просто распирает)) И Грузию хочется узнавать снова и снова! Рекомендуем! И гида, и экскурсию!
Елизавета, до новой встречи!
Ещё 5 отзывов

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Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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