15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые красивые места ночного Тбилиси

Встретимся у входа в метро Авлабари, где я расскажу вам, что означает это таинственное слово, и переместимся к подножию Сачино, где вы услышите печальную историю царского дворца. Прогуляемся по парку Рике, который совсем недавно был островом, откуда выйдем на мост Мира — в вечерней подсветке фотографии получаются особенно красивыми. Я познакомлю вас с прошлым крепости Нарикала, стоявшей на страже Великого шелкового пути, и покажу памятник, олицетворяющий собой грузинский характер. Из центра старого Тифлиса путь продолжится к подножью святой горы Мтацминда, с которой вы вознесетесь вверх на знаменитом тбилисском фуникулере. Прогулка по парку Бонбора подарит вам лучшие виды на город, а если вы прокатитесь на колесе обозрения, панорама ночного Тбилиси вас просто покорит!

Ужин на вершине горы Мтацминда

Закончим вечер мы на вершине святой горы Мтацминда. По вашему желанию, вы можете остаться в ресторане и провести вечер в духе партийной элиты Советского Союза, либо спуститься вместе со мной к проспекту Руставели. На память об этой прогулке у вас останется множество потрясающих фотографий и интересных историй, а я постараюсь сделать так, чтобы вы непременно захотели сюда вернуться еще не раз!