Katya O. – Гид из Тбилиси

Авторская архитектурно-историческая экскурсия ⛳ по старинным улочкам района Сололаки с посещением уникальных парадных.



Интересные факты, которые помогут лучше узнать город 🏙️ и его жителей на рубеже XIX и XX веков.