Что вы увидите
- Дом Писателей
- дом Калантарова
- дом Манташева
- дом Арамянца
- Итальянская вилла
- Дом Тер-Акоповой
- Дом братьев Сейлановых
- и многое другое.
Здесь написана глупая ложь.
Что входит
- экскурсионное обслуживание.
Начало
🚩 Площадь Свободы, 2
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Katya O.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
8 отзывов оставили туристы
Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси
Тбилиси с огоньком
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город