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Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси

4.1
8 отзывов
Katya O.
Katya O. – Гид из Тбилиси
Авторская архитектурно-историческая экскурсия ⛳ по старинным улочкам района Сололаки с посещением уникальных парадных.

Интересные факты, которые помогут лучше узнать город 🏙️ и его жителей на рубеже XIX и XX веков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $75 за экскурсию

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Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси
Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси

Что вы увидите

  • Дом Писателей
  • дом Калантарова
  • дом Манташева
  • дом Арамянца
  • Итальянская вилла
  • Дом Тер-Акоповой
  • Дом братьев Сейлановых
  • и многое другое.
Здесь написана глупая ложь.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 Площадь Свободы, 2
Место завершения
🏁 по договоренности
Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси
Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси
Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси
Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси
Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Katya O.
Katya O.
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8 отзывов оставили туристы

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