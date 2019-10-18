54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать тайны и полюбоваться ускользающей красотой старого Тбилиси

Ekaterina
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Ekaterina – ваш гид
Приглашаю вас в удивительный атмосферный мир старого Тифлиса! Вы затеряетесь в колоритных улочках, чтобы найти итальянские дворики и заглянуть в парадные домов в стиле модерн.

Услышите городские легенды, истории миллионеров и творческой интеллигенции, любивших Сололаки, и получите представление о культуре, политике и нравах Тбилиси на рубеже 19-20 веков.
От
€60
48 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча — на площади Свободы
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У этой экскурсии54 отзыва
4.83
Парадные и судьбы Сололаки
Парадные и судьбы Сололаки

Что вас ожидает

Облик и дух старого города
Вам предстоит перенестись в конец 19 — начало 20 вв, когда Тифлис был культурным и финансовым центром Закавказья, а Сололаки — элитным районом. Вы увидите мавританский особняк, здание гимназии в готическом стиле, бывший театр и дома, в которых останавливались Чайковский, Гумилёв и Лермонтов. А я расскажу о людях, которым Тбилиси обязан своим обликом и атмосферой: о богатых купцах и нефтяниках, о поэтах, писателях, художниках и музыкантах, которые жили, работали и любили в Тифлисе.

Красота и тайны парадных
Век назад каждый богач Тифлиса строил собственный жилой или доходный особняк, обращаясь к лучшим архитекторам. Вы познакомитесь с остатками былого великолепия: увидите старинные здания с лепниной и росписью на стенах, кованые перила лестниц, плитку, которая производилась там же, где плитка для «Титаника», дом с чертями и дом с херувимами. Спешите увидеть и запомнить ускользающую красоту старого города!

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в Дом писателей (3 лари).

Парадные и судьбы Сололаки
Парадные и судьбы Сололаки
Парадные и судьбы Сололаки
Парадные и судьбы Сололаки
Парадные и судьбы Сололаки
Парадные и судьбы Сололаки
Парадные и судьбы Сололаки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ekaterina
Ekaterina
Три года назад я переехала в Тбилиси по большой любви к этому городу и до сих пор постоянно открываю для себя его новые грани и места — архитектурные детали, новые ракурсы, следы великих людей... Хочу поделиться с новыми гостями Тбилиси малоизвестными фактами, сводить в потайные места и помочь узнать мой город с другой стороны.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 октября 2019
Прекрасный ушедший Тбилиси изнутри, с славными байками и историческими анекдотами. Благодарим, Екатерина!
27 сентября 2019
Спасибо большое Екатерине за прекрасную экскурсию.
Без гида мы бы даже не догадались, что в Тбилиси есть такие парадные!
Некоторые просто потрясают. Можно долго стоять и рассматривать росписи.
А еще очень интересно было узнать истории некоторых жителей тех мест.
Оказалось, что в доме, где мы снимали квартиру, некоторое время жил Гумилев.
26 сентября 2019
Спасибо за познавательную экскурсию Екатерине по истории района Сололаки. Смотришь на многое другими глазами. Очень приятно,что Екатерина глубоко и детально знает то,о чем рассказывает.
Из пожеланий- мне кажется можно было несколько сократить продолжительность экскурсии и проводить ее в том же объеме информации за 2 -2,5 часа а не за 3. Показалось несколько растянутой.
С уважением
Ольга
3 сентября 2019
Екатерине нравится то, чем она занимается! Поэтому у неё получается не только составить интересный рассказ, но и найти особенную изюминку о каждом доме, человеке, о котором она говорит! Замечательно! Рекомендую
15 июля 2019
Замечательная авторская экскурсия, выгодно отличающаяся от обычных обзорных экскурсий и позволяющая отрыть для себя скрытые памятники архитектуры, часто в их первозданном виде.
Яркое и живописное описание судеб владельцев и жителей домов помогает почувствовать вибрирующую атмосферу тбилисской культурной жизни начала 20 го века. Я получила огромное удовольствие от экскурсии !
23 июня 2019
Отличная экскурсия в историю старого Тифлиса, архитектуры Сололаки. Бесподобные парадные, старые дворики, истории жизни известных жителей Тифлиса. Большое спасибо Екатерине!
19 июня 2019
Интереснейшая прогулка по великолепному кварталу Сололаки. Дома, судьбы людей, проживавших в этих домах...Тбилиси предстает совсем другим... Екатерина отлично подготовлена по теме экскурсии, время пролетело незаметно!
19 июня 2019
Интересно, познавательно. Отличное дополнение к обзорной экскурсии.
Узнаёшь многое о стране и людях, которых мы потеряли в ХХ веке.
22 мая 2019
Прекрасная экскурсия,замечательный гид,побольше бы таких эрудированных и грамотных экскурсоводов,Екатерина энтузиаст своего дела и большой профессионал.Большое спасибо ей!
21 мая 2019
Прекрасная экскурсия, превзошла все в мои ожидания, с помощью рассказа Екатерины парадные открываются с новой стороны, а о некоторых исторических личностям я узнала впервые. Было очень информативно, спасибо!
Ещё 44 отзыва

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