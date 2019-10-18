54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Облик и дух старого города

Вам предстоит перенестись в конец 19 — начало 20 вв, когда Тифлис был культурным и финансовым центром Закавказья, а Сололаки — элитным районом. Вы увидите мавританский особняк, здание гимназии в готическом стиле, бывший театр и дома, в которых останавливались Чайковский, Гумилёв и Лермонтов. А я расскажу о людях, которым Тбилиси обязан своим обликом и атмосферой: о богатых купцах и нефтяниках, о поэтах, писателях, художниках и музыкантах, которые жили, работали и любили в Тифлисе.

Красота и тайны парадных

Век назад каждый богач Тифлиса строил собственный жилой или доходный особняк, обращаясь к лучшим архитекторам. Вы познакомитесь с остатками былого великолепия: увидите старинные здания с лепниной и росписью на стенах, кованые перила лестниц, плитку, которая производилась там же, где плитка для «Титаника», дом с чертями и дом с херувимами. Спешите увидеть и запомнить ускользающую красоту старого города!