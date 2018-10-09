10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вы узнаете историю Тбилиси, его знаковых мест и выдающихся жителей. Я расскажу о культуре, традициях и гастрономии грузинов, в том числе о грузинском вине и национальных особенностях его приготовления. Вы обязательно узнаете, как проходит настоящее грузинское застолье, где главный акцент — на дорогих гостях, которые непременно влюбятся в Грузию и вернутся еще не раз.

Мы посетим:

район Серных Бань — отсюда началась история Тбилиси;

Инжировое ущелье — настоящее место cилы в центре города с водопадом;

рынок «Сухой Мост» — отличная возможность забыть про сувенирные магнитики и найти подлинные шедевры мастеров Грузии;

величественный Главный Православный храм Грузии «Цминда Самеба»;

гору «Мтацминда» — это потрясающий вид Тбилиси во всей красоте — сочетание современной эклектики и аутентичного Старого города;

Старый город — настоящий дух Тбилиси;

увидим театр Резо Габриадзе с трёхминутным спектаклем башенных часов;

заглянем в настоящую мастерскую художницы Нино Чакветадзе;

и продегустируем домашнее вино в винном погребе с душевными тостами и грузинскими песнопениями.

В результате настоящий Тбилиси под аккомпанемент нескучных историй откроется вам в карусели старинных улиц, атмосферных мест, яркого искусства и радушного застолья и навсегда пополнит (а может быть, и возглавит) список горячо любимых вами городов.