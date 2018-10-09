10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете историю Тбилиси, его знаковых мест и выдающихся жителей. Я расскажу о культуре, традициях и гастрономии грузинов, в том числе о грузинском вине и национальных особенностях его приготовления. Вы обязательно узнаете, как проходит настоящее грузинское застолье, где главный акцент — на дорогих гостях, которые непременно влюбятся в Грузию и вернутся еще не раз.
Мы посетим:
В результате настоящий Тбилиси под аккомпанемент нескучных историй откроется вам в карусели старинных улиц, атмосферных мест, яркого искусства и радушного застолья и навсегда пополнит (а может быть, и возглавит) список горячо любимых вами городов.
Дополнительные расходы: обед.