10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть настоящий Тбилиси в его старине, искусстве и вине на прогулке по городским местам силы

Ладо
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Ладо – ваш гид
Тбилиси — место, которое в последние десятилетия сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды.

Это город для истории зрелой любви.

Мы насладимся Тбилиси с высоты птичьего полёта, прогуляемся по Старому городу, рассмотрим красивые дома и восхитимся работами современных грузинских художников.

Я расскажу историю города и покажу настоящие места силы, а главное — передам дух и атмосферу Тбилиси, которые можно почувствовать, гуляя по колоритным улочкам, заглядывая в старинные парадные и поднимая бокальчик Саперави в винном погребе.
От 72 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Почувствовать дух Тбилиси

Программа

Вы узнаете историю Тбилиси, его знаковых мест и выдающихся жителей. Я расскажу о культуре, традициях и гастрономии грузинов, в том числе о грузинском вине и национальных особенностях его приготовления. Вы обязательно узнаете, как проходит настоящее грузинское застолье, где главный акцент — на дорогих гостях, которые непременно влюбятся в Грузию и вернутся еще не раз.

Мы посетим:

  • район Серных Бань — отсюда началась история Тбилиси;
  • Инжировое ущелье — настоящее место cилы в центре города с водопадом;
  • рынок «Сухой Мост» — отличная возможность забыть про сувенирные магнитики и найти подлинные шедевры мастеров Грузии;
  • величественный Главный Православный храм Грузии «Цминда Самеба»;
  • гору «Мтацминда» — это потрясающий вид Тбилиси во всей красоте — сочетание современной эклектики и аутентичного Старого города;
  • Старый город — настоящий дух Тбилиси;
  • увидим театр Резо Габриадзе с трёхминутным спектаклем башенных часов;
  • заглянем в настоящую мастерскую художницы Нино Чакветадзе;
  • и продегустируем домашнее вино в винном погребе с душевными тостами и грузинскими песнопениями.

В результате настоящий Тбилиси под аккомпанемент нескучных историй откроется вам в карусели старинных улиц, атмосферных мест, яркого искусства и радушного застолья и навсегда пополнит (а может быть, и возглавит) список горячо любимых вами городов.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ладо
Ладо
Мне 32 года, в туризме работаю более 8 лет, профессионал, специализируюсь на индивидуальных турах, в том числе на эко-турах ("глубинные" места Грузии). Я родился и вырос в Грузии (Гурии), люблю свою страну и с удовольствием открываю её туристам. Грузия - это зрелая история любви. Однажды побывав в ней, вы будете возвращаться сюда вновь. Я охотно делюсь информацией на тему истории Грузии, на тему грузинского вина, рыбалки, охоты, особенностей грузинской кухни.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2018
Замечательная экскурсия, очень интересно, вкусно и мы обязательно вернемся к Ладо. Осталось страстное желание продолжить. Спасибо.
Светлана
11 сентября 2018
Замечательная экскурсия, понравилось все! Ладо - профессионал своего дела, приятный собеседник и отличный организатор. Скорректировал программу экскурсии и маршрут, учитывая все наши пожелания, сумел совместить две экскурсии в один день так, чтобы это не было утомительно. Надеемся на новые поездки, встречи и впечатления. Madloba Lado! Vkhedav, tkven Sakartvelo!
8 сентября 2018
Отличная экскурсия! Ладо прекрасный собеседник и экскурсовод, очень дружелюбный. Время пролетело незаметно.
Светлана
30 апреля 2018
Ладо - замечательный гид и чудесный собеседник! Он умеет совмещать прогулки по историческим местам с интереснейшими рассказами о стране, дал возможность прочувствовать и полюбить атмосферу Грузии. Спасибо огромное, за проведенное с Вами время!!! Вы сумели превратить нашу поездку - в замечательное, веселое и полное эмоций путешествие!
P.S. с Ладо провели два дня: обзорная экскурсия по Тбилиси и незабываемая поездка на Казбек! А также было дружеское внеурочное время просмотр «Лиги чемпионов». Вы обладаете невероятным чувство юмора, благодаря которому, наш визит в Тбилиси приобрел яркие краски и незабываемые впечатления!!!!
Отдельно спасибо за вино) и от папы - за чачу)
Всего Вам доброго!
5 марта 2018
Доброго дня! Спасибо Ладо за содержательную экскурсию. Конечно, все достопримечательности вы можете посмотреть самостоятельно, но вы потеряете то самое, что Вам даст почувствовать этот город - а именно, историю города, значимых мест, событий со взгляда местного жителя, а не сухой рассказ из Википедии. Ладо нас встретил в нашем отеле , что многие гиды не делают, а так же до дальних точек, где не возможно пройти пешком , тоже возил нас на своей машине. Это в основном пешая экскурсия, будьте к этому готовы, наденьте удобную обувь. Нам повезло с погодой, было солнечно и сухо. Ладо так же дает хорошие советы по поводу грузинской кухни, что и где попробовать, где лучше поужинать, что лучше купить и где .
29 сентября 2017
Замечательная экскурсия. Содержательная и не утомительная. Узнали много интересного о Тбилиси. Даже дождик не помешал нам насладиться прогулкой.Большое спасибо гиду. Очень приятно было пообщаться.))))
Владимир и Лиля.
г. Новосибирск 28.09.17
Кристина
18 июля 2017
Очень хорошая экскурсия по городу. Ознакомились с его улицами, историей, достопримечательностями так, что уже на следующий день достаточно хорошо ориентировались и смогли гулять сами :) после знакомства с городом, Ладо отвёз нас в живописное местечко за городом и устроил нам потрясающий пикник! Свежий сулугуни, местные овощи, домашнее вино... нашему счастью не было предела! :)
30 июня 2017
Легкая экскурсия по городу, подходит для знакомства с городом для тех кто первый раз в Грузии. Хотя часть пути проделанного по узким вертикальным улочкам с булыжной мостовой на машине я предпочел бы пройти пешком, но немного адреналина не было лишним. Отдельно стоит отметить шикарный пикник на природе. Это был наш первый день в Грузии, именно там началось знакомство с местной кулинарией, дегустация домашнего сыра, вина и конечно чачи. Так же спасибо Ладо за рекомендованный ресторан и забронированный столик на вечер.
2 ноября 2016
Отличная экскурсия для знакомства с городом, его архитектурой и атмосферой. Отлично провели время и узнали много нового. Экскурсовод был очень внимателен и гибок к нашим пожеланиям и предпочтениям. Спасибо, Ладо!
3 октября 2016
Экскурсия замечательная . Но только вместо гида Ладо была очень эрудированная,знающая о Тбилисе все . Начинает от архитектуры и заканчивая выдающими личностями родившихся и проживавших в городе . Мы даже не посещали дегустацию и по ходу скорректировали маршрут . Гид Екатерина Не молодая но энергичная женщина

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