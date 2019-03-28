3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Традиции грузинской кухни

Грузинская кухня — это едва ли не самая главная достопримечательность нашей страны. Поскольку традиционное грузинское застолье — это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа, то грузинское угощение должно соответствовать этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою кухню не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Поэтому национальная кухня впитала в себя лучшие кулинарные традиции многих народов Закавказья, а также Азии и Причерноморья.

Супер-аппетитный мастер-класс

В гостях у грузинки под ее чутким руководством вы сами приготовите хинкали и хачапури, а также отведаете несколько блюд, которые повар приготовит для вас заранее, например, чкмерули, сациви или грибы с сулгуни на кеци (глиняной сковороде): блюда всегда разные, но непременно традиционные и вкусные!

Хозяйка-повар с радостью поделится с вами рецептами всех блюд и расскажет о тонкостях их приготовления. Можно согласовать блюда, при желании добавить другие или заказать праздничный десерт, если у вас особенная дата. А после в уютной домашней остановке вы насладитесь приготовленными вами вкусностями!