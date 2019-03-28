3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Приготовить хинкали в гостях у грузинки

«Каждое грузинское блюдо — это поэма». А.С. Пушкин

Лика
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Лика – представитель гидов
Для того, чтобы погрузиться в настоящую грузинскую жизнь, нужно обязательно побывать в гостях у грузинки, приготовить хинкали и хачапури своими руками, познакомиться с рецептами грузинских блюд и, конечно, отведать их в домашней уютной обстановке!
От 144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки

Что вас ожидает

Традиции грузинской кухни
Грузинская кухня — это едва ли не самая главная достопримечательность нашей страны. Поскольку традиционное грузинское застолье — это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа, то грузинское угощение должно соответствовать этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою кухню не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Поэтому национальная кухня впитала в себя лучшие кулинарные традиции многих народов Закавказья, а также Азии и Причерноморья.

Супер-аппетитный мастер-класс
В гостях у грузинки под ее чутким руководством вы сами приготовите хинкали и хачапури, а также отведаете несколько блюд, которые повар приготовит для вас заранее, например, чкмерули, сациви или грибы с сулгуни на кеци (глиняной сковороде): блюда всегда разные, но непременно традиционные и вкусные!

Хозяйка-повар с радостью поделится с вами рецептами всех блюд и расскажет о тонкостях их приготовления. Можно согласовать блюда, при желании добавить другие или заказать праздничный десерт, если у вас особенная дата. А после в уютной домашней остановке вы насладитесь приготовленными вами вкусностями!

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в частной квартире у повара в Тбилиси, куда легко добраться от центра на такси. Дорога занимает примерно 20 минут.
  • Возможен трансфер: стоимость в один конец для 5 человек — 10 €.
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки
Приготовить хинкали в гостях у грузинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленный в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 марта 2019
Все прошло очень классно, море положительных эмоций от общения с Тиной.
6 ноября 2017
Кулинарный класс прошел вкусно, познавательно и очень интенсивно. Тина - бесподобный кулинар и прекрасная рассказчица. Меню было составлено насыщенно и разумно одновременно, оказались в силах попробовать все блюда - ачму (обязательно возьму на вооружение дома), хинкали, оджахури, куриный "похмельный"супчик чихертма и множество приготовленных заранее домашних закусок. Единственный минус - мы не знали, что едем в гости в современную квартиру. Возможно, организаторы смогут организовать подобный класс в более этнических условиях.
Ольга
13 сентября 2017
Что еще может так приблизить к народным традициям, если не приготовление местных блюд да еще и своими руками. Благодаря организатору Лике и прекрасной хозяйке Тине удалось создать пусть и не с первого раза, но все же пару правильных хинкали и хачапури,понять технически, как это на самом деле. После с большим удовольствием было все приготовленное сьедено и также попробовано много других местных блюд,приготовленных Тиной.Спасибо вам большое за возможность научиться такому важному и народному делу N1 в Грузии.

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