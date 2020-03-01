Lela проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия проведет вас по интереснейшим и скрытым от основного потока туристов местам в Тбилиси — району нынешнего проспекта Давида Агмашенебели. Он создавался тбилисскими немцами во второй половине 19 века и тогда носил имя Михайловской улицы в честь князя Романова — тогдашнего наместника на Кавказе. Реконструированная несколько лет назад, эта красивая улица откроет вам истории своих ярких архитекторов и жильцов, а также позволит взглянуть на культуру, науку и религию Тбилиси в отдельно взятой эпохе.

О чем поговорим на экскурсии

О шелководстве в Грузии

Экскурсия начнется с прогулки по парку Муштаиди, по легенде основанному в первой половине 19 века выходцем из Персии в память об умершей супруге. Парк известен реликтовыми деревьями, первой в Советском Союзе детской железной дорогой и тем, что на его территории была организована станция кавказского шелкопряда. Рядом с парком Муштаиди расположен Музей Шелка, где вы понаблюдаете (а с апреля по июнь можно даже поучаствовать) за кормлением шелкопряда, узнаете о процессе создания шелка и истории шелководства в Грузии.

О науке и любви

Далее в нашей программе — магнитно-метеорологическая Кукийская обсерватория, которая сейчас расположена практически в самом центре города, а еще 180 лет назад во время ее строительства находилась за чертой тогдашнего Тифлиса. Я расскажу о лабораториях и отделах, которые здесь функционировали, об исследовательских работах, а также о жилых помещениях и башне для геодезических наблюдений. А после этого неподалеку вы встретите дворец принца Ольденбургского — удивительной красоты здание с не менее удивительной историей любви грузинской красавицы и немецкого принца.

О православии и католичестве

Следуя основной концепции экскурсии, я включила в программу религиозные объекты, относящиеся также к 19 веку. Рядом с метро Марджанишвили вы увидите Александро-Невскую Церковь — именно в этом храме хранятся частицы мощей Марии Магдалины, Нино и Шио Мгвимского, — особо почитаемых святых в Грузии. В этом же районе я покажу один из двух католических храмов Тбилиси — собор святых Петра и Павла. Несмотря на то, что в нашей стране преобладает православие, на протяжении веков здесь сосуществовали разные народы и представители различных религиозных течений. И каждый из них внес лепту в развитие культуры и облика столицы.

А в завершение прогулки я отведу вас в настоящий рай для коллекционеров. На Блошином рынке у Сухого моста вы сможете найти изделия ручной работы, антикварные предметы утвари, значки и монеты, кинжалы и кубки, фотоаппараты прошлого века и еще много-много всего забавного, интересного и напоминающего о детстве. Это идеальное место, чтобы купить на память нечто необычное.