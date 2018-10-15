3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Величественный Джвари

Словно по волшебству, петляя по горному склону, поднимаясь все выше и выше, вы перенесетесь к храму Джвари. Небольшой, и в то же время, величественный, симметричный и строгий, он поражает своим изяществом и неповторимой красотой. Бессменный батюшка в храме порой предается дреме, и тогда, чтобы не нарушить его хрупкий сон, мы меняем монетку на свечу и тихонько движемся в сторону большого постамента, где стоит простой деревянный крест. Здесь я вам расскажу историю православия в Грузии, а также легенду о похищении креста иноверцами и причинах, по которым они вернули его на место. Пока вы будете на вершине, в вашей памяти, словно ажурные бабочки, будут кружиться прекрасные слова: «… там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…» И только здесь, на вершине горы, у дверей храма, вы действительно увидите всю красоту этих чарующих слов.

Светицховели — сердце православной Грузии

Мы продолжим путь к собору Светицховели (Животворящий Столп), место захоронения хитона Иисуса Христа, мантии Ильи Пророка и мощей Андрея Первозванного, место, где находится самое сердце православия Грузии, место коронации и захоронения грузинских царей… Совсем рядом, в десяти минутах, вас будет ждать монастырь Самтавро, где растет тот самый чудотворный ежевичный куст и стоит келья Святой Нино, в которой она жила и проповедовала. Я расскажу историю о первых грузинских православных царях — царице Наны и царе Мириане, которые похоронены на территории монастыря. Здесь же покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского.

Ананури — замок, застывший над водой

Всего в 30 километрах от Мцхеты стоит древняя резиденция арагвских князей. Мой рассказ будет о тайнах и трагедиях этого прекрасного места, о том, как в 1829 году в средневековый замок Ананури приехал Пушкин — первый российский турист: доподлинно известно, что он прошёл пешком всю дорогу от Пасанаури до Ананури и затем до Душети за световой день. А в 1885 году замок зарисовал русский художник Левитан. Крепостные стены пережили ожесточенные сражения, что-то уже ушло в историю, но радует прекрасно сохранившийся Успенский храм, который является редчайшим примером постройки 17 века с дизайном 13-го.