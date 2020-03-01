Бека проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Вардисубани — в гости к мастерам квеври!

Преодолев живописный Гомборский перевал, вы остановитесь в селении Вардисубани. Здесь живут люди редкой профессии — мастера, создающие легендарные квеври. В этих больших глиняных кувшинах, которые закапывают в землю до самого горлышка в винном погребе (марании), и созревает настоящее кахетинское вино. В мастерской вы увидите, как рождается квеври: сантиметр за сантиметром, из чистой глины, никакой механизации, только ручная работа. Здесь же вы попробуете домашнее кахетинское вино, а также чачу — крепкий спиртной напиток, который получается в процессе перегонки виноградного жмыха, оставшегося после приготовления вина.

Старинная православная обитель Икалто

После посещения мастерской вы отправитесь к монастырскому комплексу, основанному в 6 веке. На территории обители вы встретите частично сохранившуюся винодавильню и винохранилища 8 века, а также старинные квеври — артефакты, еще раз подтверждающие давность традиции изготовления вина в Грузии. Кроме того, я расскажу о расположенной здесь Академии, где получил образование знаменитый Шота Руставели, автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Бывшая столица Кахетии и усадьба Чавчавадзе

Проезжая через старую часть города Телави, вы узнаете об отличительных особенностях внешнего облика и внутреннего устройства местных жилищ и их связи с образом жизни кахетинцев. А затем посетите имение А. Чавчавадзе, на территории которого он открыл первый в Грузии завод по производству и розливу в бутылки европейского вина. Поговорим о различиях между исконной и европейской технологиями изготовления вин. И, конечно, здесь вы попробуете изысканное «Цинандали», чтобы представление о винах региона было наиболее полным.

В программе также предусмотрена остановка на обед, я с радостью помогу вам с выбором блюд.