Бека проводит ещё 1 экскурсию

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Грузинское вино: от создания квеври до готового напитка!

Бека
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Бека – ваш гид
В мире существует около 4 тысяч сортов винограда, и 525 из них — исконно грузинские! Виноград здесь выращивают больше 8 тысяч лет в самых разных регионах, но пальма первенства, безусловно, принадлежит Кахетии.

Вы познакомитесь с местными традициями и технологиями, продегустируете разные сорта вин и узнаете, как связан облик жилищ с образом жизни кахетинцев.

А особенностью путешествия станет посещение мастерской, где вы понаблюдаете за процессом создания кувшинов «квеври», благодаря которым местные вина обрели мировую славу.
132 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии

Что вас ожидает

Вардисубани — в гости к мастерам квеври!
Преодолев живописный Гомборский перевал, вы остановитесь в селении Вардисубани. Здесь живут люди редкой профессии — мастера, создающие легендарные квеври. В этих больших глиняных кувшинах, которые закапывают в землю до самого горлышка в винном погребе (марании), и созревает настоящее кахетинское вино. В мастерской вы увидите, как рождается квеври: сантиметр за сантиметром, из чистой глины, никакой механизации, только ручная работа. Здесь же вы попробуете домашнее кахетинское вино, а также чачу — крепкий спиртной напиток, который получается в процессе перегонки виноградного жмыха, оставшегося после приготовления вина.

Старинная православная обитель Икалто
После посещения мастерской вы отправитесь к монастырскому комплексу, основанному в 6 веке. На территории обители вы встретите частично сохранившуюся винодавильню и винохранилища 8 века, а также старинные квеври — артефакты, еще раз подтверждающие давность традиции изготовления вина в Грузии. Кроме того, я расскажу о расположенной здесь Академии, где получил образование знаменитый Шота Руставели, автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Бывшая столица Кахетии и усадьба Чавчавадзе
Проезжая через старую часть города Телави, вы узнаете об отличительных особенностях внешнего облика и внутреннего устройства местных жилищ и их связи с образом жизни кахетинцев. А затем посетите имение А. Чавчавадзе, на территории которого он открыл первый в Грузии завод по производству и розливу в бутылки европейского вина. Поговорим о различиях между исконной и европейской технологиями изготовления вин. И, конечно, здесь вы попробуете изысканное «Цинандали», чтобы представление о винах региона было наиболее полным.

В программе также предусмотрена остановка на обед, я с радостью помогу вам с выбором блюд.

Организационные детали

  • Экскурсию по Кахетии провожу я или мой коллега — Бека.
  • В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-водителя; транспортное обслуживание (комфортабельный минивен).
  • В стоимость экскурсии не включено: дегустации в Вардисубани, в семье мастера по изготовлению квеври: белое домашнее вино и чача — 15 лари на 1 персону; входной билет и винная дегустация в доме-музее Цинандали — от 7 до 25 лари на персону, в зависимости от выбранного дегустационного пакета; обед.
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии
Таинство виноделия в Кахетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Бека
Бека
Я родился и вырос в Тбилиси. Закончил Тбилисскую Художественную Академию. Еще пару лет назад я и подумать не мог, что буду работать гидом. Но однажды мне пришлось подменить заболевшего друга и провести первую экскурсию. Мое образование и профессия архитектора тогда здорово мне помогли. Так все и началось: новые интересные места, новые интересные люди... Считаю, что это — большая удача, когда работа приносит удовольствие и позитивные эмоции. И мне в этом повезло!
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