4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главное в столице Сакартвело

Погружение в Тифлис и Тбилиси начнётся на площади Свободы, ставшей свидетелем значимых исторических событий. Вы побываете в квартале грузинской знати, полюбуетесь базиликой 6 века Анчисхати — старейшей церковью Тбилиси из сохранившихся, а также современным архитектурным творением — мостом Мира. Окажетесь у необыкновенного здания театра марионеток Резо Габриадзе и на машине подниметесь к крепости Нарикала — месту с лучшими видами города. Правобережная часть города восхитит панорамой Куры, где на скальном массиве возвышается старинный собор Метехи. И, конечно, вас ждёт место, где родился Тифлис — Серные бани, а также караван-сараи, храм Сиони и район Сололаки.

Тбилиси и тбилисцы

«Живет Вселенная вторая и называется Тифлис» — это строки Беллы Ахмадулиной. Я расскажу о нашей атмосферной Вселенной, о «тбилисском феномене», о том, что отличает тбилисские традиции от грузинских и кавказских, о городских легендах и ярких сюжетах из жизни горожан. Вы заглянете в аутентичные духанчики и дворики, знакомые местным. Погрузитесь в современную жизнь города, гуляя по улице Шардени, где встретите многочисленные салоны художников. А в конце экскурсии заглянете на дегустацию вин в старом винном погребе.