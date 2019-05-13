4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох

Увлекательное первое знакомство с городом и его традициями на авто-пешеходной экскурсии

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Места, без которых невозможно представить Тбилиси и узнать о его прошлом и настоящем: квартал Серных бань, район резных балкончиков Сололаки, крепость Нарикала, храмы Метехи и Сиони, театр Резо Габриадзе, мост Мира и площадь Свободы, — всё это ждёт вас на экскурсии.

А я как коренной тбилисец обещаю множество ярких историй о горожанах, их образе жизни и особенных традициях.
69 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох

Что вас ожидает

Главное в столице Сакартвело
Погружение в Тифлис и Тбилиси начнётся на площади Свободы, ставшей свидетелем значимых исторических событий. Вы побываете в квартале грузинской знати, полюбуетесь базиликой 6 века Анчисхати — старейшей церковью Тбилиси из сохранившихся, а также современным архитектурным творением — мостом Мира. Окажетесь у необыкновенного здания театра марионеток Резо Габриадзе и на машине подниметесь к крепости Нарикала — месту с лучшими видами города. Правобережная часть города восхитит панорамой Куры, где на скальном массиве возвышается старинный собор Метехи. И, конечно, вас ждёт место, где родился Тифлис — Серные бани, а также караван-сараи, храм Сиони и район Сололаки.

Тбилиси и тбилисцы
«Живет Вселенная вторая и называется Тифлис» — это строки Беллы Ахмадулиной. Я расскажу о нашей атмосферной Вселенной, о «тбилисском феномене», о том, что отличает тбилисские традиции от грузинских и кавказских, о городских легендах и ярких сюжетах из жизни горожан. Вы заглянете в аутентичные духанчики и дворики, знакомые местным. Погрузитесь в современную жизнь города, гуляя по улице Шардени, где встретите многочисленные салоны художников. А в конце экскурсии заглянете на дегустацию вин в старом винном погребе.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания.
  • Экскурсия проводится на автомобиле Mitsubishi Outlander 2010г.
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох
Тбилиси — маленький перекрёсток больших эпох

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Приглашаю посетить Грузию — одну из самых древних стран мира. Организую и проведу индивидуальные и групповые экскурсии. По профессии тур — менеджер. Разработаю маршрут именно под ваши интересы. Для меня каждый человек на моей экскурсии — мой личный гость. Я с радостью открою для вас гостеприимную и разнообразную Грузию!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 мая 2019
Александр интересный человек, рассказывает не только по программе экскурсиии ну и о жизни в Тбилиси в целом. Прошлись по улочкам старого Тбилиси, слушали легенды и истории. Душевная и очень тёплая беседа. Спасибо)
12 мая 2019
Если человек хочет услышать не просто информацию из путеводителей, а прикоснуться к истории и обычаям, почувствовать Грузию , надо послушать объяснения Александра. Всё очень интересно, содержательно; ни один вопрос не остался без ответа.
Рекомендуем всем кто хочет услышат интересний рассказ из истории и современной жизни Грузии от коренного жителя.
Александр, спасибо Вам!
11 марта 2019
Незабываемая экскурсия! Без помощи Александра мы бы не увидели тбилиси во всех красках!Получили колосальное удовольствие от увиденного и от услышенного. Глубокое владение информацией и любовь к своей стране силно впечатляет. Спасибо Александр и до новых встреч!
26 августа 2018
Спасибо за экскурсию. Мы заказывали эту экскурсию по Тбилиси, так как она автомобильная и мы хотели посмотреть те места в Тбилиси, куда трудно и долго добираться пешком. В целом нам понравилось, но хотелось большего. У Александра, к сожалению, не очень хороший русский.

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1513 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
341 отзыв
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике