Хотите познакомиться ближе не только с грузинской столицей ⭐️, но и со всей Грузией за один день? Я отвезу вас туда, где вы заочно познакомитесь с характерами разных регионов Грузии, окинете взглядом яркие просторы города, увидите, как живёт Тбилиси.

Знакомство со столицей вы начнёте с необычного Этнографического музея под открытым небом. Где заочно познакомитесь с культурой и этносом Грузинского народа. Квеври, Марани, ода, Саджалабо... Название местного колорита завороживает и интригует!

В тёплое время года после музея я отвезу вас на Черепашье озеро — там чудный вид и отменный кофе на берегу.

Отправившись в буржуазный район Ваке, проедем мимо самых дорогих бутиков в Тбилиси и первого университета в Грузии.

В пещере на горе Мтацминда в мозаичном храме монах расскажет о местных чудесах, попробуйте животворящую, целебную воду!

А, в Пантеоне вы услышите истории 📖 людей, особо почитаемых в Грузии.

Спустившись в город 🏙️, вы попадете необычном новом в храме Самеба(Тройца), который удивляет своими просторами и красотами!

Экскурсию продолжим в старом городе, прогуляемся по улицам древнего Тифлиси. Перейдем современный мост Мира, поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала. В старом городе у памятника Тамады продегустируем знаменитое грузинское вино 🍷 закончим в самом сердце Тифлиси.