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Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!

5
1 отзыв
TATA Z.
TATA Z. – Гид из Тбилиси
Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $42 за человека

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Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!
Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!

Что вы увидите

  • Этнографический музей
  • Черепашье озеро
  • пещера Мамадавити
  • Пантеон
  • храм Самеба
  • театр Габриадзе
  • мост Мира
  • крепость Нарикала
  • Бани
  • старый город
  • Тамада
Хотите познакомиться ближе не только с грузинской столицей ⭐️, но и со всей Грузией за один день? Я отвезу вас туда, где вы заочно познакомитесь с характерами разных регионов Грузии, окинете взглядом яркие просторы города, увидите, как живёт Тбилиси.
Знакомство со столицей вы начнёте с необычного Этнографического музея под открытым небом. Где заочно познакомитесь с культурой и этносом Грузинского народа. Квеври, Марани, ода, Саджалабо... Название местного колорита завороживает и интригует!
В тёплое время года после музея я отвезу вас на Черепашье озеро — там чудный вид и отменный кофе на берегу.
Отправившись в буржуазный район Ваке, проедем мимо самых дорогих бутиков в Тбилиси и первого университета в Грузии.
В пещере на горе Мтацминда в мозаичном храме монах расскажет о местных чудесах, попробуйте животворящую, целебную воду!
А, в Пантеоне вы услышите истории 📖 людей, особо почитаемых в Грузии.
Спустившись в город 🏙️, вы попадете необычном новом в храме Самеба(Тройца), который удивляет своими просторами и красотами!
Экскурсию продолжим в старом городе, прогуляемся по улицам древнего Тифлиси. Перейдем современный мост Мира, поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала. В старом городе у памятника Тамады продегустируем знаменитое грузинское вино 🍷 закончим в самом сердце Тифлиси.
Что входит
  • Транспорт и услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеях
  • питание
  • напитки
Начало
🚩 Ваш отель, если вы живете в центре города.
Место завершения
🏁 в старом городе
Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!
Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!
Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!
Узнать Тбилиси, узнать Грузию за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TATA Z.
TATA Z.
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1 отзыв оставили туристы

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