Бека проводит ещё 1 экскурсию

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Посещение домашних хозяйств, дегустации и прогулка по Уплисцихе

Бека
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Бека – ваш гид
Вы отправитесь в историческую область Восточной Грузии, известную с античных времен как Иберия.

Несмотря на то, что пальма первенства в производстве национальных вин принадлежит региону Кахети, Картли не отстает от него и славится своими аборигенными сортами винограда: Чинури, Горулис Мцване, Тавквери.

В домашних хозяйствах вы продегустируете вина, изготовленные по традиционным и редким технологиям.

Помимо классических видов, вы попробуете нечто совершенно потрясающее — красное вино из белого винограда.

А по пути заедете в знаменитый Уплисцихе, древний город, высеченный в скале.
132 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
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В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли

Что вас ожидает

Скальный город Уплисцихе
Перед тем, как отправиться в гости к картлийским виноделам, вы посетите пещерный комплекс, высеченный в отвесных скалах. Я расскажу об античных временах, когда Уплисцихе был местом паломничества и духовным языческим центром, о периодах расцвета и упадка. Вы узнаете об удивительном устройстве комплекса, в котором существовали ритуальные залы, античная аптека, древний винный погреб и множество других функциональных помещений. Уцелевшие пещеры — лишь отголоски некогда бурной жизни ритуального города, однако считается, что до сих пор это одно из главных мест силы Грузии.

Домашние винные хозяйства в Хидистави и Чардахи
В частном погребе вас ждет радушная встреча хозяина, тонкости изготовления вин и, конечно, дегустации. Вам будет предложено Хидистаури — вино, приготовленное по очень редкой технологии, позволяющей сотворить настоящее чудо: красное вино из белого винограда! Кроме того, вы продегустируете визитную карточку региона — белое сухое вино Атенури, произведенное по традиционным канонам в глиняном кувшине квеври. А также попробуете Тавквери — красное сухое вино из одноименного локального сорта винограда. В другой деревне — Чардахи — вы посетите еще один семейный винный погреб, в котором познакомитесь с историей возрождения традиций предков и попробуете фирменное белое сухое вино Чинури, изготовленное по классической грузинской технологии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-водителя; транспортное обслуживание (комфортабельный минивен).
  • В стоимость экскурсии не включено:
    — входной билет в Уплисцихе: 7 лари/человека;
    — дегустация в Хидистави (Хидистаури, Атенури, Тавквери): 15 лари/человека;
    — дегустация в Чардахи (Чинури): 10 лари/человека;
    — обед в одном из винных хозяйств: 25 лари/человека.
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли
В гости к виноделам Картли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Бека
Бека
Я родился и вырос в Тбилиси. Закончил Тбилисскую Художественную Академию. Еще пару лет назад я и подумать не мог, что буду работать гидом. Но однажды мне пришлось подменить заболевшего друга и провести первую экскурсию. Мое образование и профессия архитектора тогда здорово мне помогли. Так все и началось: новые интересные места, новые интересные люди... Считаю, что это — большая удача, когда работа приносит удовольствие и позитивные эмоции. И мне в этом повезло!
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