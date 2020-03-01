Бека проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Скальный город Уплисцихе

Перед тем, как отправиться в гости к картлийским виноделам, вы посетите пещерный комплекс, высеченный в отвесных скалах. Я расскажу об античных временах, когда Уплисцихе был местом паломничества и духовным языческим центром, о периодах расцвета и упадка. Вы узнаете об удивительном устройстве комплекса, в котором существовали ритуальные залы, античная аптека, древний винный погреб и множество других функциональных помещений. Уцелевшие пещеры — лишь отголоски некогда бурной жизни ритуального города, однако считается, что до сих пор это одно из главных мест силы Грузии.

Домашние винные хозяйства в Хидистави и Чардахи

В частном погребе вас ждет радушная встреча хозяина, тонкости изготовления вин и, конечно, дегустации. Вам будет предложено Хидистаури — вино, приготовленное по очень редкой технологии, позволяющей сотворить настоящее чудо: красное вино из белого винограда! Кроме того, вы продегустируете визитную карточку региона — белое сухое вино Атенури, произведенное по традиционным канонам в глиняном кувшине квеври. А также попробуете Тавквери — красное сухое вино из одноименного локального сорта винограда. В другой деревне — Чардахи — вы посетите еще один семейный винный погреб, в котором познакомитесь с историей возрождения традиций предков и попробуете фирменное белое сухое вино Чинури, изготовленное по классической грузинской технологии.