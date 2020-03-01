Victoria проводит ещё 8 экскурсий

Моя экскурсия — о крепкой, страстной, неразделимой связи между Барселоной и морем. Вы проникнете в самое сердце рыбацкого района Барселонета, узнаете, куда исчез газоперерабатывающий завод, подниметесь на одну из самых красивых террас Барселоны с потрясающим видом на город, подставите лицо солёному ветру и проникнетесь духом морской романтики.

Что вас ожидает

Смена ролей Барселонеты

Мы отправимся на прогулку по старинному району, который долго был бедным рыбацким поселением с характерной прямолинейной застройкой. Дома на исторических улицах здесь словно липнут друг к другу, а кое-где по-прежнему развешано застиранное бельё на верёвках. Вы увидите типичные здания Барселонеты, насладитесь её неспешным ритмом и свежестью морского ветра и, конечно, заметите, как благоустроена прибрежная линия. А я расскажу о том, как изменились отношения между портом и городом после летних Олимпийских игр в 1992 году, а заодно — и облик портового района.

Морские зарисовки

Вы подниметесь на смотровую площадку музея Каталонии, откуда увидите весь порт, гору Монтжуик, часть старого города и памятник Христофору Колумбу — где ещё ему стоять, как не в Барселонете? Я покажу, где раньше находился маленький остров Маянс, на месте которого сейчас рестораны и магазины, и отведу вас к бывшей «фабрике солнца» — газовой фабрике, взамен которой построили баскетбольную площадку. Вы узнаете, как заходили в море те, кто не умел плавать, и как выходили (а главное — в чем!). Посмотрите на башенные часы 1700 года, на здание, где моряки торгуют рыбой 2 раза в день, и уловите атмосферу свободы морской Барселонеты.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия подойдет и для тех, кто впервые в городе, и для постоянных гостей Барселоны.