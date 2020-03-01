Victoria проводит ещё 8 экскурсий

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Всё о романе каталонской столицы с водной стихией — прогулка по району Барселонета

Victoria
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Victoria – ваш гид
Моя экскурсия — о крепкой, страстной, неразделимой связи между Барселоной и морем.

Вы проникнете в самое сердце рыбацкого района Барселонета, узнаете, куда исчез газоперерабатывающий завод, подниметесь на одну из самых красивых террас Барселоны с потрясающим видом на город, подставите лицо солёному ветру и проникнетесь духом морской романтики.
79 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Барселонета
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Барселона и Море
Барселона и Море

Что вас ожидает

Смена ролей Барселонеты
Мы отправимся на прогулку по старинному району, который долго был бедным рыбацким поселением с характерной прямолинейной застройкой. Дома на исторических улицах здесь словно липнут друг к другу, а кое-где по-прежнему развешано застиранное бельё на верёвках. Вы увидите типичные здания Барселонеты, насладитесь её неспешным ритмом и свежестью морского ветра и, конечно, заметите, как благоустроена прибрежная линия. А я расскажу о том, как изменились отношения между портом и городом после летних Олимпийских игр в 1992 году, а заодно — и облик портового района.

Морские зарисовки
Вы подниметесь на смотровую площадку музея Каталонии, откуда увидите весь порт, гору Монтжуик, часть старого города и памятник Христофору Колумбу — где ещё ему стоять, как не в Барселонете? Я покажу, где раньше находился маленький остров Маянс, на месте которого сейчас рестораны и магазины, и отведу вас к бывшей «фабрике солнца» — газовой фабрике, взамен которой построили баскетбольную площадку. Вы узнаете, как заходили в море те, кто не умел плавать, и как выходили (а главное — в чем!). Посмотрите на башенные часы 1700 года, на здание, где моряки торгуют рыбой 2 раза в день, и уловите атмосферу свободы морской Барселонеты.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия подойдет и для тех, кто впервые в городе, и для постоянных гостей Барселоны.

Барселона и Море
Барселона и Море
Барселона и Море
Барселона и Море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Барселонета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
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