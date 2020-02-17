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Таинственная Барселона: легенды и факты

Борн, Готический квартал, Раваль, Эшампле — эти загадочные названия перестануть быть для вас просто словами из интернета. Вы пройдете по улицам римского города, встретите вестготов и разберетесь, кто такие мавры, реконкистадоры и конкистадоры. А также увидите Кафедральный собор, модернистский дворец Каталонской музыки, легендарное кафе «4 кота» и церкви Ла-Мерсе и Санта-Мария-дель-Мар. Заглянете на рынок Бокерия, отыщете «Лицо Барселоны» и узнаете, чем отличаются Королевская площадь и площадь Короля.

Местные тайны

Вы уcлышите, какое отношение имеет к одной местной сладости известный сюрреалист, раскроете секрет стремления каталонцев к независимости и своими глазами увидите, что думают о любви и свободе 4000 барселонцев. А также заглянете в аутентичную семейную лавку, клиентами которой были Пенелопа Крус и Джек Николсон, посмотрите на Барселону с высоты птичьего полета и узнаете, за какой дверью скрывается мишленовский ресторан без вывески с самым вкусным в мире десертом.