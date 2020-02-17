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Увидеть известные и тайные места и услышать захватывающие истории и городские легенды

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вы познакомитесь с разной Барселоной: элегантной и беспечной, роскошной и капризной, страстной и сумасшедшей.

Отыщете следы истории в плитке на Рамбле, в стрельчатой арке старинного кафе и в подъезде жилого дома.

Распахнете все окна и двери и научитесь ориентироваться в городе не хуже местных!
От 79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площадь Каталонии
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Барселона, о которой вы не догадывались
Барселона, о которой вы не догадывались

Что вас ожидает

Таинственная Барселона: легенды и факты
Борн, Готический квартал, Раваль, Эшампле — эти загадочные названия перестануть быть для вас просто словами из интернета. Вы пройдете по улицам римского города, встретите вестготов и разберетесь, кто такие мавры, реконкистадоры и конкистадоры. А также увидите Кафедральный собор, модернистский дворец Каталонской музыки, легендарное кафе «4 кота» и церкви Ла-Мерсе и Санта-Мария-дель-Мар. Заглянете на рынок Бокерия, отыщете «Лицо Барселоны» и узнаете, чем отличаются Королевская площадь и площадь Короля.

Местные тайны
Вы уcлышите, какое отношение имеет к одной местной сладости известный сюрреалист, раскроете секрет стремления каталонцев к независимости и своими глазами увидите, что думают о любви и свободе 4000 барселонцев. А также заглянете в аутентичную семейную лавку, клиентами которой были Пенелопа Крус и Джек Николсон, посмотрите на Барселону с высоты птичьего полета и узнаете, за какой дверью скрывается мишленовский ресторан без вывески с самым вкусным в мире десертом.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Дети до 10 лет участвуют бесплатно
Барселона, о которой вы не догадывались
Барселона, о которой вы не догадывались
Барселона, о которой вы не догадывались
Барселона, о которой вы не догадывались
Барселона, о которой вы не догадывались
Барселона, о которой вы не догадывались
Барселона, о которой вы не догадывались

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площадь Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Привет! Меня зовут Екатерина, и я люблю Барселону. У меня фундаментальное гуманитарное образование — я историк. Год назад исполнилась моя мечта — мы с семьей переехали в лучший город Земли. В прошлом я журналист, сейчас веду блог о жизни в Испании. Последние 12 лет посвятила организации мероприятий, а теперь провожу экскурсии. Барселона давно безраздельно владеет моей душой. Прочитав о ней сотни книг, я нашла ответы на многие вопросы. А посетив более 30 экскурсий местных гидов, поняла, что не все тайны раскрыты, и создала свой авторский маршрут!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 февраля 2020
Замечательная экскурсия, мы насладились видами Барселоны, и потайными уголками, интересными историями. Катя любит Барселону, разбирается в ее истории и ее энтузиазм зажигает. Спасибо!

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