На экскурсии 🧭 Вы сможете пообщаться с другими пассажирами в комфортабельной обстановке скоростного катера «Barcelona Fast Ferry».

Экскурсия начнется в порту, откуда вы отправитесь в море 🌊 на катере, любуясь видами Барселоны. Вы увидите креативный район искусств Побленоу и полюбуйтесь видом на собор Саграда Фамилия с моря. Катер проплывет также вдоль красивых 🤩 и живописных пляжей Барселоны.

Важная информация: