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Барселона: панорамный круиз на катере

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Барселоны
Повеселитесь и получите заряд адреналина на борту скоростного катера, любуясь видами на Барселону с воды.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €13.5 за человека

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Барселона: панорамный круиз на катере
Барселона: панорамный круиз на катере

Что вы увидите

  • Район Побленоу
  • Саграда Фамилия
  • Пляжи
На экскурсии 🧭 Вы сможете пообщаться с другими пассажирами в комфортабельной обстановке скоростного катера «Barcelona Fast Ferry».
Экскурсия начнется в порту, откуда вы отправитесь в море 🌊 на катере, любуясь видами Барселоны. Вы увидите креативный район искусств Побленоу и полюбуйтесь видом на собор Саграда Фамилия с моря. Катер проплывет также вдоль красивых 🤩 и живописных пляжей Барселоны.

Важная информация:

  • Длительность: 30 мин.
  • Проход без очереди за билетами
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Гид-экскурсовод (Испанский, Каталанский, Английский, Итальянский)
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Для организации тура потребуется, как минимум, 6 чел.
  • Программа тура может измениться из-за погодных условий
  • Нет доступа для: детей младше 6 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями спины, люди с ограниченными возможностями передвижения, люди с заболеваниями сердца.
Что входит
  • Экскурсия на скоростном катере
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Moll da Drassanes
Барселона: панорамный круиз на катере
Барселона: панорамный круиз на катере
Барселона: панорамный круиз на катере
Барселона: панорамный круиз на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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