Что вы увидите Район Побленоу Саграда Фамилия Пляжи
На экскурсии 🧭 Вы сможете пообщаться с другими пассажирами в комфортабельной обстановке скоростного катера «Barcelona Fast Ferry».
Экскурсия начнется в порту, откуда вы отправитесь в море 🌊 на катере, любуясь видами Барселоны. Вы увидите креативный район искусств Побленоу и полюбуйтесь видом на собор Саграда Фамилия с моря. Катер проплывет также вдоль красивых 🤩 и живописных пляжей Барселоны.
Важная информация: Длительность: 30 мин. Проход без очереди за билетами Принимаются бумажные и мобильные ваучеры Гид-экскурсовод (Испанский, Каталанский, Английский, Итальянский) Возврат средств не предусмотрен Для организации тура потребуется, как минимум, 6 чел. Программа тура может измениться из-за погодных условий Нет доступа для: детей младше 6 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями спины, люди с ограниченными возможностями передвижения, люди с заболеваниями сердца. Что входит Экскурсия на скоростном катере Что не входит Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Moll da Drassanes
Выберите дату для вашей экскурсии Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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