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Барселона римская, средневековая, модернистская

5
8 отзывов
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Барселоны
Барселона — это город 🏙️, переживший три совершенно разных эпохи, каждая из которых привнесла в сюда что-то свое.

Вы увидите знаменитый во всем мире Кафедральный собор, прогуляетесь 👣 по главной пешеходной улице Рамбла.

Насладитесь красотой шедевров Антонио Гауди — увидите знаменитый собор Саграда Фамилия, заглянете в Дом Бальо и Мила.

А также окунетесь в атмосферу этого красочного города, гуляя по местным рынкам, уютным улочкам и площадям.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €25 за человека

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Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Улицы Рамбла и Пасео де Грасия
  • Собор Святого Семейства
  • Дом Бальо
  • Дом Мила
  • Площадь Каталонии
  • Площадь Короля
  • Музей истории города
  • Еврейский квартал
  • рынок Бокерия
  • Театр Лицей
  • Римские колонны

Что вас ожидает:

    Вы услышите историю 📖 и узнаете о людях трёх эпох Барселоны
    Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ трёх периодов в истории города, а мы расскажем об особенностях и историческом значении каждого. Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город 🏙️. Сюжеты истории переплетутся с рассказами о быте и традициях людей, которые жили здесь в разное время. Ведь Барселона — это и иберы, и римляне, и евреи, и многие другие народы.

    В программе:

    • Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.
    • Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.
    • Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.
    Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей, окон и крыши?
    Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.
    Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.
    Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.
    Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.
    За 3 часа вы также узнаете о традициях барселонских евреев в Еврейском квартале, прочувствуете атмосферу рынка Бокерия, услышите о злой судьбе, преследующей Театр Лицей, и найдёте Римские колонны.
    Вы сможете узнать и почувствовать Каталонию
    Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.

    Организационные детали:

    • Для детей до 10 лет экскурсия ⛳ бесплатна. Пожалуйста, укажите, что с вами будет ребёнок.
    • Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов.
    • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В жаркие дни захватите с собой бутылочку воды.
    • По пути мы будем останавливаться, у вас будет достаточно времени для фотографий.
    Что входит
    • Услуги гида
    • Карты Барселоны
    Что не входит
    • Напитки, кофе, вода, вермут (не более 3 евро/чел. )
    • Сувениры
    • Билет на метро (если потребуется)
    Начало
    🚩 Ул. Гауди 1
    Место завершения
    🏁 Площадь Каталонии
    Барселона римская, средневековая, модернистская
    Барселона римская, средневековая, модернистская
    Барселона римская, средневековая, модернистская
    Барселона римская, средневековая, модернистская
    Барселона римская, средневековая, модернистская
    Барселона римская, средневековая, модернистская

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ксения П.
    Ксения П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    8 отзывов оставили туристы

    Ксения П. проводит ещё 2 экскурсии

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