Что вас ожидает:

Вы услышите историю 📖 и узнаете о людях трёх эпох Барселоны

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ трёх периодов в истории города, а мы расскажем об особенностях и историческом значении каждого. Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город 🏙️. Сюжеты истории переплетутся с рассказами о быте и традициях людей, которые жили здесь в разное время. Ведь Барселона — это и иберы, и римляне, и евреи, и многие другие народы.

В программе:

Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.

Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.

Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.

Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей, окон и крыши?

Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.

Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.

Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.

Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.

За 3 часа вы также узнаете о традициях барселонских евреев в Еврейском квартале, прочувствуете атмосферу рынка Бокерия, услышите о злой судьбе, преследующей Театр Лицей, и найдёте Римские колонны.

Вы сможете узнать и почувствовать Каталонию

Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.

Организационные детали: