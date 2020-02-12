Что вас ожидает

Знаковые места района Эль Борн

Шаг за шагом мы обойдем основные достопримечательности Эль Борна, ныряя в его уютные узкие улочки. Вы прогуляетесь под сводами Триумфальной Арки и узнаете о её истории, заглянете в старый Августинский монастырь, увидите парк Сьютадейя и полюбуетесь великолепной базиликой Санта Мария дель Мар, возведенной в 14 веке. По пути я в доступной форме, не перегружая вас лишними деталями, расскажу о средневековых постройках, поделюсь историями Старого Города и познакомлю с современными архитектурными шедеврами района Эль Борн.

Путеводитель по богемной Барселоне

Сегодня Эль Борн — центр каталонской культуры, ремесел, дизайна и моды. Этой ипостаси района мы тоже уделим внимание: с моей помощью вы найдете эксклюзивные вещи от барселонских дизайнеров, которые нельзя найти ни в одном другом месте. Узнаете о яркой ночной жизни района, а после прогулки получите от меня явки и пароли самых вкусных и обязательных к посещению заведений Эль Борна!