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  4. Богемная Барселона в квартале Эль Борн

Прогуляться по району каталонского дизайна и прикоснуться к его средневековой истории

Алексей
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Алексей – ваш гид
За пару часов мы неспешно и в дружеской атмосфере исследуем закоулки района Эль Борн, наполненного средневековыми историями, модными трендами и морским бризом.

В переплетении узких улочек вы отыщете новинки местных дизайнеров, узнаете о вкусах каталонцев и откроете секреты базилики Санта Мария дель Мар.
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча около Arc de Triumf
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Богемная Барселона в квартале Эль Борн
Богемная Барселона в квартале Эль Борн

Что вас ожидает

Знаковые места района Эль Борн
Шаг за шагом мы обойдем основные достопримечательности Эль Борна, ныряя в его уютные узкие улочки. Вы прогуляетесь под сводами Триумфальной Арки и узнаете о её истории, заглянете в старый Августинский монастырь, увидите парк Сьютадейя и полюбуетесь великолепной базиликой Санта Мария дель Мар, возведенной в 14 веке. По пути я в доступной форме, не перегружая вас лишними деталями, расскажу о средневековых постройках, поделюсь историями Старого Города и познакомлю с современными архитектурными шедеврами района Эль Борн.

Путеводитель по богемной Барселоне
Сегодня Эль Борн — центр каталонской культуры, ремесел, дизайна и моды. Этой ипостаси района мы тоже уделим внимание: с моей помощью вы найдете эксклюзивные вещи от барселонских дизайнеров, которые нельзя найти ни в одном другом месте. Узнаете о яркой ночной жизни района, а после прогулки получите от меня явки и пароли самых вкусных и обязательных к посещению заведений Эль Борна!

Организационные детали

Входной билет в базилику Санта Мария дель Мар оплачивается отдельно на месте: 5 – 8 евро с человека в зависимости от дня недели.

Богемная Барселона в квартале Эль Борн
Богемная Барселона в квартале Эль Борн
Богемная Барселона в квартале Эль Борн
Богемная Барселона в квартале Эль Борн
Богемная Барселона в квартале Эль Борн
Богемная Барселона в квартале Эль Борн
Богемная Барселона в квартале Эль Борн

Экскурсия проводится во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Arc de Triumf.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, и я живу в Барселоне уже около 5 лет. Обожаю музыку, ночную жизнь и искренне радуюсь каждому прожитому дню! Обожаю Испанию и испанскую культуру, готов помочь вам всем, что в моих силах, чтобы ваша поездка стала незабываемой. Добро пожаловать в Барселону!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 февраля 2020
Большое спасибо Алексею за проведённую экскурсию!
Я думаю, что цель этого мероприятия установлена Алексеем максимально верно, исходя из специфики туристов, приехавших отдохнуть и провести хорошо время
Экскурсия не перегружена ненужно и чрезмерно доктринальной информации , которая может ввести в состояние забвения, при этом изобилие интересных и очень «не туристических » фактов действительно разбавляет мероприятия, создавая ощущения максимального погружения непосредственно в атмосфера города, который жил, живет и будет жить (а не стоит ради того, чтобы туристы прошли по нему и получили базовую информацию, когда он был построен и какие войны по нему прошли)
Думаю, что данная экскурсия покроет интересы как людей, которые в первый Раз приехали в город, и которые были в нем много раз
Принимая во внимание, что (1) материал излагается максимально доступно, (2) он не перегружен ненужной информации, (3) не дублирует типовые экскурсии по Барселоне, (4) развлекательное изложение материала не даёт потерять суть повествования, я однозначно могу рекомендовать экскурсию

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