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Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"

5
1 отзыв
Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Наша экскурсия ⛳ каждому ребенку придется по вкусу.

В прямом и переносном смысле, ведь на экскурсии 🧭 мы будем пробовать испанские сладости.

При помощи простых незамысловатых объяснений, дети проникнуться духом наследия каталонского модернизма, разгадают символы Гауди в архитектуре, услышат легенды о создании Барселоны и познакомятся с ее древней историей 📖.

И самое главное, ваши маленькие путешественники не будут скучающими пассивными слушателями, по маршруту экскурсии мы будем выполнять различные задания, ведь так экскурсия станет еще увлекательнее, а информация запомнится надолго.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €100 за экскурсию

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Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"
Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"

Что вы увидите

  • Дом Бальо и шоколадный домик на проспекте Грасиа
  • Площадь Каталонии
  • Бульвар Рамблас
  • Готический квартал
  • Дом - музей кукол гигантов
Как занять и увлечь маленького путешественника в Барселоне, не утруждая его длинными фамилиями архитекторов и сложными датами? Это главный вопрос всех родители, путешествующих с детьми.
Наша экскурсия ⛳ каждому ребенку придется по вкусу! В прямом и переносном смысле, ведь на экскурсии 🧭 мы будем пробовать испанские сладости. При помощи простых незамысловатых объяснений, дети проникнуться духом наследия каталонского модернизма, разгадают символы Гауди в архитектуре, услышат легенды о создании Барселоны и познакомятся с ее древней историей! И самое главное, ваши маленькие путешественники не будут скучающими пассивными слушателями, по маршруту экскурсии мы будем выполнять различные задания, ведь так экскурсия станет еще увлекательнее, а информация запомнится надолго. И по приезде домой, ваше чадо поделиться с бабушками и одноклассниками яркими впечатлениями о незабываемом отпуске. Взрослые сопровождающие так же не будут скучать в стороне и узнают много новых интересных фактов о Барселоне.

Мы посетим:

    Дом Бальо и шоколадный домик на проспекте Грасиа
    Площадь Каталонии
    Бульвар Рамблас
    Готический квартал
    Дом - музей 🖼 кукол гигантов
    Экскурсия оптимально подходит для детей в возрасте от 5 до 10 лет
    Участие детей в экскурсии возможно только в сопровождении минимум одного взрослого!
    Что входит
    • В стоимость экскурсии включены дегустация шоколада
    • раздаточные материалы для выполнения заданий
    • распечатанная памятная фотография ребенка
    Что не входит
    • Дополнительных расходов во время экскурсии не будет
    Начало
    🚩 Passeig de Gracia, 48
    Место завершения
    🏁 Plaça de les Beates, 2
    Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"
    Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"
    Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"
    Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"
    Детская обзорная экскурсия "Путешественники во времени"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виталий и.
    Виталий и.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    1 отзыв оставили туристы

    Виталий и. проводит ещё 6 экскурсий

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