Как занять и увлечь маленького путешественника в Барселоне, не утруждая его длинными фамилиями архитекторов и сложными датами? Это главный вопрос всех родители, путешествующих с детьми.

Наша экскурсия ⛳ каждому ребенку придется по вкусу! В прямом и переносном смысле, ведь на экскурсии 🧭 мы будем пробовать испанские сладости. При помощи простых незамысловатых объяснений, дети проникнуться духом наследия каталонского модернизма, разгадают символы Гауди в архитектуре, услышат легенды о создании Барселоны и познакомятся с ее древней историей! И самое главное, ваши маленькие путешественники не будут скучающими пассивными слушателями, по маршруту экскурсии мы будем выполнять различные задания, ведь так экскурсия станет еще увлекательнее, а информация запомнится надолго. И по приезде домой, ваше чадо поделиться с бабушками и одноклассниками яркими впечатлениями о незабываемом отпуске. Взрослые сопровождающие так же не будут скучать в стороне и узнают много новых интересных фактов о Барселоне.

Мы посетим:

Дом Бальо и шоколадный домик на проспекте Грасиа

Площадь Каталонии

Бульвар Рамблас

Готический квартал

Дом - музей 🖼 кукол гигантов

Экскурсия оптимально подходит для детей в возрасте от 5 до 10 лет

Участие детей в экскурсии возможно только в сопровождении минимум одного взрослого!