4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древности заповедника Монтсени

Вы побываете в национальном парке «Монтсени», являющимся объектом охраны ЮНЭСКО. С незапамятных времен в этих горах селились люди. Самые древние свидетельства обитания человека относятся к периоду мегалита и насчитывают 4500 лет. Первые жители этих гор строили незатейливые каменные дольмены. Если задаться вопросом как, в каких условиях или каких усилий требовала постройка этих сооружений, то легко проникнуться уважением к древним строителям.

Путь к дольменам

Вдоль реки Авенко тропа поднимается вверх по горному хребту к границе провинций Valles Oriental и Osona, вдоль которой и расположились дольмены. Этот маршрут позволяет не только увидеть самые древние свидетельства жизни людей в этих местах, но и насладиться разнообразием природных зон и видов, открывающихся по пути. Каждый час мы будем останавливаться на привалы (30 минут), в середине пути вас ждет часовой привал с закусками и напитками на скале с потрясающей панорамой природного парка «Монсень» во всей красе. А по возвращении в деревню можно будет остановиться на обед в одном из ресторанов.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет любителям треккинга и людям со спортивной подготовкой от 15-16 лет. По пути предстоит преодолеть несколько подъемов с уклоном 25-30 градусов.