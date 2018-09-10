4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дольмены заповедника Монтсени

Древняя история и яркая природа Каталонии

Nikita
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Nikita – ваш гид
Приглашаю вас в путешествие по западной части национального парка Монтсени — самого высокого массива приморской горной гряды, протянувшегося от Барселоны до Жироны.

Вы увидите самые древние свидетельства жизни людей в этих местах, средневековые старинные деревушки и познакомитесь с удивительным разнообразием природных зон.
€100
80 за человека
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в деревне Aiguafreda
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Дольмены заповедника Монтсени
Дольмены заповедника Монтсени

Что вас ожидает

Древности заповедника Монтсени
Вы побываете в национальном парке «Монтсени», являющимся объектом охраны ЮНЭСКО. С незапамятных времен в этих горах селились люди. Самые древние свидетельства обитания человека относятся к периоду мегалита и насчитывают 4500 лет. Первые жители этих гор строили незатейливые каменные дольмены. Если задаться вопросом как, в каких условиях или каких усилий требовала постройка этих сооружений, то легко проникнуться уважением к древним строителям.

Путь к дольменам
Вдоль реки Авенко тропа поднимается вверх по горному хребту к границе провинций Valles Oriental и Osona, вдоль которой и расположились дольмены. Этот маршрут позволяет не только увидеть самые древние свидетельства жизни людей в этих местах, но и насладиться разнообразием природных зон и видов, открывающихся по пути. Каждый час мы будем останавливаться на привалы (30 минут), в середине пути вас ждет часовой привал с закусками и напитками на скале с потрясающей панорамой природного парка «Монсень» во всей красе. А по возвращении в деревню можно будет остановиться на обед в одном из ресторанов.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет любителям треккинга и людям со спортивной подготовкой от 15-16 лет. По пути предстоит преодолеть несколько подъемов с уклоном 25-30 градусов.

Организационные детали

  • Дистанция нашего маршрута – 15 км, подъем – 600 м от точки старта, уровень сложности – средний.
  • Добраться из Барселоны до деревни Айгвафреда можно на электричке: R3 со станции Sants Estacio или Placa de Catalunya до станции Sant Martí de Centelles, где я вас встречу. Электрички ходят каждые час-полтора, дорога занимает около часа, билет обойдется примерно в 8 евро в оба конца. Также можно доехать на машине: дорога С-17 на Vic.
  • Закуски для пикника входят в стоимость экскурсии.
Дольмены заповедника Монтсени
Дольмены заповедника Монтсени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в деревне Aiguafreda.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nikita
Nikita
Привет! Меня Зовут Никита. Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Aiguafreda, которая расположена в долине горного массива Montseny. Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать новые маршруты, созерцать красоту природы. Здешние места и виды покорили меня. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о маршрутах и тропах окрестных гор. Мои путешествия можно отнести к категориям экотуризма, экоприключений и археологического туризма. Являясь скорее знатоком-любителем, нежели профессионалом, моя цель - погрузить путешественника в атмосферу этих мест, позволить самостоятельно прочувствовать историю. Я же, со своей стороны, поделюсь с вами историями и преданиями людей, издревле здесь живших. Так же смогу ответить на некоторые вопросы из областей ботаники, геологии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 сентября 2018
Замечательное путешествие, которое прекрасно дополнит любой отпуск.
Экскурсия будет интересна абсолютна всем. Никита интересный человек, в компании которого, вы не заметите как пролетит время.
Маршрут не сложный, особенно для любителей прогулок. Места красивые, их стоит увидеть!
Рекомендую.
15 ноября 2017
Кажется, что руки до сих пор пахнут розмарином, тимьяном и лавандой. Потрясающая экскурсия.

Когда ехала, думала, стоит ли при столь малом числе дней в Барселоне один проводить в горах. Обратно возвращалась полная уверенности, что оно того стоило.

Во-первых, Никита очень заботливый гид. Он полностью берет на себя вопросы с едой, водой, маршрутом и пр.

Во-вторых, он хорошо знает эти места. Чувствуется, что часто по ним гуляет сам по себе, изведал все дорожки и тропы.

Ну и, в-третьих, а по сути самое важное, что Никита очень интересный собеседник: со своим взглядом на мир, не навязывающий точку зрения, но интересно излагающийся свои мысли. Согласитесь, в 5-часовой прогулке это важный момент.
Мы поговорили об истории Испании, дольменах, природе и даже биологии. Проболтали все время экскурсии.

А обед из свежего багета, иберийского хамона, сыра и яблок на утёсе с потрясающим видом - это то, что запоминается на всю жизнь.

Спасибо, Никита. День удался!
7 октября 2017
Если Вы любите долгие пешие прогулки, пастораль, трекинг, изучаете в поездках местную флору и фауну, хотите побыть вдали от городских толп центральных районов Испании, ищете несложные и коротки маршруты по молчаливому природному заповеднику, вам точно надо присмотреться к маршруту на дольмены. И, обязательно, в сопровождении Никиты!
Наш гид, Никита, просто поразил своей образной речью, вдохновил на исследования местных троп и покорил спокойным, философским и внимательным взглядом на быт местных жителей , их культуру традиций родовой преемственности и доброжелательностью.
Захватывающий вид плато в середине пути мы созерцали во время вкусного пикника. Отличные кадры в горах были обеспечены!

Этот маршрут очень подошел нам еще и потому, что мы были своим ходом, без машины – легко добираться на поезде из Барселоны до старта экскурсии. Нам повезло – было очень камерно: только мы с мужем наш гид и дольмены. В наш следующий приезд обязательно рассмотрим другие экскурсии Никиты, ведь он умеет «вдохнуть жизнь» истории в ландшафт и наполнить дорогу с крутым подъемом в гору смыслом. А это возможно только, когда искренне любишь горы и людей!
Отдельное спасибо от меня за сбор тимьяна и розмарина на горе!

Рекомендую с благодарностью!
25 сентября 2017
Замечательно провела время! Никита прекрасный гид и очень приятный и увлекательный собеседник, грамотно провёл по маршруту, показал и рассказал много интересного об истории этого места людях, которые здесь живут, растениях и животных и т.д. - пять с лишним часов экскурсии пролетели незаметно. Лес великолепен и наполнен жизнью, уходить не хотелось, потрясающие виды - то чего на побережье не найдёшь. Особо хочу отметить место для пикника на обрыве высокой скалы с великолепным видом на ущелье. Открыла для себя Каталонию с новой прекрасной стороны, увезла запас позитива, новой информации отличных фоток и свежайшего лесного розмарина (сейчас лежит и пахнет на всю комнату). Рекомендую всем!

Nikita проводит ещё 3 экскурсии

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