Все экскурсии в Барселоне

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Запечатлеть сердце Каталонии и себя на снимках, передающих дух города

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Гулять по Барселоне и удержаться от фотоохоты на всё подряд очень сложно — рука сама так и тянется к камере, особенно если вы любите делать снимки для семейного архива или инстаграма.

Но где «водятся» лучшие кадры? Предлагаю отправиться в фото-тур по маршруту, который обеспечит вам виды самых ярких достопримечательностей Барселоны с выгодных ракурсов.

Пока вы будете покадрово собирать для себя город, как пазл, исследуя его улицы и площади, я буду фотографировать вас, и вы вернётесь из Барселоны с целым фотоальбомом!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны

Что вас ожидает

Барселона со всех сторон
Вы обойдёте пешком знаменитый готический квартал, сделаете фотозарисовки во внутреннем дворике Кафедрального собора Святой Евлалии, попадёте к Дому Архидьякона, где в одном архитектурном объекте смешались сразу три стиля (готика, ренессанс и модерн) и попозируете на Королевской площади — Пласа дель Рей. В ваш фоторепортаж войдут кадры с ландшафтами и прудиками парка Сьютаделья и виды яхтенной марины в Порт Велл. Снимки, которые вы сделаете, передадут все краски Барселоны, и через несколько лет вы, листая альбом из поездки, сможете снова почувствовать тепло каталонского солнца.

Профессиональный подход к фото
Время для фотопрогулки мы выберем вместе, исходя из световых нюансов в зависимости от сезона: весной и летом лучше всего снимать рано утром или вечером с захватом заката, а осенью и зимой можно начинать в середине дня. Маршрут экскурсии составлен так, чтобы к каждому объекту вы подбирались с самого впечатляющего ракурса, сочетающего в себе световые и видовые преимущества. И, конечно, благодаря фото вас на фоне Барселоны, которые я буду делать по ходу прогулки, вам точно будет что поставить на аватарку в соцсети и распечатать на память.

Организационные детали

  • В результате экскурсии вы получите от 30 фотографий с вами и 15 фотографий в авторской фотообработке.
  • По желанию возможен подъём на смотровую площадку на крыше в готическом квартале (дополнительно 3 евро с человека) и посещение кондитерской с лучшими круассанами в Барселоне (стоимость кофе и круассана около 4 евро).
  • Фотографировать можно как на фотоаппарат, так и на телефон, смотря какую технику вы предпочитаете.
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день! Рада познакомиться с вами. Меня зовут Анастасия, 6 лет я живу в Барселоне. Как фотограф я провожу фотосессии в Барселоне, в прибрежных городах, открываю интересные маршруты и готова поделиться ими с вами. Более 10 лет я продуктивно работала в туризме, знакома с туристическими тонкостями города. Кроме этого, я получила диплом парикмахера в Барселоне. Я предлагаю гостям и жителям Барселоны увлекательные фото-прогулки и всегда стараюсь придумать новые форматы для фотосессий. Мне нравятся живые, эмоциональные фото, наполненные духом Барселоны. Буду рада вашим запросам. До встречи в Барселоне!
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