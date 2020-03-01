Все экскурсии в Барселоне

Что вас ожидает

Барселона со всех сторон

Вы обойдёте пешком знаменитый готический квартал, сделаете фотозарисовки во внутреннем дворике Кафедрального собора Святой Евлалии, попадёте к Дому Архидьякона, где в одном архитектурном объекте смешались сразу три стиля (готика, ренессанс и модерн) и попозируете на Королевской площади — Пласа дель Рей. В ваш фоторепортаж войдут кадры с ландшафтами и прудиками парка Сьютаделья и виды яхтенной марины в Порт Велл. Снимки, которые вы сделаете, передадут все краски Барселоны, и через несколько лет вы, листая альбом из поездки, сможете снова почувствовать тепло каталонского солнца.

Профессиональный подход к фото

Время для фотопрогулки мы выберем вместе, исходя из световых нюансов в зависимости от сезона: весной и летом лучше всего снимать рано утром или вечером с захватом заката, а осенью и зимой можно начинать в середине дня. Маршрут экскурсии составлен так, чтобы к каждому объекту вы подбирались с самого впечатляющего ракурса, сочетающего в себе световые и видовые преимущества. И, конечно, благодаря фото вас на фоне Барселоны, которые я буду делать по ходу прогулки, вам точно будет что поставить на аватарку в соцсети и распечатать на память.