3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

У меня две ассоциации, связанные с Барселоной. Первая — этот город полон энергией жизни, все: люди и солнце, звуки и запахи — буквально пропитаны жизнью. Вторая – Барселона визуально очень насыщенный город, в области архитектуры и изобразительного искусства последние 130 лет здесь происходят яркие, оригинальные и опережающие время события.
Программа
Обязательно посетим избранные галереи как старинных и респектабельных, так и новых и суперсовременных выставок, и я расскажу о стилях, тенденциях и художниках. Если день экскурсии выпадает на четверг (обычно по четвергам проходят открытия выставок), мы можем посетить одну-две презентации, чтобы в приятной атмосфере не только насладиться искусством и общением с художниками, но и выпить с ними по бокалу вина.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Евгения провела увлекательную экскурсию, помогла ближе познакомиться с современным искусством, узнать об особенностях стилей художников, сопровождая свой рассказ об искусстве кратким экскурсом в историю. Наверняка экскурсия будет одинаково интересна как знающим, разбирающимся в теме людям, так и тем, кто только начинается знакомится с художниками сюрреалистами и абстракционистами.
Марина
18 апреля 2018
Евгения интересный человек, сразу понимаешь, что она глубоко в теме. Начинаешь смотреть на современное искусство другими глазами. Сама постановка вопроса, что такое современное искусство, видится по другому.
Было интересно и мне и моим 15-ти летним девочкам
Спасибо!!!
Ольга
7 октября 2017
Мы с мужем любим современное искусство и очень обрадовались возможности исследовать Барселону в нашу первую поездку в сентябре 2017 года с этого необычного ракурса!
Улыбчивая Женя с интересом делилась профессиональными секретами, вплетая их по пешему маршруту где-то в центре Барселоны. Было много интересных и даже пикантных деталей о «местной кухне» арт пространства Испании, конечно же в свете актуальных современных тенденций! Это был рассказ не только ( и прежде всего) о высоком почерке произведений, но и деликатные ответы на наши любопытные вопросы о политики выстраивания отношений между галереями –авторами –и заказчиками ( а это вы точно не найдете в путеводителях!). На мой взгляд, такие нюансы всегда и делают экскурсию живой, наполненной реальной «встречей» с местной культурой. Благодаря ее связям и также выбранной для экскурсии датой, которую Женя рекомендовала, нам удалось попасть на открытие известной выставки, где были собраны различные работы и о каждой она нашла, как просто и доступно рассказать и обратить наше внимание (иногда с юмором)! По сути, в одном пространстве мы могли сразу посмотреть, почувствовать разные работы , формы, смыслы- это редкая возможность!
Интересно было побродить по не совсем туристической Барселоне, по улочкам, в которые мы самостоятельно не решились бы заглянуть. Отдельное спасибо от мужа (знатока хорошей кухни) за предложение перекусить в самом центре на местом рынке, где нам приготовили наисвежайших креветок и мидий! Это было крайне аутентично и реально вкусно!
И от меня, отдельная благодарность за легкую подачу материала экскурсии и умение гибко подстраивать маршрут и время встречи ( это важное и редкое умение, которые иногда может « сделать» всю экскурсию!)
Я очень довольна, что остановила свой выбор гида на Жене, искренне ее рекомендую всем , и особенно тем, кого интересует современное искусство!
Краткий курс современного искусства для новичков и любителей — увлекательная прогулка по городу
Приглашаю вас ознакомиться с кратким курсом современного искусства, совмещенным с занимательной прогулкой по Барселоне. Если так сложилось, что вы или ваши спутники не очень любите или понимаете смысл точки, закорючки, инсталляции, видео-инсталляции и прочих перфомансов, то доверьтесь мне, и к концу экскурсии я сделаю так, чтобы скептики стали понимать и даже любить язык современного искусства. Ну а если вы и так фанат всего нового в искусстве, будем восхищаться вместе!
Погулять по душевному каталонскому городку и прикоснуться к гению Дали в «храме сюрреализма»
Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в чудесное путешествие: погуляете по душевной Жироне, попробуете местное мороженое и посетите знаменитый на весь мир музей Дали в Фигерасе, где находится самая большая коллекция картин эпатажного художника. Приготовьтесь к настоящему эмоциональному приключению — вы окажетесь словно в театральном лабиринте, наполненном экстравагантными, странными, полными символизма образами! Я расскажу вам о жизни и характере великого провокатора и помогу раскрыть его удивительные задумки.
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Знакомство с самым большим и значимым музеем на территории Испании, где представлены известные произведения великого сюрреалиста, просто не может быть похожим на обычное посещение музея. На время вы станете участниками настоящего представления, срежиссированного Дали. Начав с ароматного кофе на площади, вы отправитесь в путешествие по «храму сюрреализма», вникая в загадочные смыслы и узнавая примечательные факты из нетривиальной биографии художника. А в завершении — посетите ресторан для местных, где для вас приготовят прекрасные каталонские блюда.
Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали. Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы. Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм». А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
Погрузиться в многогранную культуру Испании через музыкальные и гастрономические традиции
Барселона — третья столица фламенко после Андалусии и Мадрида. На прогулке по скрытым улочкам вы узнаете, как зародился колоритный южно-испанский стиль и проник в Каталонию, а затем посетите эмоциональное шоу. И в завершение наведаетесь в один из лучших тапас-баров города, где я расскажу о гастрономическом символе страны.
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир Сальвадора Дали. Во время посещения Театра-Музея в городе Фигерас я познакомлю вас с жизнью, творчеством и удивительным мировоззрением эксцентричного художника, мы поговорим о его окружении, музах и привычках.
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Гений, сумасшедший — или можно поставить знак равенства? Поехали проверим! Это путешествие «двуугольник», ведь вас ждут две из трех точек Каталонии, связанных с Дали. В самом большом в мире музее сюрреализма вы рассмотрите причудливые инсталляции и проследите творческий путь художника. А в средневековом замке Пуболь услышите о любви Дали и его музы Галы.