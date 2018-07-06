3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы с мужем любим современное искусство и очень обрадовались возможности исследовать Барселону в нашу первую поездку в сентябре 2017 года с этого необычного ракурса!

Улыбчивая Женя с интересом делилась профессиональными секретами, вплетая их по пешему маршруту где-то в центре Барселоны. Было много интересных и даже пикантных деталей о «местной кухне» арт пространства Испании, конечно же в свете актуальных современных тенденций! Это был рассказ не только ( и прежде всего) о высоком почерке произведений, но и деликатные ответы на наши любопытные вопросы о политики выстраивания отношений между галереями –авторами –и заказчиками ( а это вы точно не найдете в путеводителях!). На мой взгляд, такие нюансы всегда и делают экскурсию живой, наполненной реальной «встречей» с местной культурой. Благодаря ее связям и также выбранной для экскурсии датой, которую Женя рекомендовала, нам удалось попасть на открытие известной выставки, где были собраны различные работы и о каждой она нашла, как просто и доступно рассказать и обратить наше внимание (иногда с юмором)! По сути, в одном пространстве мы могли сразу посмотреть, почувствовать разные работы , формы, смыслы- это редкая возможность!



Интересно было побродить по не совсем туристической Барселоне, по улочкам, в которые мы самостоятельно не решились бы заглянуть. Отдельное спасибо от мужа (знатока хорошей кухни) за предложение перекусить в самом центре на местом рынке, где нам приготовили наисвежайших креветок и мидий! Это было крайне аутентично и реально вкусно!

И от меня, отдельная благодарность за легкую подачу материала экскурсии и умение гибко подстраивать маршрут и время встречи ( это важное и редкое умение, которые иногда может « сделать» всю экскурсию!)



Я очень довольна, что остановила свой выбор гида на Жене, искренне ее рекомендую всем , и особенно тем, кого интересует современное искусство!