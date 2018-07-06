3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тур по актуальным выставкам для любителей современного искусства вдали от туристических маршрутов

Genia
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Genia – ваш гид
Если вы, как и я, любите современное искусство и не любите туристические маршруты, предлагаю тур по актуальным галереям и выставкам.

Адреса, которые вы не найдете в обычном путеводителе, новейшие тенденции, все то, что актуально именно сейчас.

Каждую неделю программа меняется, так как каждую неделю жизнь в Барселоне бурлит и происходит что-то новое.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 4.5 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Галереи современного искусства
Галереи современного искусства

У меня две ассоциации, связанные с Барселоной. Первая — этот город полон энергией жизни, все: люди и солнце, звуки и запахи — буквально пропитаны жизнью. Вторая – Барселона визуально очень насыщенный город, в области архитектуры и изобразительного искусства последние 130 лет здесь происходят яркие, оригинальные и опережающие время события.

Программа

Обязательно посетим избранные галереи как старинных и респектабельных, так и новых и суперсовременных выставок, и я расскажу о стилях, тенденциях и художниках. Если день экскурсии выпадает на четверг (обычно по четвергам проходят открытия выставок), мы можем посетить одну-две презентации, чтобы в приятной атмосфере не только насладиться искусством и общением с художниками, но и выпить с ними по бокалу вина.

Галереи современного искусства
Галереи современного искусства
Галереи современного искусства
Галереи современного искусства
Галереи современного искусства
Галереи современного искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Genia
Genia
Меня зовут Женя. Я - фотограф и современный художник. Живу и занимаюсь творчеством в Барселоне с 2010 года. В прошлом изучала историю и историю искусств (МГУ), работала в рекламе и журналах.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 июля 2018
Евгения провела увлекательную экскурсию, помогла ближе познакомиться с современным искусством, узнать об особенностях стилей художников, сопровождая свой рассказ об искусстве кратким экскурсом в историю. Наверняка экскурсия будет одинаково интересна как знающим, разбирающимся в теме людям, так и тем, кто только начинается знакомится с художниками сюрреалистами и абстракционистами.
18 апреля 2018
Евгения интересный человек, сразу понимаешь, что она глубоко в теме. Начинаешь смотреть на современное искусство другими глазами. Сама постановка вопроса, что такое современное искусство, видится по другому.
Было интересно и мне и моим 15-ти летним девочкам
Спасибо!!!
7 октября 2017
Мы с мужем любим современное искусство и очень обрадовались возможности исследовать Барселону в нашу первую поездку в сентябре 2017 года с этого необычного ракурса!
Улыбчивая Женя с интересом делилась профессиональными секретами, вплетая их по пешему маршруту где-то в центре Барселоны. Было много интересных и даже пикантных деталей о «местной кухне» арт пространства Испании, конечно же в свете актуальных современных тенденций! Это был рассказ не только ( и прежде всего) о высоком почерке произведений, но и деликатные ответы на наши любопытные вопросы о политики выстраивания отношений между галереями –авторами –и заказчиками ( а это вы точно не найдете в путеводителях!). На мой взгляд, такие нюансы всегда и делают экскурсию живой, наполненной реальной «встречей» с местной культурой. Благодаря ее связям и также выбранной для экскурсии датой, которую Женя рекомендовала, нам удалось попасть на открытие известной выставки, где были собраны различные работы и о каждой она нашла, как просто и доступно рассказать и обратить наше внимание (иногда с юмором)! По сути, в одном пространстве мы могли сразу посмотреть, почувствовать разные работы , формы, смыслы- это редкая возможность!

Интересно было побродить по не совсем туристической Барселоне, по улочкам, в которые мы самостоятельно не решились бы заглянуть. Отдельное спасибо от мужа (знатока хорошей кухни) за предложение перекусить в самом центре на местом рынке, где нам приготовили наисвежайших креветок и мидий! Это было крайне аутентично и реально вкусно!
И от меня, отдельная благодарность за легкую подачу материала экскурсии и умение гибко подстраивать маршрут и время встречи ( это важное и редкое умение, которые иногда может « сделать» всю экскурсию!)

Я очень довольна, что остановила свой выбор гида на Жене, искренне ее рекомендую всем , и особенно тем, кого интересует современное искусство!

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