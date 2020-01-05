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Познакомиться с главными символами города и получить советы от местного жителя

Anna
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Anna – ваш гид
Барселона за три часа? Да, за это время мы успеем много: прикоснуться к творчеству Гауди на фоне Саграда Фамилии и знаменитых домов на Пасео-де-Грасия, полюбоваться Старым городом с высоты и погулять по средневековым улочкам Готического квартала.

Без лекций о тонкостях истории, но с легендами и интересными фактами вы ощутите дух столицы Каталонии.
€95
86 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у храма Саграда Фамилия
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!

Что вас ожидает

Барселона от Саграда Фамилии до Готического квартала
В этом 3-часовом знакомстве с Барселоной будет 3 части и множество открытий. Я не рассказываю о переплетениях истории и не называю незапоминающихся дат, но вы обязательно услышите главное из «биографий» знаковых домов, старинные легенды и сюжеты о жителях. Итак, вот 3 части экскурсии:

  • По следам Гауди. Творчество великого архитектора — лейтмотив прогулки, и начнем мы с шедевра его жизни, Саграда Фамилии. Полюбовавшись фасадами храма, погуляем по оживленному проспекту Пасео-де-Грасия, где вас ждут «Дом Костей» Каса-Бальо и Каса-Мила, который барселонцы называют «каменоломней». Следом, если захотите, можно сделать перерыв на тапас или бокал местного вина.
  • Площадь Испании и панорама Барселоны. У подножия горы Монтжуик мы пройдем по площади, где исторически проводили корриду. Вы узнаете, что составляет ее ансамбль, а после мы поднимемся на смотровую площадку в торговом центре — она бесплатная, но отсюда открывается впечатляющий вид на старую Барселону!
  • Готический квартал — район, с которого началась Барселона. Здесь в центре внимания окажутся Кафедральный собор; площадь Сан Жауме, «управляющая» городом со Средних веков; любимая горожанами Королевская площадь и, конечно, атмосферные петляющие улочки.

В последний час по вашему желанию возможно изменение программы: вместо Готического квартала мы можем посетить места, не входящие в классические маршруты.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Барселоне, так как помимо знакомства с главными достопримечательностями, вы получите полезные рекомендации: в какие бары и рестораны по вашим интересам сходить, как попасть внутрь объектов и куда отправиться за покупками.

Организационные детали

  • Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.
  • Мы два раза проедем на метро (1 поездка ~1€). Если захотите, можно воспользоваться такси ~16€.
  • Экскурсию также можно провести для компании 2 взрослых + 2 детей (стоимость та же).
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!
Hola, Барселона!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у храма Саграда Фамилия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Hola :) Я живу в Барселоне в течение восьми лет, шесть из которых занимаюсь туризмом. Работа с путешественниками привлекает меня в первую очередь из-за возможности общения с новыми людьми из разных уголков мира. Мне нравится как делиться своими знаниями об Испании и Барселоне, так и узнавать что-то новое о других странах. В экскурсиях я стараюсь не перегружать путешественников избыточной информацией, а делать так, чтобы каждый мог отвлечься от повседневных забот, узнать что-то новое и интересное и почувствовать настроение города. Города который никогда не спит.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Отправляясь в путешествие в незнакомый город, мы все очень хотим встретить в нём "старого" друга, с которым не виделись со времен обучения в университете, и неожиданного встретиться с ним. Но поскольку эта ситуация почти невозможна, мы обращаемся к услугам гидов в надежде получить от них развернутую информацию в рамках предлагаемых ими тем экскурсий. И всё же надеемся, что гид нам ответит на миллион наших дополнительных вопросов. Нам повезло, поскольку наш гид Анна Багданова оказалось не просто гидом, а тем самым "старинным" другом, встреча с которым была долгожданна и приятна. Начну с ого, что как только экскурсия на данном сайте была забронирована, Анна отписалась и сразу точно указала место встречи (с геолокацией и фотографиями точки встречи). Поскольку в Барселону мы летели на новогодние праздники, мы попросили Анну забронировать на ресторан с Каталонской кухней, в котором Барселонцы сами встречают праздник Нового года. Анна на выбор предложила нам список ресторанов (прислав праздничное меню и цены). Когда мы выбрали один из предложенных вариантов, Анна съездила в данный ресторан, внесла депозит (весьма существенный) и договорилась с работниками ресторана о том, что среди 300 Барселонцев будет парочка русских, которые не смогут внятно объяснить свои пожелания, но про которых не стоит забывать в ходе Праздника. И Праздник состоялся! Это была прекрасная встреча Нового 2020 года в огромной компании Барселонцев! И вот кто, кроме друга вам устроит такой вечер? Ровно минута в минуту в назначенном месте мы встретились с Анной. Скажу сразу, заявленная трёхчасовая экскурсия затянулась на четыре с лишним часа. В этой экскурсии было всё: Барселона Гауди, Барселона и её история, Барселона и её люди, традиции, приметы и многое другое. Мы не совсем корректно постоянно прерывали нашего гида своими вопросами. Она отвечала на них максимально развернуто, а после вновь продолжала свою интереснейшую экскурсию. Мы впервые встречаем данную ситуацию (обычно гиды очень нервно относятся когда их прерывают). Прошло немного времени, а нам казалось, что мы знаем Анну достаточно давно и вот наконец-то встретились. У нас накопилась масса вопросов и мы постоянно их задавали. И на все вопросы получили ответы. Конечно, перед поездкой мы прочитали много информации из путеводителей о Барселоне, но этого оказалось недостаточно по сравнению с той информацией, которую нам предоставила Анна. За эту экскурсию мы прошли основные улицы и площади Барселоны. Увидели всё то, чем славится данный город. Получили ответы на все наши вопросы. К огромному сожалению, вечер подкрался быстро (хотя наша экскурсия началась в 11:00). Мы благодарны Анне за организацию встречи. За её глубокие знания истории города, традиции Каталонии и Барселоны. За её неоценимую помощь. За её профессионализм и отношение к работе и нам. Еще раз спасибо Анне Багдановой. (и команде Tripster за подбор гидов)!

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