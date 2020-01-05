Отправляясь в путешествие в незнакомый город, мы все очень хотим встретить в нём "старого" друга, с которым не виделись со времен обучения в университете, и неожиданного встретиться с ним. Но поскольку эта ситуация почти невозможна, мы обращаемся к услугам гидов в надежде получить от них развернутую информацию в рамках предлагаемых ими тем экскурсий. И всё же надеемся, что гид нам ответит на миллион наших дополнительных вопросов. Нам повезло, поскольку наш гид Анна Багданова оказалось не просто гидом, а тем самым "старинным" другом, встреча с которым была долгожданна и приятна. Начну с ого, что как только экскурсия на данном сайте была забронирована, Анна отписалась и сразу точно указала место встречи (с геолокацией и фотографиями точки встречи). Поскольку в Барселону мы летели на новогодние праздники, мы попросили Анну забронировать на ресторан с Каталонской кухней, в котором Барселонцы сами встречают праздник Нового года. Анна на выбор предложила нам список ресторанов (прислав праздничное меню и цены). Когда мы выбрали один из предложенных вариантов, Анна съездила в данный ресторан, внесла депозит (весьма существенный) и договорилась с работниками ресторана о том, что среди 300 Барселонцев будет парочка русских, которые не смогут внятно объяснить свои пожелания, но про которых не стоит забывать в ходе Праздника. И Праздник состоялся! Это была прекрасная встреча Нового 2020 года в огромной компании Барселонцев! И вот кто, кроме друга вам устроит такой вечер? Ровно минута в минуту в назначенном месте мы встретились с Анной. Скажу сразу, заявленная трёхчасовая экскурсия затянулась на четыре с лишним часа. В этой экскурсии было всё: Барселона Гауди, Барселона и её история, Барселона и её люди, традиции, приметы и многое другое. Мы не совсем корректно постоянно прерывали нашего гида своими вопросами. Она отвечала на них максимально развернуто, а после вновь продолжала свою интереснейшую экскурсию. Мы впервые встречаем данную ситуацию (обычно гиды очень нервно относятся когда их прерывают). Прошло немного времени, а нам казалось, что мы знаем Анну достаточно давно и вот наконец-то встретились. У нас накопилась масса вопросов и мы постоянно их задавали. И на все вопросы получили ответы. Конечно, перед поездкой мы прочитали много информации из путеводителей о Барселоне, но этого оказалось недостаточно по сравнению с той информацией, которую нам предоставила Анна. За эту экскурсию мы прошли основные улицы и площади Барселоны. Увидели всё то, чем славится данный город. Получили ответы на все наши вопросы. К огромному сожалению, вечер подкрался быстро (хотя наша экскурсия началась в 11:00). Мы благодарны Анне за организацию встречи. За её глубокие знания истории города, традиции Каталонии и Барселоны. За её неоценимую помощь. За её профессионализм и отношение к работе и нам. Еще раз спасибо Анне Багдановой. (и команде Tripster за подбор гидов)!