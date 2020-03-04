40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неоднозначное впечатление осталось от экскурсии. С одной стороны - экскурсовод Лолита: чудесная открытая позитивная красавица с хорошим (хоть и не литературным) русским, с другой - понимание, что гастротуры надо доверять проводить только людям страстным, с адикцией на еде, вине и других удовольствиях.)))) Ну или хотя бы профессионалам в приготовлении еды (поварам, технологам) или людям с высшим образованием - искусствоведам, историкам, филологам.

Вообщем мы ожидали, видимо, слишком многого, а получили не совсем то, на что рассчитывали. В любом случае, мы провели время.

Из всех мест, которые были нам показаны, я могу порекомендовать только одно - El Chigre 1769 рядом с Санта-Мария-дель-Мар. Туда реально хотелось вернуть для повторного посещения. Хотя кухню я там узнала только во второй наш самостоятельный приход: во время экскурсии нам не были продемонстрированы возможности их прекрасной кухни.

Остальные места, которые мы посетили во время экскурсии, были достаточно атмосферны, но наш гид не смогла их «вкусно» описать и презентовать, к сожалению. Но это объяснимо: она очень молода. И ещё не гедонист, естественно. Это простительно для неё, но не простительно для организаторов подобных экскурсий. Там более, что мы были введены в заблуждение, что гидом будет Артем, а он не пришёл. Поэтому ставим туру «тройку». Хотя не можем объективно оценивать Артема: может, он даже до Лолиты не дотягивает.