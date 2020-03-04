40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в лучших барах города и попробовать местные деликатесы

Артем
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Артем – экскурсионное агентство
Это приключение на один вечер превратит вас в истинного каталонца и научит отдыхать, как это делают местные! Вы попробуете испанские напитки и традиционные тапас в пяти необычных барах Барселоны, на пару часов перенесетесь в Андалусию и страну Басков, отведаете хамон, научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон».

Все краски, нравы и особенности вечерней жизни каталонской столицы сложатся для вас в цельный образ, который поможет увидеть и понять настоящую Барселону.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в квартале Борн
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У этой экскурсии40 отзывов
4.9
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне

Что вас ожидает

Культура «тапас» и отдых по-каталонски
Этот вечер станет для вас полным погружением в ночную жизнь Барселоны и нравы каталонцев. Вы посетите 4 необычных заведений города, одним из которых будет исторический бар с магическим абсентом, а заодно познакомитесь с гастрономическими особенностями разных регионов Испании: попробуете на вкус Андалусию, страну Басков, и, само собой, Каталонию. В каждом из четырех баров вы продегустируете фирменный напиток и традиционные закуски «тапас» — незаменимый компонент отдыха по-каталонски. А еще не забудем про вкуснейшие пинчос, местные вина, знаменитый хамон, испанский вермут и каву.

Барселона под соусом историй и легенд
Обязательным ингредиентом нашей барной прогулки станут каталонские легенды и рассказы о жизни в Барселоне. С нашей помощью вы научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон», узнаете, где купить вкусные и качественные местные деликатесы, почувствуете местный колорит и разберетесь в специфике барселонской тусовки. Мы обязательно ответим на все вопросы о Каталонии и покажем вам именно ту Барселону, которую мечтают видеть путешественники — яркую, дерзкую и свободную!

Организационные детали

  • Угощения и напитки оплачиваются дополнительно: в среднем 20-30 евро на человека
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Рекомендуем выбирать для прогулки вечернее время
  • Можем подстроиться под любые вкусовые предпочтения
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в квартале Борн.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Моя команда покажет вам ту Барселону, о которой вы мечтали. Все наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Очень легкая и интересная экскурсия! можно посетить не туристические места и попробовать местные продукты и напитки.
25 февраля 2020
Восторг! Очень вкусно и интересно. Обязательная экскурсия для посещения в Барселоне :)
24 февраля 2020
Прекрасный опыт для первого вечера пребывания в Барселоне. Милая девушка Лолита легко и непринужденно провела нас по 5-то совершенно разным барам/ресторанчикам старого города, обьяснила разницу между тапосами и пинчосами, научила пить Каву, яблочный сидр и совершенно уникальный вермут. Спасибо, очень понравилось, рекомендуем всем.
22 февраля 2020
Экскурсию уже порекомендовала всем друзьям, собирающимся в Барселону.
Было ощущение, что мы просто гуляем по городу в дружеской компании. Лолита - отличный гид и просто красавица - показала колоритные местные заведения, в которые мы вряд ли зашли бы самостоятельно. Было вкусно, легко и интересно. Большое спасибо!
20 февраля 2020
Неоднозначное впечатление осталось от экскурсии. С одной стороны - экскурсовод Лолита: чудесная открытая позитивная красавица с хорошим (хоть и не литературным) русским, с другой - понимание, что гастротуры надо доверять проводить только людям страстным, с адикцией на еде, вине и других удовольствиях.)))) Ну или хотя бы профессионалам в приготовлении еды (поварам, технологам) или людям с высшим образованием - искусствоведам, историкам, филологам.
Вообщем мы ожидали, видимо, слишком многого, а получили не совсем то, на что рассчитывали. В любом случае, мы провели время.
Из всех мест, которые были нам показаны, я могу порекомендовать только одно - El Chigre 1769 рядом с Санта-Мария-дель-Мар. Туда реально хотелось вернуть для повторного посещения. Хотя кухню я там узнала только во второй наш самостоятельный приход: во время экскурсии нам не были продемонстрированы возможности их прекрасной кухни.
Остальные места, которые мы посетили во время экскурсии, были достаточно атмосферны, но наш гид не смогла их «вкусно» описать и презентовать, к сожалению. Но это объяснимо: она очень молода. И ещё не гедонист, естественно. Это простительно для неё, но не простительно для организаторов подобных экскурсий. Там более, что мы были введены в заблуждение, что гидом будет Артем, а он не пришёл. Поэтому ставим туру «тройку». Хотя не можем объективно оценивать Артема: может, он даже до Лолиты не дотягивает.
18 февраля 2020
Лолита - прекрасный экскурсовод! Классная экскурсия! Всем рекомендуем!
10 февраля 2020
Спасибо большое Алисе за чудесный вечер, прекрасно провели время и узнали массу интересного. Посетили 4 совершенно разных бара, каждый из которых самобытен и не похож на другие. А ещё было очень вкусно!
Рекомендую всем, отличное настроение гарантировано!
10 февраля 2020
Отличная экскурсия! Провели прекрасный весер в компании с Лолой!
22 января 2020
Были компанией, отличный формат, сам такие местечки с ходу вряд ли найдешь.
Гид Лолита, очень приятная, общительная, обаятельная девушка)).
Спасибо!
Рекомендую!
8 января 2020
Хотим поблагодарить Лолиту за прекрасную экскурсию! Скорее это был маленький девичник (спасибо Белле за приятную компанию!). Побывали в интересных барах, продегустировали разнообразные напитки и вкусные закуски. Все прошло замечательно! Очень рекомендую)
Ещё 30 отзывов

Артем проводит ещё 3 экскурсии

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