Виталий и. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Барселоне на авто

5
2 отзыва
Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Индивидуальная прогулка 👣 по оживлённой Барселоне, на которой вы проедете по самым живописным местам и достопримечательностям.

Вас ждёт знакомство с наследием великого Гауди: Саграда Фамилия, дома на проспекте Грасия и парк 🌳 Гуэль.

Вы подниметесь на гору Монтжуик, где увидите объекты юбилейной XXV летней олимпиады и замечательные панорамы столицы ⭐️ Каталонии.

Вы проедете по истории 📖 Барселоны, узнаете как менялся город 🏙️ и чем он интересен для миллионов туристов помимо пляжей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €259 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
Экскурсия на машине — отличный способ познакомиться с городом, а также увидеть большинство достопримечательностей 🏛️ в Барселоне и ее окрестностях.
В условленное время наш гид заберет вас из отеля на автомобиле 🚘 (просторный минивэн с кондиционером).
Во время экскурсии 🧭 за 4 часа вы увидите шедевры каталонских модернистов на проспекте Грасиа и главное творение Антонио Гауди — Саграда Фамилья. А также, посетите живописные смотровые площадки с великолепным видом на город 🏙️ на горе Монтжуик и, конечно же, знаменитый Парк 🌳 Гуель с самой длинной в мире скамейкой.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Посещение платных достопримечательностей
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий и.
Виталий и.
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