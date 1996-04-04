Виталий и. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия на машине — отличный способ познакомиться с городом, а также увидеть большинство достопримечательностей 🏛️ в Барселоне и ее окрестностях.

В условленное время наш гид заберет вас из отеля на автомобиле 🚘 (просторный минивэн с кондиционером).

Во время экскурсии 🧭 за 4 часа вы увидите шедевры каталонских модернистов на проспекте Грасиа и главное творение Антонио Гауди — Саграда Фамилья. А также, посетите живописные смотровые площадки с великолепным видом на город 🏙️ на горе Монтжуик и, конечно же, знаменитый Парк 🌳 Гуель с самой длинной в мире скамейкой.