7 отзывов оставили туристы

Парк Гуэль – потерянный рай богачей.

Первое желание любого туриста, приезжающего в Барселону – увидеть ту самую знаменитую мозаичную ящерку. Символ каталонской столицы ⭐️ находится в Парке 🌳 Гуэль – одном из самых грандиозных незавершенных проектов гениального архитектора Антонио Гауди. Обычно попасть в Парк в высокий туристический сезон крайне сложно. Количество билетов ограничено, а бронь расписана на несколько дней вперед. Однако пандемия дала нам уникальную возможность показать вам творение Антонио Гауди без очереди. До сентября мэрия Барселоны обеспечила местным жителям бесплатный вход в Парк.

Не похожий ни на один другой общественный сад в мире Парк Гуэль строился как элитный жилой микрорайон для состоятельных каталонцев. Но первоначальным планам не суждено было сбыться. Во время виртуальной прогулки вы узнаете о причинах фиаско и оригинальных способах компенсировать расходы на строительство Парка. Насладитесь творчеством позднего Антонио Гауди с характерной ему асимметрией, мозаикой и ковкой. Окунётесь в настоящую сказку с пряничными домиками, каменными гротами и змеевидной скамьёй. И, наконец, увидите Барселону с высоты птичьего полёта, взобравшись на каталонскую голгофу.