7 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Гуэль – потерянный рай богачей»

4.9
7 отзывов
Дарья и.
Дарья и. – Гид из Барселоны
Первое желание любого туриста, приезжающего в Барселону — увидеть ту самую знаменитую мозаичную ящерку.

Символ каталонской столицы ⭐️ находится в Парке 🌳 Гуэль — одном из самых грандиозных незавершенных проектов гениального архитектора Антонио Гауди.

Обычно попасть в Парк в высокий туристический сезон крайне сложно.

Количество билетов ограничено, а бронь расписана на несколько дней вперед.

Но мы сможем показать вам парк без очередей и мучительного ожидания: в онлайн-формате мы вместе прогуляемся здесь и внимательно рассмотрим все архитектурные чудеса.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €4 за человека

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Онлайн-экскурсия «Гуэль – потерянный рай богачей»
Онлайн-экскурсия «Гуэль – потерянный рай богачей»
Парк Гуэль – потерянный рай богачей.
Первое желание любого туриста, приезжающего в Барселону – увидеть ту самую знаменитую мозаичную ящерку. Символ каталонской столицы ⭐️ находится в Парке 🌳 Гуэль – одном из самых грандиозных незавершенных проектов гениального архитектора Антонио Гауди. Обычно попасть в Парк в высокий туристический сезон крайне сложно. Количество билетов ограничено, а бронь расписана на несколько дней вперед. Однако пандемия дала нам уникальную возможность показать вам творение Антонио Гауди без очереди. До сентября мэрия Барселоны обеспечила местным жителям бесплатный вход в Парк.
Не похожий ни на один другой общественный сад в мире Парк Гуэль строился как элитный жилой микрорайон для состоятельных каталонцев. Но первоначальным планам не суждено было сбыться. Во время виртуальной прогулки вы узнаете о причинах фиаско и оригинальных способах компенсировать расходы на строительство Парка. Насладитесь творчеством позднего Антонио Гауди с характерной ему асимметрией, мозаикой и ковкой. Окунётесь в настоящую сказку с пряничными домиками, каменными гротами и змеевидной скамьёй. И, наконец, увидите Барселону с высоты птичьего полёта, взобравшись на каталонскую голгофу.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Гуэль – потерянный рай богачей»
Онлайн-экскурсия «Гуэль – потерянный рай богачей»
Онлайн-экскурсия «Гуэль – потерянный рай богачей»
Онлайн-экскурсия «Гуэль – потерянный рай богачей»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья и.
Дарья и.
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7 отзывов оставили туристы

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