Прогулка по исторической части города и морская прогулка 👣 вдоль берега на лодке ⚓ время прогулки вы увидите город 🏙️ с разных сторон. Готический и Еврейский кварталы, Рамбла и Борн, набережная Порта Велл. Прогулка погрузит в историю 📖 средневековой Барселоны. После прогулки вы отправитесь в 40 минутное путешествие по морю вдоль берега.
Маршрут:
Район Борн - Район ремесленников - Борн. Вы узнаете чем жил район в средние века
Площадь Короля - Вы узнаете историю королевского дворца, где находится дом палача и о старом городе, что находится под площадью.
Кафедральный собор - Вы познакомитесь с легендами про двух покровительниц Барселоны и узнаете почему во внутреннем саду собора живет 13 белых гусей.
Готический и Еврейский квартал - Вы пройдетесь по узким улочкам Готического квартала и узнаете где расположена самая старая Синагога в Европе.
Рамбла - Прогуляемся по самой знаменитой улице Барселоны.
Монумент Колумбу - Начало экскурсии 🧭. Вы узнаете интересные подробности об известном на весь мир мореплавателе Кристофоре Колубме и о том как он готовился к своему первому путешествию в новые земли.
Морская прогулка вдоль побережья
Организационные детали:
- Начало экскурсии Количество участников в группе не более 10 человек.
- Экскурсия пешеходная. По пути предусмотрены остановки на фотопаузы.
- Экскурсия проводится без наушников.
- Посещение музеев и собора не предусмотрено.
- Морская прогулка включена в стоимость.
- В конце экскурсии вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию ⛳ и обменяться впечатлениями