Прогулка по исторической части города и морская прогулка 👣 вдоль берега на лодке ⚓ время прогулки вы увидите город 🏙️ с разных сторон. Готический и Еврейский кварталы, Рамбла и Борн, набережная Порта Велл. Прогулка погрузит в историю 📖 средневековой Барселоны. После прогулки вы отправитесь в 40 минутное путешествие по морю вдоль берега.

Маршрут:

Район Борн - Район ремесленников - Борн. Вы узнаете чем жил район в средние века

Площадь Короля - Вы узнаете историю королевского дворца, где находится дом палача и о старом городе, что находится под площадью.

Кафедральный собор - Вы познакомитесь с легендами про двух покровительниц Барселоны и узнаете почему во внутреннем саду собора живет 13 белых гусей.

Готический и Еврейский квартал - Вы пройдетесь по узким улочкам Готического квартала и узнаете где расположена самая старая Синагога в Европе.

Рамбла - Прогуляемся по самой знаменитой улице Барселоны.

Монумент Колумбу - Начало экскурсии 🧭. Вы узнаете интересные подробности об известном на весь мир мореплавателе Кристофоре Колубме и о том как он готовился к своему первому путешествию в новые земли.

Морская прогулка вдоль побережья

Организационные детали: