  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Старый город + морская прогулка

Вера О.
Вера О. – Гид из Барселоны
Во время нашей прогулки по Барселоне вы увидите город 🏙️ с совершенно разных сторон.

Первым делом мы совершим путешествие в прошлое и отправимся в самый старый район города — Готический квартал.

Затем пройдемся по шумной Рамбле, заскочим в аутентичный район Борн и Еврейский квартал, а в завершении нашей прогулки, мы отправимся к набережной Порта Велл и устроим небольшой круиз по морю.

Вас ждет погружение в историю 📖 средневековой Барселоны, а также интересные факты о современной жизни города.
Задать вопрос
Старый город + морская прогулка
Старый город + морская прогулка

Что вы увидите

  • Квартал Эль Борн
  • Готический квартал
  • Кафедральный собор
  • Старый город
  • Бульвар Ла Рамбла
  • Памятник Христофору Колумбу
  • Порт Вэл
  • набережная Барселонеты и главный порт Барселоны.
Прогулка по исторической части города и морская прогулка 👣 вдоль берега на лодке ⚓ время прогулки вы увидите город 🏙️ с разных сторон. Готический и Еврейский кварталы, Рамбла и Борн, набережная Порта Велл. Прогулка погрузит в историю 📖 средневековой Барселоны. После прогулки вы отправитесь в 40 минутное путешествие по морю вдоль берега.

Маршрут:

    Район Борн - Район ремесленников - Борн. Вы узнаете чем жил район в средние века
    Площадь Короля - Вы узнаете историю королевского дворца, где находится дом палача и о старом городе, что находится под площадью.
    Кафедральный собор - Вы познакомитесь с легендами про двух покровительниц Барселоны и узнаете почему во внутреннем саду собора живет 13 белых гусей.
    Готический и Еврейский квартал - Вы пройдетесь по узким улочкам Готического квартала и узнаете где расположена самая старая Синагога в Европе.
    Рамбла - Прогуляемся по самой знаменитой улице Барселоны.
    Монумент Колумбу - Начало экскурсии 🧭. Вы узнаете интересные подробности об известном на весь мир мореплавателе Кристофоре Колубме и о том как он готовился к своему первому путешествию в новые земли.
    Морская прогулка вдоль побережья

    Организационные детали:

    • Начало экскурсии Количество участников в группе не более 10 человек.
    • Экскурсия пешеходная. По пути предусмотрены остановки на фотопаузы.
    • Экскурсия проводится без наушников.
    • Посещение музеев и собора не предусмотрено.
    • Морская прогулка включена в стоимость.
    • В конце экскурсии вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию ⛳ и обменяться впечатлениями
    Что входит
    • Услуги гида
    • Билет на лодку
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Площадь Pla de Palau
    Место завершения
    🏁 Carrer de Circumvallacio Tram Dos, 6
    Старый город + морская прогулка
    Старый город + морская прогулка

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Вера О.
    Вера О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Вера О. проводит ещё 3 экскурсии

    Барселона: Старый город+морская прогулка
    54
    3 часа
    Барселона: Старый город+морская прогулка
    4 отзыва
    Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»
    4
    1 час
    Онлайн-экскурсия на диване «Стрит-арт как имидж Барселоны»
    2 отзыва
    Знакомство с творчеством Антонио Гауди
    100
    3 часа
    Знакомство с творчеством Антонио Гауди

    Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

    Первые шаги в Барселоне
    35
    3 часа
    Первые шаги в Барселоне
    376 отзывов
    Дружеская групповая прогулка по главным местам города
    Пешком по Барселоне
    От 110
    6 часов
    Пешком по Барселоне
    331 отзыв
    Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
    Обзорная Барселона: детская версия
    скидка50%
    130
    65
    2 часа
    Обзорная Барселона: детская версия
    226 отзывов
    Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
    Пешеходная экскурсия по Барселоне
    20
    2 часа
    Пешеходная экскурсия по Барселоне
    220 отзывов
    Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
    8
    1.5 часа
    Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
    211 отзывов
    Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
    Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
    70
    9 часов
    Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
    204 отзыва