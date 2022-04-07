Театр-музей Дали в Фигерасе и Жирона

Cмешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Cмешанная: автомобильная и пешеходная.
Театр-музей Дали в Фигерасе и Жирона
Театр-музей Дали в Фигерасе и Жирона
Театр-музей Дали в Фигерасе и Жирона
Театр-музей Дали в Фигерасе и Жирона

Что вас ожидает 🤩

  • Театр-музей Дали
  • Кафедральный собор Жироны
  • Собор Святого Фелью
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вы познакомитесь с миром художественной богемы начала 20-го века, ставшей колыбелью таланта художника, узнаете историю создания его наиболее известных работ и проследите эволюцию его стиля. Несмотря на следование собственному уникальному пути в искусстве, Дали впитывал и пропускал через себя все происходящее в мире, а по его работам можно изучать мировую художественную культуру прошлого века.

По замыслу художника музей должен восприниматься лабиринтом, огромным сюрреалистическим предметом — «Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон».

Вы познакомитесь с разнообразными проявлениями его таланта и гениальной личности, увидите наиболее значимые работы художника, познакомитесь с увлекательной историей его личной жизни, после чего вас ждет знакомство с традиционной кухней Каталонии и прогулка по городу, сумевшему сохранить все очарование эпохи Средневековья.

Маршрут в Жироне, будет проходить и по тем местам, где снимался шестой сезон сериала «Игра престолов» и вы почувствуете себя, отчасти, героями этой популярной саги.

Программа

Театр-музей Дали в Фигерасе, созданный самим художником, наиболее известные живописные работы, скульптуры, объемные коллажи и другие шедевры каталонского мастера, экспозицию ювелирных украшений, сделанных по эскизам художника. Пройдете вдоль крепостной стены города Жирона, увидите кафедральный собор Жироны и собор Святого Фелью, лабиринт узких улочек еврейского квартала, мост Гюстава Эйфеля, пообедаете в одном из местных ресторанов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (фуникулеры, лифты). Музей Дали по 14 евро
  • Кафедральный собор в Жироне-7 евро. Обед в ресторане
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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