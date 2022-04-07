Вы познакомитесь с миром художественной богемы начала 20-го века, ставшей колыбелью таланта художника, узнаете историю создания его наиболее известных работ и проследите эволюцию его стиля. Несмотря на следование собственному уникальному пути в искусстве, Дали впитывал и пропускал через себя все происходящее в мире, а по его работам можно изучать мировую художественную культуру прошлого века.

По замыслу художника музей должен восприниматься лабиринтом, огромным сюрреалистическим предметом — «Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон».

Вы познакомитесь с разнообразными проявлениями его таланта и гениальной личности, увидите наиболее значимые работы художника, познакомитесь с увлекательной историей его личной жизни, после чего вас ждет знакомство с традиционной кухней Каталонии и прогулка по городу, сумевшему сохранить все очарование эпохи Средневековья.

Маршрут в Жироне, будет проходить и по тем местам, где снимался шестой сезон сериала «Игра престолов» и вы почувствуете себя, отчасти, героями этой популярной саги.