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Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона

5
13 отзывов
Farolero W.
Farolero W. – Гид из Барселоны
Иммерсивная экскурсия ⛳ представляет собой театрализованное путешествие по Готическому кварталу Барселоны в сопровождении актеров.

Вместе мы погрузимся в атмосферу Старого города, полного легенд и таинственных загадок.

Вы станете участником действия, где на каждом шагу вас будут поджидать неожиданные находки, встречи с мистикой, и конечно же, архитектурные сокровища Барселоны.

Я знаю, как сделать город 🏙️ живым и погрузить вас в мистические истории 📖 о тайнах городских жителей.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €45 за человека

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Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона

Что вы увидите

  • Готический квартал Барселоны
Иммерсивная экскурсия ⛳ Farolero представляет собой театрализованное путешествие по Готическому кварталу Барселоны в сопровождении актеров. Продолжительность 100 минут, протяженность 1, 5 км.
Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники - в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
Главный персонаж аудиопроменада - фонарщик из легенд. Farolero знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о жителях увлекательные истории 📖 огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, запахи и вкусы, странные находки, элементы шоу и сюрпризы. Город раскроется по-новому. Ты окунешься в сказку на улицах города!
Что входит
  • Аренда аудиогида и наушников
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Plaza Ramón Berenguer el Gran, Barcelona
Место завершения
🏁 Барселона, Plaça de Ramón Berenguer el Gran
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Farolero W.
Farolero W.
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13 отзывов оставили туристы

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