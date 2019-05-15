6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Очарование и богатство Средневековья

Наша прогулка начнется у Римских ворот: оттуда мы направимся на главную площадь города — Пьяцца-дель-Плебишито, или Площадь Избрания. В XII веке эта площадь была церковно-политико-культурным центром — здесь и сегодня расположены офисы мэра и префектуры, которые в средневековье являлись Дворцами Приори и Народного Капитана. Вы зайдёте в живописный дворик с фонтаном в виде львов, взбирающихся на пальму, а я расскажу, как пальма попала на городской герб. Направляясь к Соборной площади, пройдёте мимо других достопримечательностей Витербо: Дворца Фарнези, действующего женского монастыря и церкви Святого Сильвестра. И в каждом из этих старинных зданий, историями которых я поделюсь, различите след давнего прошлого.

Эхо событий

Витербо помнит многих известных личностей, пребывание которых в городе повлияло на ход исторических событий. Я расскажу, где был убит племянник английского короля и сын короля Германии Энрико ди Корновалья, — именно эту трагедию описывает Данте Алигьери на страницах «Божественной Комедии». Вы увидите, где находятся Кафедральный Собор Святого Лаврентия, Колокольня в сиенском стиле и Папский Дворец, в котором собирались кардиналы для избрания Папы. Узнаете, как повлияло присутствие Пап в этом городе на историю первого Конклава, который как раз и стал так называться в Витербо. Я озвучу легенду о прекрасной девушке Галиане, убитой в 1138 году, и её надгробии на площади Плебишито. А в конце экскурсии поговорим о паломнической Дороге франков и пройдём её участок через квартал Сан-Пелегрино.