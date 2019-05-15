6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по Дороге франков, узнать тайны прошлого и перенестись в Италию времён Данте Алигьери

Светлана
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Светлана – ваш гид
Почему бы не выехать за пределы шумного Рима и не погрузиться в атмосферу средневековых историй и древних традиций на фоне старинной архитектуры? Через Витербо проходит знаменитая Дорога франков, когда-то в этом городе собирались кардиналы, избиравшие Папу, а его церкви, площади, фонтаны и улочки выглядят так, словно время здесь остановилось.

Приготовьтесь пройти через Римские ворота и оказаться в средневековой Италии!
60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале Витербо
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Добро пожаловать в Витербо, или прогулка по Средневековью
Добро пожаловать в Витербо, или прогулка по Средневековью

Что вас ожидает

Очарование и богатство Средневековья
Наша прогулка начнется у Римских ворот: оттуда мы направимся на главную площадь города — Пьяцца-дель-Плебишито, или Площадь Избрания. В XII веке эта площадь была церковно-политико-культурным центром — здесь и сегодня расположены офисы мэра и префектуры, которые в средневековье являлись Дворцами Приори и Народного Капитана. Вы зайдёте в живописный дворик с фонтаном в виде львов, взбирающихся на пальму, а я расскажу, как пальма попала на городской герб. Направляясь к Соборной площади, пройдёте мимо других достопримечательностей Витербо: Дворца Фарнези, действующего женского монастыря и церкви Святого Сильвестра. И в каждом из этих старинных зданий, историями которых я поделюсь, различите след давнего прошлого.

Эхо событий
Витербо помнит многих известных личностей, пребывание которых в городе повлияло на ход исторических событий. Я расскажу, где был убит племянник английского короля и сын короля Германии Энрико ди Корновалья, — именно эту трагедию описывает Данте Алигьери на страницах «Божественной Комедии». Вы увидите, где находятся Кафедральный Собор Святого Лаврентия, Колокольня в сиенском стиле и Папский Дворец, в котором собирались кардиналы для избрания Папы. Узнаете, как повлияло присутствие Пап в этом городе на историю первого Конклава, который как раз и стал так называться в Витербо. Я озвучу легенду о прекрасной девушке Галиане, убитой в 1138 году, и её надгробии на площади Плебишито. А в конце экскурсии поговорим о паломнической Дороге франков и пройдём её участок через квартал Сан-Пелегрино.

Организационные детали

  • Каждый турист самостоятельно приезжает на поезде из Рима в Витербо. Поезд отправляется с римских станций Остьенсе, Трастевере, Сан Пьетро, Валле Аурелиа.
  • Для экскурсии 13:00 отправление поезда с конечной станции Остьенсе в 10.52, с других станций — в соответствии с обозначенной последовательностью, примерно через каждые 4 мин. Время в пути от Остьенсе — 1 ч. 52 мин. Стоимость билета — 5,10 евро/чел. Отправление обратно в Рим на поезде в 16.53. В конце экскурсии я провожу вас на ж|д станцию Римские Ворота, сориентирую с посадкой на поезд и помогу приобрести обратный билет.
  • Для участия в экскурсии в 9:00 в Витербо следует прибыть на поезде из Римского вокзала Остьенсе, который отправляется в Витербо в 6:40, Рим Трастевере — в 6:44, Рим Сан-Пьетро — в 6:51, Валле Аурелия — в 6:55. Прибытие поезда в Витербо Римские Ворота в 8:43. Обратный поезд в Рим: Остьенсе в 12:55, 13:53, 14:55, 15:53.
  • Если вы решите после экскурсии самостоятельно погулять по городу и/или остаться поужинать в местном ресторане-таверне, то ориентируйтесь на поезда, уходящие в Рим в 18.10, 20.16 и 21.07, а также автобус по маршруту поезда — в 22.06.
  • В случае дождливой погоды или забастовки ж/д служащих экскурсия может быть перенесена на удобный для большинства участников день.
Добро пожаловать в Витербо, или прогулка по Средневековью
Добро пожаловать в Витербо, или прогулка по Средневековью
Добро пожаловать в Витербо, или прогулка по Средневековью
Добро пожаловать в Витербо, или прогулка по Средневековью

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 09:00 и 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале Витербо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 мая 2019
Очень оригинальная по своей сути экскурсия! Когда заказывали, вообще не ожидали таких захватывающих новых знаний и впечатлений. Хотите погрузиться в настоящие средневековые улицы и узнать много нового, то вам сюда!
26 марта 2019
Большое спасибо Светлане за проведённую экскурсию !было познавательно !интересно!насыщенно и доступно рассказано!рекомендую этот городок к посещению в обществе Светланы!)
11 марта 2019
Замечательное знакомство с городом и его историей устроила нам Светлана.
Мы специально приехали на поезде из Рима.
Особенно понравилась всесторонняя подготовка гида, на любой вопрос у Светланы есть ответ, она обнаруживает всесторонние знания истории и обычаев не только Витербо, но и всей Италии
Обязательно порекомендуем своим знакомым
6 марта 2019
Были на экскурсии со Светланой 4 марта. Отличная экскурсия, продуманный маршрут, а Светлана - великолепная рассказчица, влюблённая в свой город. Всем, кто хочет насладиться прогулкой по старинным улочкам итальянского городка, очень рекомендую эту экскурсию! Огромное спасибо Светлане!!!
18 февраля 2019
Замечательная экскурсия и гид Светлана! Мы с мужем просто влюбились в Витербо! Город необыкновенный! И, конечно, огромное спасибо Светлане за удивительный и интересный рассказ! Без неё поездка не была б такой запоминающейся. Всем сомневающимся рекомендую поехать в этот сказочный город (тем более, ехать от Рима чуть меньше 2х часов) и побродить по древним улочкам со Светланой. :-)
8 января 2019
Светлана с первой минуты завоевала наше внимание.Экскурсия грамотно выстроена- по ходу традиционного шествия 3 сентября ;и завершается в храме с мощами святой Розы. Впечатление от повествования самые приятные, впрочем и от общения тоже. Сам городок милейший, атмосферный и уютный. Благодаря Светлане мы влюбились в него и непременно посетим Витебро вновь в сопровождении Светланы. Мои самые наилучшие рекомендации этому приятному человеку и чудесному гиду. Обращайтесь, не пожалеете ни на минуту

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