Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Трастевере - район Рима, застывший в Средневековье, перенесет нас во времена, когда обольщала до смерти молодых юношей синеглазая красавица Лукреция Борджиа, дочь Папы Римского Александра VI. Вместе с Рафаэлем потеряем голову от одного взгляда и любви Маргариты Лути Форнарины. Посетим старейшую аптеку в Европе и одну из первых христианских церквей - Святой Марии на Трастевере. Продолжим экскурсию возле знаменитых "Уст истины", перейдя через остров Тиберина, по древнейшему мосту Фабриция в еврейское гетто.
Программа
В ходе экскурсии вы увидите базилику Санта-Мария-ин-Космедин, "Уста Истины", театр Марчелло, Еврейский квартал (Гетто), остров Тиберина, мост Фабриция, фонтан Черепах, Кампо дей Фьори, дворец Спада, мост Сикста, район Трастевере, базилику Санта-Мария-ин-Транстевере, самую старую аптеку города, квартал Борджиа, а также окошко, через которое Рафаэль впервые увидел свою Форнарину.
Ответы на вопросы
Что не входит
Радионаушники (1, 5 евро/чел., обязательная услуга для групп более 3 человек). Оплата производится наличными на месте гиду в зависимости от числа участников группе
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.