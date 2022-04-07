Трастевере - район Рима, застывший в Средневековье, перенесет нас во времена, когда обольщала до смерти молодых юношей синеглазая красавица Лукреция Борджиа, дочь Папы Римского Александра VI. Вместе с Рафаэлем потеряем голову от одного взгляда и любви Маргариты Лути Форнарины. Посетим старейшую аптеку в Европе и одну из первых христианских церквей - Святой Марии на Трастевере. Продолжим экскурсию возле знаменитых "Уст истины", перейдя через остров Тиберина, по древнейшему мосту Фабриция в еврейское гетто.