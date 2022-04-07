Средневековье на Трастевере и Римское гетто

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

В целях оптимального использования оплачиваемого Вами времени работы гида место встречи предлагается назначить непосредственно в точке начала маршрута экскурсии.
Средневековье на Трастевере и Римское гетто
Средневековье на Трастевере и Римское гетто
Средневековье на Трастевере и Римское гетто
Средневековье на Трастевере и Римское гетто

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Святой Марии на Трастевере
  • Уста истины
  • Мост Фабриция
  • Холм Джаниколо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Трастевере - район Рима, застывший в Средневековье, перенесет нас во времена, когда обольщала до смерти молодых юношей синеглазая красавица Лукреция Борджиа, дочь Папы Римского Александра VI. Вместе с Рафаэлем потеряем голову от одного взгляда и любви Маргариты Лути Форнарины. Посетим старейшую аптеку в Европе и одну из первых христианских церквей - Святой Марии на Трастевере. Продолжим экскурсию возле знаменитых "Уст истины", перейдя через остров Тиберина, по древнейшему мосту Фабриция в еврейское гетто.

Программа

В ходе экскурсии вы увидите базилику Санта-Мария-ин-Космедин, "Уста Истины", театр Марчелло, Еврейский квартал (Гетто), остров Тиберина, мост Фабриция, фонтан Черепах, Кампо дей Фьори, дворец Спада, мост Сикста, район Трастевере, базилику Санта-Мария-ин-Транстевере, самую старую аптеку города, квартал Борджиа, а также окошко, через которое Рафаэль впервые увидел свою Форнарину.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Радионаушники (1, 5 евро/чел., обязательная услуга для групп более 3 человек). Оплата производится наличными на месте гиду в зависимости от числа участников группе
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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