3 отзыва оставили туристы

TicketsS – Гид из Венеции

Вас ждёт Дворец дожей, который по праву занимает одну из главных строчек в списке обязательных мест к посещению в Венеции.



Здесь в течение нескольких веков заседали правители самого сильного государства Средиземноморья.



В зданиях находился Верховный суд, тайная полиция, коллегия и сенат.



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