3 отзыва оставили туристы

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Билет во дворец Дожей

3.5
3 отзыва
TicketsS
TicketsS – Гид из Венеции
Вас ждёт Дворец дожей, который по праву занимает одну из главных строчек в списке обязательных мест к посещению в Венеции.

Здесь в течение нескольких веков заседали правители самого сильного государства Средиземноморья.

В зданиях находился Верховный суд, тайная полиция, коллегия и сенат.

Купив билет 🎫 в Дворец дожей прямо сейчас, вы сэкономите время на очередях в кассы и сможете без нервотрёпки насладиться величием этого уникального места.
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Билет во дворец Дожей
Билет во дворец Дожей
Великий памятник итальянской готической архитектуры, одна из главных достопримечательностей 🏛️ города.
Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты, оказывались, таким образом, у ног правителя Республики.
Вместе с собором Святого Марка, библиотекой Сан-Марко и другими зданиями Дворец дожей образует главный архитектурный ансамбль города.
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Palazzo Ducale
Билет во дворец Дожей
Билет во дворец Дожей
Билет во дворец Дожей
Билет во дворец Дожей

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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3 отзыва оставили туристы

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