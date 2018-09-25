17 отзывов оставили туристы

Всё спит — дворцы, каналы, люди,

Лишь призрака скользящий шаг,

Лишь голова на черном блюде

Глядит с тоской в окрестный мрак.

Что вас ожидает

Старинные секреты

Венеция — город 🏙️ с многовековой историей 📖, где каждый дворец, каждый камень был свидетелем тысячи и тысячи событий и историй. Мы пройдем вместе по самым неприметным закоулкам и проверим, существуют ли призраки на самом деле, а также отыщем в легендах ответы на вопросы:

Почему внешность бывает обманчива?

Почему нет ничего хуже незаконченных дел?

Что может произойти, если не выполнять свои обещания?

Почему появляются призраки?

Ирония любви или судьбы?

Кто нашел рецепт бессмертия?

В какие игры играют злые духи?

Почему один из венецианских дворцов стоит меньше, чем другие, но у него до сих пор нет хозяина?

Зачем нужны похороны?

Кто живет в темных водах Гранд Канала?

Что не стоит делать в новолуние и почему?

Осторожно! После знакомства с мистической стороной Венеции вы можете начать опасаться гулять 👣 по городу в ночное время суток.