17 отзывов оставили туристы

Всё спит — дворцы, каналы, люди, Лишь призрака скользящий шаг, Лишь голова на черном блюде Глядит с тоской в окрестный мрак.
Что вас ожидает
Старинные секреты Венеция — город 🏙️ с многовековой историей 📖, где каждый дворец, каждый камень был свидетелем тысячи и тысячи событий и историй. Мы пройдем вместе по самым неприметным закоулкам и проверим, существуют ли призраки на самом деле, а также отыщем в легендах ответы на вопросы:
Почему внешность бывает обманчива?
Почему нет ничего хуже незаконченных дел?
Что может произойти, если не выполнять свои обещания?
Почему появляются призраки?
Ирония любви или судьбы?
Кто нашел рецепт бессмертия?
В какие игры играют злые духи?
Почему один из венецианских дворцов стоит меньше, чем другие, но у него до сих пор нет хозяина?
Зачем нужны похороны?
Кто живет в темных водах Гранд Канала?
Что не стоит делать в новолуние и почему?
Осторожно! После знакомства с мистической стороной Венеции вы можете начать опасаться гулять 👣 по городу в ночное время суток.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добро пожаловать, или Benvenuti! Ориентируюсь в Венеции по камням, могу ходить по городу с закрытыми глазами, иногда чувствую, что голуби на площади Сан Марко здороваются со мной :) Меня зовут Максим, уже восьмой год я живу в Италии. Закончил университет в Венеции. Побывал в 37 странах. Работал разных сферах: от курьера до арт-директора. Сейчас я получил лицензию гида и просто люблю знакомить людей с настоящей Венецией! Считаю итальянскую кухню обязательной к дегустации, поэтому вместе с заказом экскурсии вы получите мой авторский гастро-гид по вкусным местам и небольшой авторский путеводитель с интересными местами и инструкциями, как попасть туда без очереди. Почти все фотографии в оформлении экскурсий сделаны мной. Единственный гид со своим катером! За более чем 5 лет провел более 1000 экскурсий, а это 9000+ км и 2000+ довольных туристов :) Если вам не понравится экскурсия, я готов вернуть деньги. Ваш личный путеводитель в мир Венеции, Максим.
Мы были впервые в Венеции, но решили заказать не обзорную экскурсию, а прогулку с Максимом по местам, не облюбованным туристами. И не пожалели - увидели прекрасную набережную канала Джудекка, пустые уютные площади, на которых дети играют в футбол, знаменитую галатерию "У Нико", в которой обязательно надо попробовать мороженое... Что приятно, Максим отправил нам список кафе и ресторанчиков, в которых можно действительно вкусно перекусить и выпить коктейль. Ну и, безусловно, интересный рассказ о районе Дорсодуро.
Ирина
6 февраля 2018
Максим отличный гид. Видно, что он увлечён своим делом. Желаю всем приятных прогулок.
Елена
7 ноября 2017
Все понравилось. Увидели Венецию, которую самим бы не удалось увидеть! Спасибо Максиму! Приятный молодой человек, и даёт полезные советы. Так же помогинам с обратным трансфертом!
Олег
16 августа 2017
Максим очень интересно и непринужденно провел приятную и познавательную прогулку. Духи и призраки Венеции учтиво расступались перед нами в узких улочках. Удалось увидеть Прекрасную Турчанку. Спасибо за приятный день!
Ксения
2 января 2017
Большое спасибо Максиму за экскурсию по мистической Венеции - маршрут понравится тем, кто уже видел основные достопримечательности города. Максим показал интересные места в городе, которые мы сами бы не нашли во время нашего путешествия. Также он готов был отвечать и на бытовые вопросы, связанные с Венецией, а не исключительно по теме экскурсии, что было приятно. Очень приятным бонусом также оказалось посещение винотеки, которое восполнило силы для продолжения экскурсии. И очень полезным оказался список ресторанов, которые посоветовал посетить Максим - удалось попасть в некоторые из них, ни в одном не разочаровались. Спасибо большое!
Евгений
14 апреля 2016
Отличный собеседник и экскурсовод! Прошли по тем местам где и не догадались бы) в конце получили бонус в виде наводки на одно отличное место где наелись от пуза морепродуктами и прониклись атмосферы старого города)
Наталья
4 февраля 2016
Экскурсия с Максимом прошла прекрасно! Ненавязчиво, легко и интересно. Максим охотно отвечал на наши вопросы, в том числе выходящие за рамки темы экскурсии, дал нам полезные советы и рекомендации по привлекательным венецианским местам. Спасибо за интересно проведённое время!
Ilya
25 января 2016
Максим провел отличную экскурсию. Рассказал интересные вещи по теме экскурсии и показал отличные места для ужина. Интересен в общении, не академически ведет экскурсию.
Антонина
4 августа 2015
Большое спасибо Максиму за позитивную, интересную экскурсию. Мы отлично пообщались, узнали много нового об Италии, Венеции, итальянцах. Посетили много интересных мест, послушали истории-легенды. Приятный бонус - Максим делает отличные фото, так что это экскурсия с фотосессией;) спасибо! Всем рекомендуем! Не пожалеете!
Мария
12 июля 2015
Максим молодец. Профессионально делает свое дело. Но самое главное, что он добрый, душевный человек. Он стал настоящим подарком в первый день нашей романтичной недели в Венеции. Без его советов она точно была бы иная. Спасибо, Максим!!!!!!!!!
Марк
16 июня 2015
Экскурсией остались довольны. Максиму высказываем свою благодарность.
Ирина
30 марта 2015
Большое спасибо Максиму за экскурсию по почти нетуристической Венеции. НЕстандартно, НЕбанально, интересно! Исторические факты, конечно, присутствуют, но с легкостью вписываются в истории, которые Максим рассказывает, и не производят впечатления скучного "учебника". Отдельное СПАСИБИЩЕ за открытие нескольких нетуристических едальных и питейных заведений, жаль, что экскурсия была в последний наш день в Венеции, а то бы мы УХХХ ))) Надеемся, что в следующий раз состоится экскурсия на так привлекающий нас Остров Проклятых :) Спасибо еще раз! Дима и Ира
Юлия
5 января 2015
Спасибо Максиму!!! Приятно удивил нас и сына. Показал Венецию с еще одной необычной и прекрасной её стороной. Отличный собеседник и отличный гид.
Людмила
17 августа 2014
Максим, спасибо! Экскурсия очень понравилась, дети в восторге.
Светлана
14 августа 2014
Большое спасибо Максиму! Экскурсия была необыкновенно интересна. Увидели совершенно другую Венецию. Очень познавательно и захватывающе. Светлана.