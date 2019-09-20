33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В мире считанное количество настолько космополитичных городов, как Венеция. Даже на одном из первых его зданий есть барельефы людей разных национальностей. Это город, который уравнивает всех: правителей и бродяг, знатных и бедняков, воров и законопослушных, старых и молодых, как на карнавале, где все носят маски. Вы пройдёте по знаменитым площадям и мимо великолепных палаццо, узнаете историю Республики с истоков и поймёте, почему карнавальная маска — всего лишь материальное воплощение того венецианского духа, который царит на улицах города.

Что вас ожидает

Лицом к лицу с гордой Республикой

Стоя на площади Сан-Марко — политического и религиозного сердца Венеции, мы поговорим о временах расцвета Республики Святого Марка, богатой, стремившейся сражать приезжих наповал при первом же впечатлении. Вы узнаете, как выглядела площадь раньше, где «гостил» Наполеон во время вторжения в город, и увидите визитные карточки Венеции: её каналы с плывущими по ним гондолами, Мост вздохов, колонны Святого Марка и покровителя города – Святого Теодора. Мы пройдём мимо знаменитого кафе «Флориан», мимо старых средневековых тюрем и изящной лоджетты. И, единожды поздоровавшись с Венецией, вы пленитесь её видами в тот же момент.

Венецианские истории

Венеция полна символов и зашифрованных посланий, которые вы с моей помощью научитесь читать. На часовой башне вы обнаружите бронзовые статуи, олицетворяющие время ушедшее и время грядущее, а по роскошному сине-золотому циферблату научитесь определять не только время, но и фазу луны и текущий знак зодиака. Я расскажу вам секрет «долголетия» Республики и местные легенды: о том, как «Старуха с кувшином» смогла спасти Венецию от заговора и к чему это привело; о том, как тело апостола Сан-Марко переправили в базилику александрийские купцы; о том, как дож и духовенство передавали город Наполеону, и многом другом.

Национальная библиотека, Дзекка и городские секреты

О многих венецианских достопримечательностях можно говорить часами. Вы узнаете, что в числе ценнейших рукописей, хранящихся в национальной венецианской библиотеке Марчиана, два свитка «Илиады» V и VI веков и самая первая книга, напечатанная в Венеции. Почему венецианский монетный двор назывался Дзекка, а его необычная продукция принималась к оплате по всей Европе. Что на площади Сан-Марко называют «хозяином дома», где находятся Славянская Набережная, а где Сан-Заккария и какая история связывает её с шапкой дожа и подарком монахинь. Мы поговорим о венецианских церквях и приютах, школах и различных слоях населения, живших в городе в разные времена. Все истории, слухи и маленькие тайны Венеции соберутся в неповторимый образ, который вы увезёте с собой.