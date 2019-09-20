33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть подлинную Венецию и погрузиться в водоворот событий её истории

Юлия
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Юлия – ваш гид
В мире считанное количество настолько космополитичных городов, как Венеция.

Даже на одном из первых его зданий есть барельефы людей разных национальностей.

Это город, который уравнивает всех: правителей и бродяг, знатных и бедняков, воров и законопослушных, старых и молодых, как на карнавале, где все носят маски.

Вы пройдёте по знаменитым площадям и мимо великолепных палаццо, узнаете историю Республики с истоков и поймёте, почему карнавальная маска — всего лишь материальное воплощение того венецианского духа, который царит на улицах города.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии33 отзыва
4.91
Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики

Что вас ожидает

Лицом к лицу с гордой Республикой
Стоя на площади Сан-Марко — политического и религиозного сердца Венеции, мы поговорим о временах расцвета Республики Святого Марка, богатой, стремившейся сражать приезжих наповал при первом же впечатлении. Вы узнаете, как выглядела площадь раньше, где «гостил» Наполеон во время вторжения в город, и увидите визитные карточки Венеции: её каналы с плывущими по ним гондолами, Мост вздохов, колонны Святого Марка и покровителя города – Святого Теодора. Мы пройдём мимо знаменитого кафе «Флориан», мимо старых средневековых тюрем и изящной лоджетты. И, единожды поздоровавшись с Венецией, вы пленитесь её видами в тот же момент.

Венецианские истории
Венеция полна символов и зашифрованных посланий, которые вы с моей помощью научитесь читать. На часовой башне вы обнаружите бронзовые статуи, олицетворяющие время ушедшее и время грядущее, а по роскошному сине-золотому циферблату научитесь определять не только время, но и фазу луны и текущий знак зодиака. Я расскажу вам секрет «долголетия» Республики и местные легенды: о том, как «Старуха с кувшином» смогла спасти Венецию от заговора и к чему это привело; о том, как тело апостола Сан-Марко переправили в базилику александрийские купцы; о том, как дож и духовенство передавали город Наполеону, и многом другом.

Национальная библиотека, Дзекка и городские секреты
О многих венецианских достопримечательностях можно говорить часами. Вы узнаете, что в числе ценнейших рукописей, хранящихся в национальной венецианской библиотеке Марчиана, два свитка «Илиады» V и VI веков и самая первая книга, напечатанная в Венеции. Почему венецианский монетный двор назывался Дзекка, а его необычная продукция принималась к оплате по всей Европе. Что на площади Сан-Марко называют «хозяином дома», где находятся Славянская Набережная, а где Сан-Заккария и какая история связывает её с шапкой дожа и подарком монахинь. Мы поговорим о венецианских церквях и приютах, школах и различных слоях населения, живших в городе в разные времена. Все истории, слухи и маленькие тайны Венеции соберутся в неповторимый образ, который вы увезёте с собой.

Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики
Неповторимый дух Республики

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Рада представиться — Юлия, лицензированный сопровождающий по Венеции и Италии! Родилась в Украине, рядом с Киевом, но выросла в солнечной Одессе. Далее — Киев и Университет Театра, Кино и Телевидения им. Карпенко-Карого. Актерский факультет. C 2006 года живу в Венеции и сотрудничаю с туристическими компаниями. Встречала и сопровождала наших путешественников на прогулках по Венеции, Милану, Флоренции, Риму. Автор индивидуальных программ: культурно-познавательных, эногастрономических, с активным и пассивным отдыхом. Все это привело к сдаче государственного экзамена в Венеции и получению лицензии сопровождающего. Моя работа дает мне возможность знакомить людей с прекраснейшим городом мира. Буду рада видеть вас в Италии!
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2019
Юлия встретила нас у нашей квартиры в Венеции и провела по улочкам еврейского гетто, через суету утреннего рынка Риальто, показала потрясающие виды с высоты здания бывшего немецкого гетто и конечно рассказала про часы на башне площади Сан Марко и собор Сан Марко. Экскурсия была представлена в очень интересной форме. Нам ни на минуту не было скучно, особенно, потому что у Юлии прекрасное чувство юмора. От всей экскурсии осталось ощущение легкости и загадки этого прекрасного города - Венеции.
29 августа 2019
Добрый день! Были на экскурсии с Юлией, два взрослых и ребенок 9 лет. Заинтересовать ребенка не получилось, да и не пыталась. Информации было много, но не сруктуирована. Прыгала с темы на тему. Да и рассуждений не по теме много, не буду уточнять.... В общем первое впечатление смазано, но мы сами потом проходили и посмотрели намного больше за тоже время. Хочется вернуться, но к выбору гида подойдем более основательно.
19 августа 2019
Отличная, профессиональная экскурсия. Можно сказать, что стандарт. Всё по теме, много фактологии и повествования, хорошо выверено по времени.
16 августа 2019
Я, пока еще, нечасто беру экскурсии (это всего второй раз и сложно сравнивать), но могу с твердой уверенностью сказать, что экскурсия по Венеции понравилась всей нашей семье, включая 9-летнего сына. Мы узнали много фактов из истории Венеции, включая особенности выбора правителей города со времени его основания, прошлись по красивым улочкам, на которых нет туристов, посетили места для отличных фотографий и даже мимо очереди попали на забронированную для нас Юлией смотровую площадку. Перед экскурсией Юлия рассказала, где можно припарковать автомобиль и встретила нас рядом с парковкой. По окончании экскурсии, через 2 часа, Юлия ответила на все дополнительные вопросы, помогла по нашей просьбе забронировать столик в ресторане, чтобы мы восполнили свои силы и объяснила, что можно посмотреть дополнительно после экскурсии, где проще арендовать гондолу с красивым маршрутом и как вернуться в исходную точку, откуда началась экскурсия.
Конечно, за два часа осмотреть весь город невозможно. Можно прогуляться и самому, но без знания истории - совсем неинтересно. Надеюсь, что когда мы будем в следующий раз в Венеции - Юлия нам расскажет еще очень много интересного :)
13 августа 2019
Очень славно с Юлией погуляли по красивым местам Венеции и стало понятно, что дух Республики живой))) Спасибо)
6 июля 2019
Экскурсия прошла замечательно, на одном дыхании, Юля очень лёгкая в общении, приветливая, осведомлена во всех вопросах, касаемых Венеции; с чувством юмора, одним словом, мы были довольны выбором гида! Рекомендуем! Не пожалеете!!!
27 июня 2019
Профессионально и с душой. Спасибо!
12 июня 2019
Спасибо, Юлии за интересно и плодотворно проведенное время. Экскурсия "пролетела" незаметно( как говорится на одном дыхании), но дала представление о городе, людях и самых интересных событиях и местах в Венеции. Юлия, не только интересный, ответственный и знающий разказчик, но и очень приятная великодушная девушка, которая войдя в нашу сложную ситуацию, смогла пойти нам на встречу и в последний момент перенести время экскурсии. За это ей большое спасибо. Александр и Екатерина.
10 июня 2019
Великолепная экскурсия, не утомительно, 2 часа пролетели не заметно, пересекли всю Венецию по маленьким улочкам, обратно воспользовались водным трамвайчиков. Наша гид Юлия великолепно справилась со своей задачей, настоящий профессионал своего дела......
12 мая 2019
Огромное спасибо Юлии за содержательную и увлекательную экскурсию! Узнала много интересного об истории Венеции и жизни ее жителей. Кроме того, Юля необычайно позитивный, веселый, доброжелательный и отзывчивый человек. Дала много полезных советов, зарядила хорошим настроением на весь день. Очень рекомендую эту экскурсию!
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