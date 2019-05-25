26 отзывов оставили туристы

Венеция — это необычный город 🏙️, несмотря на то, что в нем осталось всего лишь 60 000 жителей, количество туристов, которые его посещают — около 40 миллионов!

Говорят, что город 🏙️, хоть и медленно, но уверенно погружается под воду, поэтому нужно спешить познакомится с этим произведением искусства до того, как оно исчезнет!

Здесь нет машин, нет проспектов и обычных дорог, а вместо всего этого есть немыслимое количество каналов, мостов, лодок и гондол. Вместо этого вас встретят тысячи узеньких переулков переплетающихся в лабиринт, в котором очень легко заблудиться, даже с картой, а про GPS можно забыть, потому что эти улочки настолько узкие, что сигнал спутника туда не доходит.

Программа

Мы увидим все основные достопримечательности:

Площадь Сан Марко

Собор Сан Марко

Мост Вдохов

Дворец Дожей

Колокольня Сан Марко

Знаменитое кафе «Флориан»

Главная городская набережная с видом на венецианскую лагуну и остров 🏝️ Сан Джорджио

Мост Академии

Мост Риальто

Большой канал

Церковь ⛪ Санта Мария делла Салюте

«Набережная неисцелимых», воспетая Бродским

Мост Кулаков

Punta della Dogana (Пунта делла Догана)

А также узнаем: — почему Венеция называется Венецией? — что пьют все венецианцы? — что такое трамедзино и с чем его едят? — какова глубина каналов? — кто смог сбежать из венецианской тюрьмы и как это ему удалось? — на скольких сваях стоит мост Риальто? — почему венецианцы не ходят между двух колонн рядом с Дворцом Дожей? — что делал Галилео Галилей в Венеции? — Как были украдены мощи Святого Марка и привезены в Венецию?

Всё это и многое другое ждет вас!

Мы пройдем все знаковые места для венецианцев, и да, традиционно покормим голубей и сфотографируемся с ними на площади Сан-Марко, никто не должен уезжать из Венеции без таких фотографий. Попробуем самый вкусный итальянский кофе, самое вкусное мороженое и заглянем в настоящую венецианскую кондитерскую.

Организационные детали

Цена указана за группу из 2 человек.