26 отзывов оставили туристы

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Обзорная Венеция: от В до Я

Основные достопримечательности и особенности итальянской жизни на увлекательной прогулке по городу

5
26 отзывов
Maksim
Maksim – Гид из Венеции
Со мной вы сможете спокойно наслаждаться городом не отвлекаясь на карту и не боясь заблудиться, а я в это время буду не только рассказывать и показывать основные достопримечательности 🏛️ города, но рассказывать об особенностях итальянской жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От €225 за экскурсию

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Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я

Венеция — это необычный город 🏙️, несмотря на то, что в нем осталось всего лишь 60 000 жителей, количество туристов, которые его посещают — около 40 миллионов!

Говорят, что город 🏙️, хоть и медленно, но уверенно погружается под воду, поэтому нужно спешить познакомится с этим произведением искусства до того, как оно исчезнет!

Здесь нет машин, нет проспектов и обычных дорог, а вместо всего этого есть немыслимое количество каналов, мостов, лодок и гондол. Вместо этого вас встретят тысячи узеньких переулков переплетающихся в лабиринт, в котором очень легко заблудиться, даже с картой, а про GPS можно забыть, потому что эти улочки настолько узкие, что сигнал спутника туда не доходит.

Программа

Мы увидим все основные достопримечательности:

  • Площадь Сан Марко
  • Собор Сан Марко
  • Мост Вдохов
  • Дворец Дожей
  • Колокольня Сан Марко
  • Знаменитое кафе «Флориан»
  • Главная городская набережная с видом на венецианскую лагуну и остров 🏝️ Сан Джорджио
  • Мост Академии
  • Мост Риальто
  • Большой канал
  • Церковь ⛪ Санта Мария делла Салюте
  • «Набережная неисцелимых», воспетая Бродским
  • Мост Кулаков
  • Punta della Dogana (Пунта делла Догана)

А также узнаем: — почему Венеция называется Венецией? — что пьют все венецианцы? — что такое трамедзино и с чем его едят? — какова глубина каналов? — кто смог сбежать из венецианской тюрьмы и как это ему удалось? — на скольких сваях стоит мост Риальто? — почему венецианцы не ходят между двух колонн рядом с Дворцом Дожей? — что делал Галилео Галилей в Венеции? — Как были украдены мощи Святого Марка и привезены в Венецию?

Всё это и многое другое ждет вас!

Мы пройдем все знаковые места для венецианцев, и да, традиционно покормим голубей и сфотографируемся с ними на площади Сан-Марко, никто не должен уезжать из Венеции без таких фотографий. Попробуем самый вкусный итальянский кофе, самое вкусное мороженое и заглянем в настоящую венецианскую кондитерскую.

Организационные детали

Цена указана за группу из 2 человек.

Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я
Обзорная Венеция: от В до Я

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maksim
Maksim
Добро пожаловать, или Benvenuti! Ориентируюсь в Венеции по камням, могу ходить по городу с закрытыми глазами, иногда чувствую, что голуби на площади Сан Марко здороваются со мной :) Меня зовут Максим, уже восьмой год я живу в Италии. Закончил университет в Венеции. Побывал в 37 странах. Работал разных сферах: от курьера до арт-директора. Сейчас я получил лицензию гида и просто люблю знакомить людей с настоящей Венецией! Считаю итальянскую кухню обязательной к дегустации, поэтому вместе с заказом экскурсии вы получите мой авторский гастро-гид по вкусным местам и небольшой авторский путеводитель с интересными местами и инструкциями, как попасть туда без очереди. Почти все фотографии в оформлении экскурсий сделаны мной. Единственный гид со своим катером! За более чем 5 лет провел более 1000 экскурсий, а это 9000+ км и 2000+ довольных туристов :) Если вам не понравится экскурсия, я готов вернуть деньги. Ваш личный путеводитель в мир Венеции, Максим.
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26 отзывов оставили туристы

25 мая 2019
Однозначно очень высокий уровень компетенции ! Беспрерывный поток информации и своевременные паузы. Однозначно рекомендуем людям, которым действительно интересна информация и ее подача, посетили очень много интересных мест не только основных, достопримечательностей, и прекрасных где было очень мало туристов в субботу. Получили отличный гид после экскурсии что посетить
18 мая 2019
Великолепное знание истории и действительности сегодняшней Венеции! Продуманная интересная программа, а подача ее гидом — это простоНаслаждение! Всем рекомендуем именно Максима🤝✊👍
3 мая 2019
Очень рекомендуем экскурсию по Венеции с Максимом, содержательно и интересно. Кроме того, Максим посоветует вам действительно хорошие и вкусные рестораны, сделает отличные фотографии на фоне лучших видов, а также даст рекомендации по вашему дальнейшему маршруту по городу. Спасибо большое нашему гиду и Трипстеру, отлично провели день в Венеции!
23 апр 2019
Очень понравилась необычная подача материала экскурсии. Очень разносторонний гид, готов «с ходу» переключиться на любую другую тему в рамках экскурсии. Например гастрономия Венеции, архитектура, образ жизни венецианцев и многое другое. Впечатляет, что Максим, отработав экскурсию продолжает общение с клиентом, всегда ответит на вопрос и поможет с советом.
7 апр 2019
Наше знакомство с Венецией началось на экскурсии с Максимом. Он удивительным образом сумел ненавязчиво познакомить с историей города, не загромождая свой рассказ цифрами, датами, провёл по очень интересным местам, периодически мы останавливались на очень вкусное мороженое или необычный кофе. Кроме того, Максим дал много полезной информации как провести остальное время в Венеции, куда сходить, где покушать, как добраться. Все три дня мы жили, пользуясь его советами, поэтому сложилось впечатление, что он сопровождал нас не 3 часа, а все три дня!
16 мар 2019
В первый день пребывания в Венеции были на экскурсии с гидом Максимом. Максим познакомил нас с городом и показал красивые видовые точки. Понравилась энергичность гида, его энтузиазм и желание сделать экскурсию максимально комфортной для всех участников. Спасибо! Мы прекрасно провели время и немного сориентировались в городе.
7 авг 2018
Гид Максим нам с супругой очень понравился. Очень хорошо знает Венецию. Молодой и энергичный) Экскурсия была содержательной, активной и интересной. Спасибо еще раз!
26 июн 2018
Провели прекрасный день в Венеции! Интересная и необычная подача информации! Максим прекрасно знает город и его историю. Мы прошли по укромным улочкам, скрытым от толп туристов слушая увлекательные факты. А ещё, в подарок, мы получили путеводитель по самым вкусным и интересным местам Венеции (такого вкусного мороженного я не ела никогда!). Остались под большим впечетлением от экскурсии и прекрасного города. Спасибо огромное!
11 июн 2018
Максим проводил для нас обзорную экскурсию по Венеции, и нам очень понравилось! Гид открытый и дружелюбный, знающий досконально город, в котором живет. На экскурсии показал и рассказал много того, чего не встретишь в справочниках и интернете! Порекомендовал хорошие ресторанчики «не для туристов» и места, которые мы можем посетить самостоятельно! Всем рекомендуем этого гида!
1 мая 2018
Максим - заинтересованный активный гид, любящий и знающий свой город. Ведет экскурсию гибко, не забывая линию разговора, при это свободно отклоняется от темы, отвечая на вопросы, и потом спокойно возвращается на линию основного повествования. Мы посмотрели самые популярные места Венеции, прокатились на вапоретто на другой остров и посмотрели Венецию с колокольни. Конечно, ходить по самым популярным местам нелегко по причине огромного количества туристов. Поэтому соглашайтесь, если Максим будет предлагать экскурсию на очень раннее время. Нам он сказал, что самое лучшее время для обзорной экскурсии - время рассвета- 6 часов утра.
15 апр 2018
Выбрала гида Максима за 2 дня до путешествия. По отзывам и интуитивно. Не ошиблась. Было ощущение, что мы знакомы... Максим молодой, но весьма талантливый рассказчик и знаток Венеции. Очень необычно начал экскурсию, продолжил не спеша и не растягивая. Мы совершенно не устали с супругом. Напротив, после нашей прогулки, которая продлилась почти 3 часа, мы гуляли и гуляли по великолепному городу, наполненные интересными рассказами и фактами о нём благодаря Максиму. Понравилось, что были приятные остановки на посмотреть-рассмотреть что-то, на перекусить, прокатиться на катере.... Мы получили несколько ценных рекомендаций и по тому, где ещё можно вкусно, по-венециански и не слишком дорого покушать, информацию о транспорте (предстояла поездка). Более того, Максим был постоянно на связи и помогал, отвечая на мои вопросы до, во время и даже после нашей прогулки, оперативно отвечая в мессенджере. Удивил скоростью отправки наших фото и паролей-явок в день экскурсии. Приятный парень, замечательный собеседник, увлечённый городом и, действительно, его знающий. Вы будете ходить по хитрым улочкам, минуя туристические. Пить лучший кофе и горячий шоколад в городе в прикуску с божественным круассаном. Вас будут фотографировать на фоне лучших видов города... В общем, заказывайте смело и получайте удовольствие от Венеции в компании с Максимом! А мы благодарим тебя, Максим, от всей души. Мы ужинали в QUADRI и это был полный восторг! Уже рекомендуем тебя нашим друзьям. Будем помнить всегда, это точно. И, кто знает, возможно, встретимся ещё раз :-)
10 апр 2018
Экскурсия прошла замечательно!!! Мы были вдвоем с сестрой. Спасибо Максиму за прекрасную прогулку по Венеции! Максим увлекательно рассказывает, и мы сразу погрузились в волшебную атмосферу города. Интересный маршрут в удобном прогулочном ритме с необходимыми остановками на кофе, коктейли и, конечно же, фото, которые Максим с удовольствием помогал нам делать. Прогулка прошла на одном дыхании, легко с юмором, как будто в компании старого доброго друга! Нам очень понравилось. Обязательно буду рекомендовать Максима своим друзьям, и в следующий приезд с удовольствием продолжу знакомство с Венецией на других экскурсиях Максима! Еще раз спасибо большое Максиму за незабываемые впечатления о Венеции!
11 окт 2017
Мы довольны экскурсией, Максим не загружал обильной информацией, а рассказывал в лёгкой для восприятия форме, попутно отвечая на все вопросы, терпеливо помогал в оргвнизационных вопросах. Спасибо!
Анастасия
18 сен 2017
Огромное спасибо Максиму за чудесный день в Венеции! Несмотря на невероятное количество других туристов нам всё-таки удалось увидеть тихую безлюдную Венецию! Максим хорошо знает город и ориентируется в нем, наверное, даже с закрытими глазами! Спасибо за увлекательную историю и важные советы! Когда вернёмся в Венецию, обязательно снова обратимся к Максиму за усилением впечатлений от города!
16 авг 2017
Очень интересно и увлекательно! Стоит познакомиться с Венецией через Максима!!!
Ещё 11 отзывов

Maksim проводит ещё 1 экскурсию

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