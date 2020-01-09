9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Прогулке по Большому каналу предшествует получасовой рассказ на берегу об истории Венеции, о том как строился город и об истории гондол.

Когда будем на воде, мы увидим самые интересные строения Большого канала и поговорим об их истории. Рассмотрим Золотой дом XV века — пример венецианской готики. Познакомимся с самым первым дворцом Большого канала, знаменитого тем, что в нем родились открыватели островов Зеленого Мыса. Иной тип архитектуры запечатлен во дворце Дарио, фасады которого облицованы разноцветным мрамором. Этот шедевр — выдающийся образец венецианского Возрождения, печально знаменит тем, что его владельцы плохо заканчивают свою жизнь и он до сих пор стоит без хозяина. Посмотрим дома, увековеченные мозаиками и шпилями на крышах. Я расскажу об инженерных изобретениях венецианских архитекторов, которые помогли спасти город от многочисленных пожаров, наводнений и эпидемий чумы.

Мы насладимся красотой моста Риальто, который является одним из символов города, и я расскажу легенду, связанную с его строительством, одну из самых страшных легенд в истории города.

Все каналы, омывающие дворцы и дома Венеции, имеют довольно-таки своеобразную форму, поэтому подплыть к ним могут только гондолы. Извилистые узенькие тротуары («капли») выходят к большим площадям («кампи»), или к меньшим площадям («кампиэлли»), или же вообще к таким дворам, у которых имеется один-единственный вход («корта»).

На юго-восточном конце Большого канала расположена церковь Санта-Мария-делла-Салюте. Мы поговорим о городе времен свирепой эпидемии чумы. 21 ноября каждого года лодки выстраиваются около церкви в ряд и образуют через канал импровизированный мост, по которому паломники могут пройти в церковь на молебен.

Большой канал приведет нас на площадь, которую Наполеон назвал красивейшим в мире салоном, — Сан Марко, где можно увидеть самые знаменитые памятники Венеции.