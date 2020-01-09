9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей великолепных зданий Большого канала на водной прогулке

Наталья
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Наталья – ваш гид
Большой канал (или, как его еще называют, Гранд-канал) рассекает Венецию в форме буквы S.

На протяжении почти четырех километров пред вашим взором предстанут лишь роскошные дворцы да живописные дома.

Здесь все необычно! Я расскажу, как все устроено в городе на воде, обращу ваше внимание на архитектурные украшения весьма необычной формы и пропорций, на сложные ажурные узоры.
26 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 1 час
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Fondaco dei Tedeschi
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У этой экскурсии9 отзывов
3.56
По Большому каналу
По Большому каналу

Программа

Прогулке по Большому каналу предшествует получасовой рассказ на берегу об истории Венеции, о том как строился город и об истории гондол.

Когда будем на воде, мы увидим самые интересные строения Большого канала и поговорим об их истории. Рассмотрим Золотой дом XV века — пример венецианской готики. Познакомимся с самым первым дворцом Большого канала, знаменитого тем, что в нем родились открыватели островов Зеленого Мыса. Иной тип архитектуры запечатлен во дворце Дарио, фасады которого облицованы разноцветным мрамором. Этот шедевр — выдающийся образец венецианского Возрождения, печально знаменит тем, что его владельцы плохо заканчивают свою жизнь и он до сих пор стоит без хозяина. Посмотрим дома, увековеченные мозаиками и шпилями на крышах. Я расскажу об инженерных изобретениях венецианских архитекторов, которые помогли спасти город от многочисленных пожаров, наводнений и эпидемий чумы.

Мы насладимся красотой моста Риальто, который является одним из символов города, и я расскажу легенду, связанную с его строительством, одну из самых страшных легенд в истории города.

Все каналы, омывающие дворцы и дома Венеции, имеют довольно-таки своеобразную форму, поэтому подплыть к ним могут только гондолы. Извилистые узенькие тротуары («капли») выходят к большим площадям («кампи»), или к меньшим площадям («кампиэлли»), или же вообще к таким дворам, у которых имеется один-единственный вход («корта»).

На юго-восточном конце Большого канала расположена церковь Санта-Мария-делла-Салюте. Мы поговорим о городе времен свирепой эпидемии чумы. 21 ноября каждого года лодки выстраиваются около церкви в ряд и образуют через канал импровизированный мост, по которому паломники могут пройти в церковь на молебен.

Большой канал приведет нас на площадь, которую Наполеон назвал красивейшим в мире салоном, — Сан Марко, где можно увидеть самые знаменитые памятники Венеции.

Организационные детали

Для проведения экскурсии необходимо дополнительно оплатить транспорт. Выбирать можно исходя из личных предпочтений и расходов:

  • 7,5 евро/человек — трамвайчик;
  • 100 евро/группа — полчаса на гондоле;
  • 120 евро/группа до 4 чел — полчаса на водном такси.
По Большому каналу
По Большому каналу
По Большому каналу
По Большому каналу
По Большому каналу
По Большому каналу
По Большому каналу

Экскурсия проводится в среду в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура Fondaco dei Tedeschi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Спасибо Натальи, за экскурсию! Гид увлечённо и интересно рассказала о достопримечательностях, маршрут удобно составлен. Порекомендовала хороший ресторан, который мы посетили после окончания экскурсии. Показала и подсказала нам табло ,т . к дальше мы поедем на скоростном поезде во Флоренцию. Впечатления прекрасные. Рекомендую Наталью, как интересного и профессионального гида !
16 мая 2019
Интересная и познавательная мини-экскурсия. Времени, конечно, мало, можно узнать только об основных зданиях. Для меня минусом явилось то, что Наталья рассказала о различных зданиях на Гранд канале, но совсем не осветила историю самой Венеции. Т.е. постройки остались как бы без исторического контекста.
Цена получается очень высокой: 100 за экскурсию, плюс стоимость гондолы или катера. За час - это, конечно, перебор.
28 марта 2019
Сплошная дурилка! Начиная с замены гида (приехала подруга), изменения времени и заканчивая самой экскурсией.... почти ничего из того, что заявлено в аннотации на сайте мы не услышали ( что, впрочем вполне объясняется заменой гида). Поездка на гондоле большей своей частью проходила не по Большому каналу(( поэтому всё великолепие Венеции с воды.. мы, увы, не ощутили... Вобщем, рекомендую более ответственно подходить в выбору гида!!!! Читайте отзывы...
13 марта 2019
Была небольшая организационная несогласованность по поводу места начала экскурсии, но Наталья всё разрешила с необычайной легкостью.
Чувствуется, что Наталья очень образованный, любящий своё дело человек. Необычайно хороший рассказчик. Глубина владения материалом -> 5++.
Отдельное ей спасибо за проявленную человеческую чуткость и участие в отношении одного прихворавшего члена экскурсии.
10 января 2019
Этих денег данная экскурсия не стоит! Экскурсовод Наталья все время куда-то торопилась, быстро проговорила содержание и бросила нас у гондол!!! 100€ за 30 минут это круто!!! И ещё заплатили за гондолы. Экскурсовод на гондолах с нами не пошла, хотя в описании экскурсии указано, что экскурсовод продолжит рассказ на воде!!!!! Этого не случилось.
11 ноября 2018
Огромное спасибо за непринужденную легкую и романтическую экскурсию, прекрасное знакомство с Венецией
8 ноября 2018
Нормальная прогулка, с элементами "приключения" из-за высокой воды. Недостатки- некоторая бессистемность подачи информации, сейчас перед написанием отзыва перечитала анонс на экскурсию и с удивлением обнаружила, что не было даже упоминания о половине заявленного в описании. Считаю, что комфортность общения с экскурсоводом Натальей не компенсирует недостаточную информативность самой экскурсии и невыполнение ею же заявленной программы. Возможно проблемы связаны с погодными условиями.
7 ноября 2018
Экскурсию проводила Наталья - замечательный гид и приятный в общении человек! Экскурсия небольшая и я рекомендую ее тем, кто впервые в Венеции, чтобы почувствовать всю красоту этого города нужно проехать по Большому Каналу. Нам рассказали много интересных фактов о большинстве зданий, которые мы проезжали, с рассказом об истории города. И если позволяют финансы прокатитесь на катере, это того стоит.
5 мая 2015
Тем, кто выберет вариант с трамваем, будет полезно знать, что за 84 евро+стоимость своих билетов на трамвай+билет гиду вы получите 30 минут экскурсии по воде (столько идет трамвай) и 10 минут разговора на берегу. У вас заберут ваши билетики (сказав, что они действуют еще 20 минут), потом вы узнаете, что могли по ним весь день кататься. Никакого цельного интересного рассказа о городе или канале, самая поверхностная информация, как-будто вам прочитали первую страничку путеводителя. С такой недобросовестностью я еще никогда в Европе не сталкивалась. Есть еще много мелких и неприятных моментов, но это основное.

Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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