С самого зарождения Венеции эта водная артерия была главной в городе. Вдоль нее сначала строили просто дома и хижины, а потом — дворцы. Иметь дом здесь было престижно, со временем это стало подтверждением высокого статуса и богатства. Самые красивые 🤩 дворцы расположены на Канале Гранде, недаром его называют красивейшей улицей мира.

Вдоль Гранд канала нет набережной. Все здания смотрят на главную артерию города и многие имеют собственные причалы. Великий канал омывает 5 из 6 районов Венеции, через него переброшено 4 красивейших моста.

Запишитесь на русские экскурсии 🧭 по Венеции, чтобы осмотреть самые главные достопримечательности 🏛️. Это один из самых приятных и необычных способов познакомиться с городом, так как ваши ноги будут отдыхать, а глаза — наслаждаться великолепием города.

Эта экскурсия ⛳ по Венеции отличается неторопливостью и расслабляющей атмосферой. Ее можно продолжить катанием по внутренним каналам или дополнить пешей прогулкой по городу с осмотром тех интересных архитектурных и исторических памятников, которые не видно с воды.

Дополнительно можно отведать лучшие блюда местной кухни 🥧 или посетить мастер-класс по изготовлению масок. Тогда вы увезете с собой незабываемый сувенир 🎁 дополнительный час, оплачивается отдельно.