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Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
Главный канал Венеции — Канал Гранде — прекрасен в любое время года. Его не просто так называют Великим. Он проходит практически через весь город 🏙️. Общая длина Гранд канала — 3850 метров, а ширина — от 30 до 70 метров. С самого зарождения Венеции эта водная артерия была главной в городе. Вдоль нее сначала строили просто дома и хижины, а потом — дворцы. Иметь дом здесь было престижно, со временем это стало подтверждением высокого статуса и богатства. Самые красивые 🤩 дворцы расположены на Канале Гранде, недаром его называют красивейшей улицей мира.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €73 за экскурсию

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Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции

Что вы увидите

  • Церковь Сан-Симеон-Пикколо
  • Палаццо Вендрамин-Калерджи
  • Церковь Сан-Стае
  • Золотой дом с ажурным фасадом
  • Санта - Мария - Делла - Салюте
  • Фондако деи Турки
  • Дворец Фланджини
  • Все мосты на канале Гранде: Риальто, Академии, Скальци и Конституции
С самого зарождения Венеции эта водная артерия была главной в городе. Вдоль нее сначала строили просто дома и хижины, а потом — дворцы. Иметь дом здесь было престижно, со временем это стало подтверждением высокого статуса и богатства. Самые красивые 🤩 дворцы расположены на Канале Гранде, недаром его называют красивейшей улицей мира.
Вдоль Гранд канала нет набережной. Все здания смотрят на главную артерию города и многие имеют собственные причалы. Великий канал омывает 5 из 6 районов Венеции, через него переброшено 4 красивейших моста.
Запишитесь на русские экскурсии 🧭 по Венеции, чтобы осмотреть самые главные достопримечательности 🏛️. Это один из самых приятных и необычных способов познакомиться с городом, так как ваши ноги будут отдыхать, а глаза — наслаждаться великолепием города.
Эта экскурсия ⛳ по Венеции отличается неторопливостью и расслабляющей атмосферой. Ее можно продолжить катанием по внутренним каналам или дополнить пешей прогулкой по городу с осмотром тех интересных архитектурных и исторических памятников, которые не видно с воды.
Дополнительно можно отведать лучшие блюда местной кухни 🥧 или посетить мастер-класс по изготовлению масок. Тогда вы увезете с собой незабываемый сувенир 🎁 дополнительный час, оплачивается отдельно.
Что входит
  • Услуги сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии.
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии, проезд на речном трамвае или водном такси
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
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