Сделайте свою поездку в Венецию более запоминающейся, посетив уникальный оперный театр Ла Фениче.

Совершите путешествие в прошлое и познакомьтесь с историей 📖 и секретами театра. В Ла Фениче проходят самые важные оперные премьеры со всего мира – в совокупности здесь ставят более сотни представлений в год.

Даже если у вас нет времени посмотреть представление, воспользуйтесь билетом с проходом без очереди, чтобы полюбоваться невероятным передовым дизайном театра.