Сделайте свою поездку в Венецию более запоминающейся, посетив уникальный оперный театр Ла Фениче.
Совершите путешествие в прошлое и познакомьтесь с историей 📖 и секретами театра. В Ла Фениче проходят самые важные оперные премьеры со всего мира – в совокупности здесь ставят более сотни представлений в год.
Даже если у вас нет времени посмотреть представление, воспользуйтесь билетом с проходом без очереди, чтобы полюбоваться невероятным передовым дизайном театра.
Что входит
Билет с проходом вне очереди в оперный театр Ла Фениче.
Аудиогид на 7 языках.
Комиссия за бронирование и обработку (3€).
Что не входит
Экскурсия с гидом.
Начало и место завершения
🚩 Campo San Fantin, San Marco 1965.
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