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Венецианские голоса: опера в театре «Ла Фениче»

5
1 отзыв
TicketsS
TicketsS – Гид из Венеции
Венеция – город 🏙️ культуры, романтики, большой воды и маленьких гондол.

Туристы мечтают покататься по знаменитым каналам, сфотографироваться у цветных домов и купить карнавальную маску – символ самого красивого фестиваля мира.

Но мы предлагаем вам на пару часов отбиться от толпы туристов, занятых фотографированием соборов и площадей.

И погрузиться в завораживающую музыку венецианской оперы «Ла Фениче» – главной оперы северной Италии.
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Венецианские голоса: опера в театре «Ла Фениче»
Венецианские голоса: опера в театре «Ла Фениче»

Что вы увидите

  • Опера Ла Фениче
Сделайте свою поездку в Венецию более запоминающейся, посетив уникальный оперный театр Ла Фениче.
Совершите путешествие в прошлое и познакомьтесь с историей 📖 и секретами театра. В Ла Фениче проходят самые важные оперные премьеры со всего мира – в совокупности здесь ставят более сотни представлений в год.
Даже если у вас нет времени посмотреть представление, воспользуйтесь билетом с проходом без очереди, чтобы полюбоваться невероятным передовым дизайном театра.
Что входит
  • Билет с проходом вне очереди в оперный театр Ла Фениче.
  • Аудиогид на 7 языках.
  • Комиссия за бронирование и обработку (3€).
Что не входит
  • Экскурсия с гидом.
Начало и место завершения
🚩 Campo San Fantin, San Marco 1965.
Венецианские голоса: опера в театре «Ла Фениче»
Венецианские голоса: опера в театре «Ла Фениче»
Венецианские голоса: опера в театре «Ла Фениче»
Венецианские голоса: опера в театре «Ла Фениче»

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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