Прекрасная, словно плывущая сквозь время Венеция, всегда манила путешественников всех возрастов. Мифы, легенды, романтичные истории 📖. Но разве можно допустить, чтобы Ваш ребенок маялся от скуки, пока взрослые слушают лекции о живописи Возрождения или инквизиторах, подготовленные для взрослых? Есть и другая Венеция — для детей и, обязательно, для родителей. И о живописи можно рассказать по-разному.

Почему площадь Святого Марка, единственную в Венеции, венецианцы называют площадью, а все остальные — campo — полем?

Почему колокольню Святого Марка уважительно именуют «хозяйкой города?

Какие тайны скрывает дворец Дожей?

Кто вздыхал на мосту Вздохов?

Куда ведут тайные узкие улочки Венеции, и что прячут венецианские дворики?

Интересные факты о Венеции для детей будут поданы в формате увлекательной игры — поиска. Тайны старинного города я открою детям так, словно они сами разгадали все секреты.

В дополнение к основной программе, мы можем посетить мастерскую стеклодува и увидеть, как рождаются из стекла знаменитые «муранские лошадки». Посетить «Мастер-класс» по маскам, где дети и подростки не только узнают, почему венецианцы прятали лица, и откуда пошел этот странный обычай, но и собственными руками изготовят самую настоящую венецианскую маску.

Завершающим аккордом посещения Венеции может стать путешествие по ее знаменитым каналам на гондолах

Почувствуйте себя исследователем, разгадайте тайны Венеции вместе с ребенком — он будет в восторге 🔥, и вы получите огромное удовольствие! Венеция и отдых с детьми вполне совместимы.