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Венеция для детей и подростков с гидом-историком

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
Прекрасная, словно плывущая сквозь время Венеция, всегда манила путешественников всех возрастов.

Мифы, легенды, романтичные истории 📖.

Но разве можно допустить, чтобы ваш ребенок маялся от скуки, пока взрослые слушают лекции о живописи Возрождения или инквизиторах, подготовленные для взрослых? Есть и другая Венеция — для детей и, обязательно, для родителей.

И о живописи можно рассказать по-разному.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Венеция для детей и подростков с гидом-историком
Венеция для детей и подростков с гидом-историком

Что вы увидите

  • Собор Святого Марка
  • Площадь Святого Марка
  • Дворец Дожей
  • Мост Вздохов
  • Мастерскую стеклодува (по желанию)
  • Знаменитые каналы
Прекрасная, словно плывущая сквозь время Венеция, всегда манила путешественников всех возрастов. Мифы, легенды, романтичные истории 📖. Но разве можно допустить, чтобы Ваш ребенок маялся от скуки, пока взрослые слушают лекции о живописи Возрождения или инквизиторах, подготовленные для взрослых? Есть и другая Венеция — для детей и, обязательно, для родителей. И о живописи можно рассказать по-разному.
  • Почему площадь Святого Марка, единственную в Венеции, венецианцы называют площадью, а все остальные — campo — полем?
  • Почему колокольню Святого Марка уважительно именуют «хозяйкой города?
  • Какие тайны скрывает дворец Дожей?
  • Кто вздыхал на мосту Вздохов?
  • Куда ведут тайные узкие улочки Венеции, и что прячут венецианские дворики?
  • Интересные факты о Венеции для детей будут поданы в формате увлекательной игры — поиска. Тайны старинного города я открою детям так, словно они сами разгадали все секреты.
  • В дополнение к основной программе, мы можем посетить мастерскую стеклодува и увидеть, как рождаются из стекла знаменитые «муранские лошадки». Посетить «Мастер-класс» по маскам, где дети и подростки не только узнают, почему венецианцы прятали лица, и откуда пошел этот странный обычай, но и собственными руками изготовят самую настоящую венецианскую маску.
Завершающим аккордом посещения Венеции может стать путешествие по ее знаменитым каналам на гондолах
Почувствуйте себя исследователем, разгадайте тайны Венеции вместе с ребенком — он будет в восторге 🔥, и вы получите огромное удовольствие! Венеция и отдых с детьми вполне совместимы.
Что входит
  • Услуги сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • Экскурсия — игра придется по вкусу и детям и взрослым, и объединит вас в попытке разгадать тайны и загадки великого города
  • В любой части вашей пешей прогулки вы сможете задавать свои вопросы, на которые гид с удовольствием ответит.
Что не входит
  • Входные билеты в храмы и музеи. Игровые пособия и книжки.
  • Питание не входит, возьмите с собой воду
  • Личные расходы туриста
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Венеция для детей и подростков с гидом-историком
Венеция для детей и подростков с гидом-историком
Венеция для детей и подростков с гидом-историком
Венеция для детей и подростков с гидом-историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
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