Благодаря невероятной красоте росписей ее называют Венецианской Сикстинской капеллой, она входит в число лучших музеев одного художника в мире. А ведь когда-то это было просто здание для сборов благотворительного сообщества!

Мы увидим:

Самое большое в мире собрание картин Тинторетто — этот знаменитый, художник занимался росписью здания 23 года, украсив стены и потолок великолепными композициями

Роскошные картины других художников, в том числе «Благовещение» Тициана, «Христос, несущий свой крест» Джорджоне, работы Дзанки, Тьеполо и Негри

Богато оформленный внутренний интерьер: колонны, алтарь, созданный Бернардино, деревянные панно Маркьори и цикл скульптур Франческо Пьянта, мастера, которого называют Микеланджело за его работы по дереву

Коллекцию уникальных реликвариев из позолоченного серебра и хрусталя

Я расскажу вам, как Тинторетто сумел получить заказ по росписи Скуолы, перехитрив других известных художников, познакомлю с легендой Святого Рокка и еще много интересного…

Длительность индивидуальной экскурсии 🧭 не ограничена, у вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть каждую заинтересовавшую картину, деревянную скульптуру или мраморный пол, один из самых дорогих во всей стране.

Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.