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Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
Вы наконец-то оказались в Венеции.

За пару дней вы прошли по всем мостам и проплыли по всем каналам, попробовали вапоретто и гондолу в качестве водного транспорта, а также посетили все палаццо и площади.

Что делать дальше? Предлагаю вместе со мной прогуляться 👣 по Гранде Скуоле ди Сан Рокко.

Здесь находится коллекция работ великого художника Тинторетто.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €150 за экскурсию

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Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко

Что вы увидите

  • Гранде Скуола ди Сан Рокко
Благодаря невероятной красоте росписей ее называют Венецианской Сикстинской капеллой, она входит в число лучших музеев одного художника в мире. А ведь когда-то это было просто здание для сборов благотворительного сообщества!

Мы увидим:

  • Самое большое в мире собрание картин Тинторетто — этот знаменитый, художник занимался росписью здания 23 года, украсив стены и потолок великолепными композициями
  • Роскошные картины других художников, в том числе «Благовещение» Тициана, «Христос, несущий свой крест» Джорджоне, работы Дзанки, Тьеполо и Негри
  • Богато оформленный внутренний интерьер: колонны, алтарь, созданный Бернардино, деревянные панно Маркьори и цикл скульптур Франческо Пьянта, мастера, которого называют Микеланджело за его работы по дереву
  • Коллекцию уникальных реликвариев из позолоченного серебра и хрусталя
Я расскажу вам, как Тинторетто сумел получить заказ по росписи Скуолы, перехитрив других известных художников, познакомлю с легендой Святого Рокка и еще много интересного…
Длительность индивидуальной экскурсии 🧭 не ограничена, у вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть каждую заинтересовавшую картину, деревянную скульптуру или мраморный пол, один из самых дорогих во всей стране.
Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.
Что входит
  • Услуги сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии.
  • Вы сможете ближе познакомиться с историей, культурой и архитектурой Венеции и увидеть своими глазами роскошные шедевры эпохи Возрождения.
  • Возможность обогатит ваши знания о эпохе Возрождения.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание не входит, возьмите с собой воду
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии, водный транспорт
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало
🚩 Обычно, это ваш отель или центр Венеции
Место завершения
🏁 По договоренности
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Т.
Марина Т.
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