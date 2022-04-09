Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки

Город Сочи окутан множественными интересными легендами, и чтобы узнать о них, предлагаем отправиться на экскурсию 33

5
3 отзыва
Групповая
Город Сочи окутан множественными интересными легендами, и чтобы узнать о них, предлагаем отправиться на экскурсию «33 водопада».

Знаменитые водопады начинаются со склонов гор высотой 505 метров.

Каскад спускается по узкому каньону, который образует длинное ущелье.

Каждый водопад создает внизу чистые озера, где каждый желающий может искупаться.

А тех, кто отправится с нами на экскурсию в субботу, ждет особенный сюрприз — вечерняя шоу-программа.
Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки
Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки
Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки
Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки
Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки
Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки
Долина «33 водопада» с посещением сыроварни и пасеки

Что вас ожидает 🤩

  • Река Шахе
  • Поселки Дагомыс, Уч-Дере, Вардане, Лоо
  • Пасеке
  • Ауле Кичмай
  • Водопады

Долина «33 водопада»

33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от посёлка Головинка. По пути на маршрут экскурсовод расскажет об истории освоения Черноморского побережья. Цель путешествия находится в Лазаревском районе, поэтому будем проезжать поселки Дагомыс, Уч-Дере, Вардане, Лоо.
От аула Кичмай вас с ветерком повезут на вездеходах ГАЗ-66 по долине реки Шахе до урочища Джегош, где и низвергаются со скальных уступов великолепные водопады. По деревянным лестницам вы будете подниматься вверх, осматривая водопад за водопадом — и так до 13. Есть возможность искупаться в каменных чашах, образованных падающей водой.

Кавказский мед, вино и сыр

Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства. Затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра. Расскажут и покажут секреты их изготовления.

Вечернее шоу (только по субботам)

В шоу-программе для вас выступит коллектив Государственного ансамбля Адыгеи. Узнать подробно о жизни и традициях Адыгов, попробовать национальные блюда напитки, посмотреть Адыгейские танцы, поучаствовать в конкурсах, а так же полюбоваться на каскады водопадов, можно отправившись с нами на удивительную экскурсию

Рекомендуемая форма одежды:

  • Удобная (по возможности спортивная одежда и обувь, желательны головные уборы). При желании искупаться в водопадах — купальный костюм.

На маршруте можно приобрести:

  • Мёд, сыр, вино.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Экологический сбор + переправа на автомобиле Газ 66 (взрослый 250 руб., дети с 7-10 лет 50 руб)
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Вт., чт., вс. 11:20, сб. 10:45 (время ориентировочное)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вт., чт., вс. 11:20, сб. 10:45 (время ориентировочное)

Отзывы от туристов

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