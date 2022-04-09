Долина «33 водопада»

33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от посёлка Головинка. По пути на маршрут экскурсовод расскажет об истории освоения Черноморского побережья. Цель путешествия находится в Лазаревском районе, поэтому будем проезжать поселки Дагомыс, Уч-Дере, Вардане, Лоо.

От аула Кичмай вас с ветерком повезут на вездеходах ГАЗ-66 по долине реки Шахе до урочища Джегош, где и низвергаются со скальных уступов великолепные водопады. По деревянным лестницам вы будете подниматься вверх, осматривая водопад за водопадом — и так до 13. Есть возможность искупаться в каменных чашах, образованных падающей водой.

Кавказский мед, вино и сыр

Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства. Затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра. Расскажут и покажут секреты их изготовления.

Вечернее шоу (только по субботам)

В шоу-программе для вас выступит коллектив Государственного ансамбля Адыгеи. Узнать подробно о жизни и традициях Адыгов, попробовать национальные блюда напитки, посмотреть Адыгейские танцы, поучаствовать в конкурсах, а так же полюбоваться на каскады водопадов, можно отправившись с нами на удивительную экскурсию

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная (по возможности спортивная одежда и обувь, желательны головные уборы). При желании искупаться в водопадах — купальный костюм.

На маршруте можно приобрести: