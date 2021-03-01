2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Эмоциональное и живописное путешествие на джипах

Наш маршрут начинается с Краснополянского шоссе: дорога впечатлит вас разнообразием пейзажей. По пути нас ждут:

Смотровая площадка с видом на Skypark . Стоя прямо под знаменитым подвесным мостом, вы полюбуетесь видами Ахштырского ущелья, Красной Поляны и лесистых Кавказских гор ⛰️.

. Стоя прямо под знаменитым подвесным мостом, вы полюбуетесь видами Ахштырского ущелья, Красной Поляны и лесистых Кавказских гор ⛰️. Ивановский водопад , полноводный в любое время года. Рядом вы продегустируете домашнее вино 🍷 и коньяк, а летом также искупаетесь в чаше водопада.

, полноводный в любое время года. Рядом вы продегустируете домашнее вино 🍷 и коньяк, а летом также искупаетесь в чаше водопада. Троице-Георгиевский женский монастырь с синими и золотыми куполами на фоне буйной сочинской зелени.

с синими и золотыми куполами на фоне буйной сочинской зелени. Мокрый каньон Псахо , ширина которого колеблется от 1, 5 до 10 метров. Вам запомнятся глубокий бирюзовый цвет его реки, множество маленьких водопадов и водоскатов. А еще на территории каньона джип заедет в залежи голубой лечебной глины, которую можно набрать с собой.

, ширина которого колеблется от 1, 5 до 10 метров. Вам запомнятся глубокий бирюзовый цвет его реки, множество маленьких водопадов и водоскатов. А еще на территории каньона джип заедет в залежи голубой лечебной глины, которую можно набрать с собой. Тисо-самшитовая роща. После насыщенного приключения вы отдохнете на оборудованной базе среди уникальных мшистых деревьев, пообедаете местными блюдами на мангале или устроите пикник.

Кому подойдет джип-тур

Путешественникам, которые приветствуют активный и дружеский формат экскурсий, хотят насладиться видами природы. Возрастных ограничений нет!

Организационные детали