2 отзыва оставили туристы

Эмоциональное и живописное путешествие на джипах Наш маршрут начинается с Краснополянского шоссе: дорога впечатлит вас разнообразием пейзажей. По пути нас ждут:
Смотровая площадка с видом на Skypark. Стоя прямо под знаменитым подвесным мостом, вы полюбуетесь видами Ахштырского ущелья, Красной Поляны и лесистых Кавказских гор ⛰️.
Ивановский водопад, полноводный в любое время года. Рядом вы продегустируете домашнее вино 🍷 и коньяк, а летом также искупаетесь в чаше водопада.
Троице-Георгиевский женский монастырь с синими и золотыми куполами на фоне буйной сочинской зелени.
Мокрый каньон Псахо, ширина которого колеблется от 1, 5 до 10 метров. Вам запомнятся глубокий бирюзовый цвет его реки, множество маленьких водопадов и водоскатов. А еще на территории каньона джип заедет в залежи голубой лечебной глины, которую можно набрать с собой.
Тисо-самшитовая роща. После насыщенного приключения вы отдохнете на оборудованной базе среди уникальных мшистых деревьев, пообедаете местными блюдами на мангале или устроите пикник.
Кому подойдет джип-тур
Путешественникам, которые приветствуют активный и дружеский формат экскурсий, хотят насладиться видами природы. Возрастных ограничений нет!
Организационные детали
Путешествие проходит на автомобилях повышенной проходимости UAZ Hunter (6-8 мест). Джипы открытого и закрытого типа.
Дегустация включена в стоимость
Дополнительные расходы: эко-сбор (100 руб. с человека) и обед на базе по желанию (средний чек 300-500 руб. ) либо вы можете взять с собой еду для пикника
Начало и место завершения
🚩 по договоренности недалеко от вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Альбина, и я хочу организовать для вас самый лучший отдых! Однажды я приехала в этот город и влюбилась в него навсегда. Мы с командой профессиональных гидов покажем вам не только самые популярные локации Большого Сочи, но и потрясающие места, скрытые от многих глаз. Забудьте о планировании и доверьтесь нам!