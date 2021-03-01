2 отзыва оставили туристы

Джип-тур на каньоны реки Псахо

Отправиться из Адлера навстречу первозданной природе и зарядиться духом приключений

5
2 отзыва
Альбина
Альбина – представитель из Адлера
В этом туре красота пейзажей соединилась с драйвовой поездкой на джипах! На 6 часов вы попадете в край «плюшевых» деревьев, лазурных горных рек и водопадов.

Увидите Скайпарк 🌳 и Ахштырское ущелье, оцените всегда полноводный Ивановский водопад.

И конечно, погуляете по заповедному каньону Псахо вдали от городской суеты.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 19501 755 ₽ за человекаскидка10%

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Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо

Что вас ожидает

Эмоциональное и живописное путешествие на джипах
Наш маршрут начинается с Краснополянского шоссе: дорога впечатлит вас разнообразием пейзажей. По пути нас ждут:

  • Смотровая площадка с видом на Skypark. Стоя прямо под знаменитым подвесным мостом, вы полюбуетесь видами Ахштырского ущелья, Красной Поляны и лесистых Кавказских гор ⛰️.
  • Ивановский водопад, полноводный в любое время года. Рядом вы продегустируете домашнее вино 🍷 и коньяк, а летом также искупаетесь в чаше водопада.
  • Троице-Георгиевский женский монастырь с синими и золотыми куполами на фоне буйной сочинской зелени.
  • Мокрый каньон Псахо, ширина которого колеблется от 1, 5 до 10 метров. Вам запомнятся глубокий бирюзовый цвет его реки, множество маленьких водопадов и водоскатов. А еще на территории каньона джип заедет в залежи голубой лечебной глины, которую можно набрать с собой.
  • Тисо-самшитовая роща. После насыщенного приключения вы отдохнете на оборудованной базе среди уникальных мшистых деревьев, пообедаете местными блюдами на мангале или устроите пикник.

Кому подойдет джип-тур

Путешественникам, которые приветствуют активный и дружеский формат экскурсий, хотят насладиться видами природы. Возрастных ограничений нет!

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобилях повышенной проходимости UAZ Hunter (6-8 мест). Джипы открытого и закрытого типа.
  • Дегустация включена в стоимость
  • Дополнительные расходы: эко-сбор (100 руб. с человека) и обед на базе по желанию (средний чек 300-500 руб. ) либо вы можете взять с собой еду для пикника
Начало и место завершения
🚩 по договоренности недалеко от вашего отеля
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Джип-тур на каньоны реки Псахо

Экскурсия проводится ежедневно в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Альбина
Альбина
Добрый день! Меня зовут Альбина, и я хочу организовать для вас самый лучший отдых! Однажды я приехала в этот город и влюбилась в него навсегда. Мы с командой профессиональных гидов покажем вам не только самые популярные локации Большого Сочи, но и потрясающие места, скрытые от многих глаз. Забудьте о планировании и доверьтесь нам!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

1 мар 2021
Хорошая экскурсия, чтобы разбавить отдых. Есть пара не особо интересных остановок, но в целом все понравилось.
21 фев 2021
Веселый водитель. В целом то, чего все ожидали. Экстрим и ощущения обеспечены)

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