Начало экскурсии обговаривается с вами

Free Way - составь экскурсию, исходя из своих предпочтений

Если вы не знаете что посмотреть в Сочи, устали от большого числа отдыхающих и попсовых мест - это...

Если вы не знаете что посмотреть в Сочи, устали от большого числа отдыхающих и попсовых мест — это предложение для вас! Частный гид составит параграмму исходя из ваших предпочтений, учтет ваши особенности и интересы.

Возможны как полностью автомобильные маршруты по городу, так и выезд за город на водопады и каньоны.

Выходы в полностью дикую природу.

Выходы в горы — трекинг в один день, на налегке без ночевки.
Free Way - составь экскурсию, исходя из своих предпочтений
Free Way - составь экскурсию, исходя из своих предпочтений
Free Way - составь экскурсию, исходя из своих предпочтений
Free Way - составь экскурсию, исходя из своих предпочтений
Free Way - составь экскурсию, исходя из своих предпочтений
Free Way - составь экскурсию, исходя из своих предпочтений
Если вы не знаете что посмотреть в Сочи, устали от большого числа отдыхающих и попсовых мест — это предложение для вас!
Частный гид составит параграмму исходя из ваших предпочтений, учтет ваши особенности и интересы. Возможны как полностью автомобильные маршруты по городу, так и выезд за город на водопады и каньоны. Выходы в полностью дикую природу. Выходы в горы — трекинг в один день, на налегке без ночевки.
Частный гид сделает знакомство с Сочи максимально комфортным. Гид заберет вас из отеля и привезет обратно. Возможно проведение на авто бизнес класса. Проведите свой день в компании частного гида и узнайте много нового о истории и современных реалиях Сочи! Позвольте себе лучший отдых!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу на авто
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Василий Д.
Василий Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские⚙️Необычные🌇Вечерние🌃НочныеГоры🏆Активный отдыхЭкстрим🍤Гастрономические💧Водопады🪨ПещерыТреккинг и походы#Развлечения и билеты#VIP-туры

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Таинственный Сочи
1 200
за 1 чел.
Таинственный Сочи
Вас ждет удивительная экскурсия по таинственным местам Сочи
По четвергам и воскресеньям в 11:30
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
4.6
8
1300
1 170
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Посетить самые загадочные места города и раскрыть их необычную историю
во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.8
17
17 000
за 1-6 чел.
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Любимый Сочи от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
3.9
10
800
за 1 чел.
Любимый Сочи от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
Сочи со своим неповторимым колоритом, залитыми солнцем набережными и свежим морским бризом вряд ли...
Ежедневно в 12:00
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
3.7
3
900
за 1 чел.
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Приглашаю вас на прогулку по разнообразному и яркому городу Сочи! За пять часов мы осмотрим главные...
Вторник, суббота в 13:00
Таинственный Сочи
1 300
за 1 чел.
Таинственный Сочи
Вас ждёт необычная экскурсия по таинственным и очень красивым местам города Сочи и окрестностям
Каждый вторник, четверг и воскресенье с 11-00
Таинственный и заброшенный Сочи
1 500
за 1 чел.
Таинственный и заброшенный Сочи
Это скрыто среди пальм и олимпийского наследия Сочи
Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
Живописная экскурсия в Сочи: от Орлиных скал до Большого Ахуна
Индивидуальная экскурсия
18 750
за 1-4 чел.
Живописная экскурсия в Сочи: от Орлиных скал до Большого Ахуна
Вас ждет уникальное путешествие длительностью 5-6 часов по живописным местам и горному серпантину с...
По договоренности
Пешеходная экскурсия "Исторический Сочи" с морской прогулкой
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия "Исторический Сочи" с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории
Ежедневно с 12:30
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
Индивидуальная фото-прогулка
10 000
за 1-4 чел.
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
Инстаграм-тур по Сочи - это охота за лайками
По договоренности
В ритме Сочи: большая обзорная по городу на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-4 чел.
В ритме Сочи: большая обзорная по городу на автомобиле
Во время экскурсии вы ознакомитесь с главными достопримечательностями нашего красивого и уютного города-курорта...
По договоренности
На квадроциклах по окрестностям Сочи
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-2 чел.
На квадроциклах по окрестностям Сочи
Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи
Ежедневно в удобное для вас время до 17:00

Василий Д. проводит ещё 9 экскурсий

Красная поляна - горы и море
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Красная поляна - горы и море
Вы поедите на Красную поляну, а значит гид будет завозить Вас в места, которые более интересны...
ежедневно, время договорное
На краю земли - Салохаул
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
На краю земли - Салохаул
Вы не первый раз в Сочи
ежедневно, время договорное
Знакомьтесь - Сочи
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Знакомьтесь - Сочи
Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами,...
ежедневно, время договорное
Сюда не возят туристов
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Сюда не возят туристов
Вы побываете в тех местах, где еще не ступала нога туриста
Авторский тур в Мацесту
Индивидуальный тур
5
1
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Авторский тур в Мацесту
Приглашаем вас на индивидуальная экскурсию по природным объектам Сочи: Мацестинские оздоровительные...
ежедневно, время договорное
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
В интернете собрано много банальных подборок фотозон начиная от санатория Орджоникидзе до арок Санта...
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Индивидуальная экскурсия
10ч
19 500
за 1-4 чел.
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Вы не первый раз в Сочи
Ежедневно, время договорное
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
8 500
за 1-4 чел.
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Сочи не только пляж у гостиницы, а так же прекрасная природа, водопады, каньоны и прохлада лесов,...
Ежедневно, время договорное
Интересные места местных субтропиков
Индивидуальный тур
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Интересные места местных субтропиков
Наш тур начинается с горы Ахун, где у вас будет уникальная возможность насладиться панорамами видами...
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺