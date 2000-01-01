Кому будет интересна экскурсия?Вы приехали в Сочи впервые и хотите посмотреть максимум достопримечательностей 🏛️ города за короткое время? Тогда пешая обзорная экскурсия ⛳ по Сочи — лучший вариант для первого знакомства с городом.

Маршрут обзорной экскурсии 🧭 проложен таким образом, чтобы в течение двух часов вы получили представление о центральной части города Сочи и увидели основные достопримечательности 🏛️. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете много интересных фактов о современной жизни города.

Здесь не будет повествований про историю 📖 древних веков и рассказов про царя Гороха. Только интересные факты, веселые истории 📖 из жизни коренных сочинцев и живое общение с экскурсантами. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.