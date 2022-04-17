Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России

Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе

Индивидуальная
Современных туристов, любящих горы, сложно впечатлить, но треккинг на Ачишхо не оставит вас равнодушными — уж очень тропа насыщена приключениями и видами! Поход на этот хребет обычно занимает 2-3 дня, но мы пойдем по секретному маршруту.

Вы полюбуетесь альпийскими лугами, горными пиками, водопадами и озером Зеркальное, а я расскажу об истории и природе Сочи.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
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Что вас ожидает

Удивительная флора и природное разнообразие

Влажный климат этих гор делает свое дело — наш путь лежит через альпийские луга, высокие папоротники, заросли знаменитого цветка рододендрон, буковые и пихтовые леса. Мы не пропустим озеро Зеркальное, где получаются эффектные кадры с отражением на водной глади. Кроме того, пройдем несколько климатических зон с впечатляющим рельефом: увидим каменные осыпи, хребты, водопады и даже ледники.

Сногсшибательные виды

Они ждут вас на вершине главного хребта Ачишхо. На высоте 2390 метров над уровнем моря перед вами предстанет значительная часть Кавказского хребта, а повернувшись на 180 градусов, вы увидите черноморское побережье.

О природе и истории Сочи с любовью

Я сочинец в пятом поколении, поэтому с радостью расскажу вам о своем «доме». О хрониках и современной жизни города, о географии региона и о встречающихся здесь животных. Никаких пересказов Википедии — только знания и эмоции от человека, который здесь вырос.

Организационные детали

Протяженность маршрута более 20 км, набор высоты +2000 м, поэтому для качественного прохождения тропы от вас требуется выносливость и уверенность в своих силах.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включен трансфер от Розы Хутор или Красной Поляны до начала пешего маршрута и обратно. То есть вам нужно самостоятельно добраться до горнолыжных курортов из Сочи или Адлера (на электричке, автобусе, такси или личном авто) либо мы организуем трансфер (по договоренности)
  • Включен горный чай или кофе в турке на вершине Ачишхо
  • Дополнительно оплачивается пропуск в Кавказский заповедник (300 руб. /чел.)

Что взять с собой

  • Прохождение маршрута займет 10-12 часов, поэтому возьмите с собой снеки для перекуса и порцию для полноценного обеда
  • Обязательно иметь при себе минимум 1,5 л воды на человека (по пути также будут родники)
  • Из-за высокой влажности и высот на вершине даже летом может быть прохладно, поэтому захватите кофту/куртку

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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