Что вас ожидает

Удивительная флора и природное разнообразие

Влажный климат этих гор делает свое дело — наш путь лежит через альпийские луга, высокие папоротники, заросли знаменитого цветка рододендрон, буковые и пихтовые леса. Мы не пропустим озеро Зеркальное, где получаются эффектные кадры с отражением на водной глади. Кроме того, пройдем несколько климатических зон с впечатляющим рельефом: увидим каменные осыпи, хребты, водопады и даже ледники.

Сногсшибательные виды

Они ждут вас на вершине главного хребта Ачишхо. На высоте 2390 метров над уровнем моря перед вами предстанет значительная часть Кавказского хребта, а повернувшись на 180 градусов, вы увидите черноморское побережье.

О природе и истории Сочи с любовью

Я сочинец в пятом поколении, поэтому с радостью расскажу вам о своем «доме». О хрониках и современной жизни города, о географии региона и о встречающихся здесь животных. Никаких пересказов Википедии — только знания и эмоции от человека, который здесь вырос.

Организационные детали

Протяженность маршрута более 20 км, набор высоты +2000 м, поэтому для качественного прохождения тропы от вас требуется выносливость и уверенность в своих силах.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включен трансфер от Розы Хутор или Красной Поляны до начала пешего маршрута и обратно. То есть вам нужно самостоятельно добраться до горнолыжных курортов из Сочи или Адлера (на электричке, автобусе, такси или личном авто) либо мы организуем трансфер (по договоренности)

Включен горный чай или кофе в турке на вершине Ачишхо

Дополнительно оплачивается пропуск в Кавказский заповедник (300 руб. /чел.)

Что взять с собой