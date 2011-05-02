Город-курорт Сочи почти в 1, 5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году 4 районов. Во время такой насыщенной экскурсии 🧭 мы обойдём Старый город 🏙️, история 📖 которого формировалась с 1838 года, доберёмся до самых высоких вершин в Красной поляне прокатившись на закрытых и открытых фуникулёрах, обязательно вкусно и недорого покушаем, а в завершении вечера приедем в Олимпийский парк 🌳, где будем смотреть с самого лучшего ракурса шоу поющих фонтанов. Покажу максимум за один день!